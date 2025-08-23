Гореща като август: Сузанита впечатлява от луксозен хотел

Овен

Телец

Близнаци

Рак

Лъв

Дева

Везни

Скорпион

Стрелец

Козирог

Водолей

Риби

Риби (20.02 - 20.03) Новолунието попада във вашия партньорски сектор – време за ново начало във взаимоотношенията. Може да се появи неочаквана възможност или да усетите нужда от различен подход в комуникацията. Важно е да останете автентични.

Водолей (21.01 - 19.02) Темата на деня: трансформация. Новолунието активира дълбоките пластове на емоциите, близостта и споделените ресурси. Може да ви се наложи да пуснете стар модел на поведение. Не се страхувайте от промяната – тя е освобождаваща.

Козирог (23.12 - 20.01) Новолунието ви кани да разширите мирогледа си – буквално или метафорично. Добър момент е за нов курс, пътуване или философски преход. Уран обаче може да поднесе промяна в плановете – бъдете отворени към различното.

Стрелец (23.11 - 22.12) Ново начало в професионален план – може да се открие възможност за нов проект или да усетите нужда от структурна промяна. Неочаквани обстоятелства може да ви извадят от рутината – използвайте това като шанс за обновление.

Скорпион (24.10 - 22.11) Новолунието активира зоната на приятелства, общности и бъдещи цели. Може да пожелаете да се отделите от дадена група или идея. Това е момент за преосмисляне на посоката напред. Уран може да ви покаже нова перспектива.

Везни (24.09 - 23.10) Днес е ден за тиха настройка. Новолунието попада във вашия 12-ти дом – зоната на сънища, покой и вътрешна работа. Може да получите неочаквано вдъхновение или да усетите нужда от уединение. Слушайте вътрешния си глас.

Дева (24.08 - 23.09) Днес е вашето лично новолуние – време за презареждане и поставяне на чисто начало. Силно енергийно обновление, но с нотка на непредвидимост. Бъдете внимателни с импулсивни решения и се настройте за промяна отвътре навън.

Лъв (24.07 - 23.08) Новолунието акцентира върху темата за личните ви ресурси – пари, стойност, умения. Подходящо време е за ново финансово намерение или подреждане на приоритети. Уран обаче изисква гъвкавост – не се вкопчвайте в предишни стратегии.

Рак (22.06 - 23.07) Днес поставяте начало на нов начин на мислене или комуникация. Може да почувствате нужда да изразите себе си по-ясно. Възможна е внезапна промяна в пътуване или разговор – приемете я като знак за обновление.

Близнаци (22.05 - 21.06) Темата за дома и вътрешната стабилност е във фокус. Денят е подходящ да си създадете нов ред у дома – буквално и символично. Уран обаче може да предизвика леки сътресения – запазете спокойствие при неочаквани обрати.

Телец (21.04 - 21.05) Новолунието ви насърчава да се свържете с творческата си енергия и личната радост. Може внезапно да промените мнение относно нещо, което досега ви е радвало. Позволете си да обновите погледа си.