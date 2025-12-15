Новини
Сузанита си сложи нов силикон

15 Декември, 2025 13:59

Щерката на Орхан Мурад отново се е подложила на корекция на бюста в Турция

Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Провокативната дъщеря на Орхан Мурад – Сузанита, отново е на операционната маса. 22-годишната певица и инфлуенсърка се подложи на нова операция за корекция на силиконовия си бюст, този път доверявайки се на една от най-известните клиники за пластични операции в Турция.

За операцията съобщи тя в профила си в социалните ѝ мрежи.

На един от кадрите Сузанита лежи в болнично легло, облечена със стягащ корсет, под който ясно личат превръзките от операцията. С ръка прикрива лицето си, а под снимката е написала кратко, но показателно: "Не мога със себе си вече". Публикацията е допълнена с емотикони на черешки – недвусмислена препратка към коригираните ѝ форми, пише Шоу Блиц.

Това е втора операция на Сузанита що се касае за бюста ѝ. Тя едва изчака да навърши 18 години, когато увеличи бюста си до общо 750 кубика. Още преди това ходеше по различни козметици и хирурзи да ѝ слагат филъри. През лятото на 2025 г. самата тя загатна, че обмисля нова операция.

"Мисля да ги сменям и този път да се доверя на нашите доктори“, отговори тогава тя на въпрос на феновете си. Впоследствие обаче
очевидно е променила решението си, тъй като новата интервенция отново е извършена в южната ни съседка.

Според специалисти повечето жени подменят имплантите между петата и десетата година, като всичко зависи от вида на силикона и индивидуалното състояние на пациента.

Естетическите корекции обаче са само част от бурната биография на Сузанита.


  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    9 0 Отговор
    По това нящо и сополя си няма да хвърля !!

    14:01 15.12.2025

  • 2 модерни жени

    12 0 Отговор
    В същото време днешната „модерна кифла“ жена гледа риалити предавания по цял ден, докато си изоставя детето на социалните служби, разигравайки цирк, че е луда, защото, с извинение, „ѝ е еала майката“. Това е резултат от факта, че редовно го е оставяла без грижи и детето е било захвърлено на произвола, след като съпругът ѝ я е напуснал, въпреки че ѝ е давал всичко, докато тя е висяла в телефона по цял ден и му е изневерявала с разни чичаци.

    Карала се е на детето, задето плаче (а кое дете не плаче), а сега вече си е намерила милионер, който да ѝ купи „Мерцедес“ – от най-големите възможни джипове, за да си вози „по-безопасно“ празната душа и сърце, докато бездейства по цял ден и обикаля заведенията с новото си приятелче милионерче.

    Разбира се, това е човек на мафията на Делян Пеевски – иначе „успял“ бизнесмен: с коремче, провален брак, без скрупули и с нулев морал, прецакал всичко и всички по пътя си и снимал се до дебелия. Ето затова ви мразим всички такива чалгопитеци – и за вас ще дойде видов ден.

    Коментиран от #19

    14:01 15.12.2025

  • 3 Замислен

    10 0 Отговор
    Нито е певица, нито фенове има. Деградация е една, и друго няма. Детето и кой го гледа? Сигурно другия парцал.

    14:02 15.12.2025

  • 4 Каквато

    10 0 Отговор
    майката , такава и дъщерята .

    14:03 15.12.2025

  • 6 А кога ще си пресъди мозък?

    10 0 Отговор
    До кога ще ни занимавате с простакеши?

    14:04 15.12.2025

  • 7 Маруся Климова

    3 1 Отговор
    Ето оч ен безинтересно. Я хо чу балшой Наган.

    14:05 15.12.2025

  • 8 спонтанен сарказъм

    7 1 Отговор
    баща й не иска да я вижда

    14:05 15.12.2025

  • 9 12340

    1 0 Отговор
    Какъв и къде?! :))

    14:06 15.12.2025

  • 10 Дудов

    4 0 Отговор
    И силиконов мозък да и сложат.Горката е умна като татко си

    Коментиран от #15

    14:09 15.12.2025

  • 11 Фльорца Лексова

    3 0 Отговор
    Малки са ти да ти кажа. Виж мойти кви са. Мога та ди дам са поиграйш ако изкаш.

    14:10 15.12.2025

  • 12 Фльорца Лексова

    2 0 Отговор
  • 13 Само да добавя

    4 0 Отговор
    Ето това вече е новина. А какво ме занимават с евро и други несъществени неща!!!

    14:12 15.12.2025

  • 14 Аха

    4 0 Отговор
    А мозък кога?

    14:19 15.12.2025

  • 15 Бащата

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Дудов":

    Това ще се направя, че не съм го видял.

    14:21 15.12.2025

  • 16 ДА НЕ ДАВА ГОСПОД

    6 0 Отговор
    ТАКВА ЩЕРКА ШАНТОНЕРКА.

    14:23 15.12.2025

  • 17 хасан двата у..

    1 0 Отговор
    стария спихна ли ма кадън гюбек... само ши гиледа ,няма пипа

    14:26 15.12.2025

  • 19 Кръговрата на живота

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "модерни жени":

    По пътя си еволюцията отхвърля ненужни и непотребни организми без да има нужда от тях и ги унищожава. Оцеляваме ние силните, умните, адаптивните. Така че, въпросните модерни кифли са обречени… въпрос на време е.

    14:28 15.12.2025