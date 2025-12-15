Сузанита си сложи нов силикон

Провокативната дъщеря на Орхан Мурад – Сузанита, отново е на операционната маса. 22-годишната певица и инфлуенсърка се подложи на нова операция за корекция на силиконовия си бюст, този път доверявайки се на една от най-известните клиники за пластични операции в Турция.
За операцията съобщи тя в профила си в социалните ѝ мрежи.
На един от кадрите Сузанита лежи в болнично легло, облечена със стягащ корсет, под който ясно личат превръзките от операцията. С ръка прикрива лицето си, а под снимката е написала кратко, но показателно: "Не мога със себе си вече". Публикацията е допълнена с емотикони на черешки – недвусмислена препратка към коригираните ѝ форми, пише Шоу Блиц.
Това е втора операция на Сузанита що се касае за бюста ѝ. Тя едва изчака да навърши 18 години, когато увеличи бюста си до общо 750 кубика. Още преди това ходеше по различни козметици и хирурзи да ѝ слагат филъри. През лятото на 2025 г. самата тя загатна, че обмисля нова операция.
"Мисля да ги сменям и този път да се доверя на нашите доктори“, отговори тогава тя на въпрос на феновете си. Впоследствие обаче
очевидно е променила решението си, тъй като новата интервенция отново е извършена в южната ни съседка.
Според специалисти повечето жени подменят имплантите между петата и десетата година, като всичко зависи от вида на силикона и индивидуалното състояние на пациента.
Естетическите корекции обаче са само част от бурната биография на Сузанита.
