Гореща като август: Сузанита впечатлява от луксозен хотел

23 Август, 2025 11:39 701 6

  • сузанита-
  • луксозен хотел

Провокативната певица споделя слънчеви моменти от почивката си с разголени снимки по бански.

Гореща като август: Сузанита впечатлява от луксозен хотел - 1
Снимкa: Instagram
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Дъщерята на Орхан Мурад посреща края на август с усмивка и настроение от бутиков хотел, предава Hot arena.

Типично в своя стил, Сузанита публикува разголени снимки по бански, на които ясно се вижда нашареното ѝ тяло. Снимките показват свободата и самоувереността, с която певицата се наслаждава на лятната си почивка.

View this post on Instagram

A post shared by Suzan Murad 🦋 (@mvradova)



Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Важното е

    5 0 Отговор
    Кой я е завел там,и за какво

    11:43 23.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сердюков

    10 0 Отговор
    По това нещо на снимката,няма нищо естествено.Тази се е превърнала в машина за удоволствие,което за нея е бизнес, с който да преживява.

    11:47 23.08.2025

  • 4 Да питам,

    11 0 Отговор
    Кой се интересува от таквиз особи?? Прилича на надpackaн селски keнeФ. Да Ви имам журналистиката!

    11:48 23.08.2025

  • 5 Бат Венце Сикаджията

    1 0 Отговор
    Сузанита е варненска циганска компаньонка. За нея ли става дума?

    12:00 23.08.2025

  • 6 Никой

    0 0 Отговор
    Момичето не е лошо -но това е кошмар за сватба.

    Пожелаваме й късмет.

    12:15 23.08.2025