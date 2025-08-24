Маракуя: Тропическият плод с ярък вкус и изключителни ползи

Със своята желатинова текстура, ярък цвят и семена, подобни на мъниста, маракуята е истинска загадка за много хора. Този тропически плод е обичан по целия свят не само заради външния си вид, но и заради силния, освежаващ вкус, който се съчетава добре с напитки, закуски и десерти. В някои култури дори се счита за афродизиак, пише Фокус.
Произход и разпространение
Маракуята произхожда от топъл климат и се среща в субтропичните райони на Южна Америка. Тя расте на лоза, наречена Passiflora edulis, или пасифлора. Родом е от Северна Аржентина, Парагвай и Южна Бразилия, но днес се изнася по целия свят.
В наши дни плодът се отглежда и в Австралия, Калифорния, Флорида, Нова Зеландия и Хавай, като местоположението определя дали може да се предлага целогодишно.
Вкус и текстура
Маракуята съчетава сладко и кисело, което я прави особено интересна. Вкусът ѝ напомня на цитрусови плодове с нотки на пъпеш, ананас или киви. Узрялата маракуя става по-сладка, а презрялата може да има леко ферментирал вкус.
Цялата вътрешност на плода е годна за консумация. Бялата сърцевина е гъбеста, леко влакнеста и горчива, докато семената са тръпчиви и хрупкави, осигурявайки контраст с желатиновата пулпа.
Основни видове маракуя
-
Лилава маракуя: Най-разпространеният вид, ароматна и сочна. Примери: Черен рицар, Ред Роувър, Лилав гигант, Кахуна.
-
Жълта маракуя: По-големи плодове с ароматен, сладък сок. Примери: Бразилската златна, Златната гигантска.
-
Сладка гранадила: Жълти до оранжеви, но могат да бъдат и лилави.
Други имена: maracuyá, parcha (испански), grenadille, fruit de la passion (френски), maracujá (португалски), lilikoʻi (хавайски).
Хранителни стойности и ползи
Маракуята е богата на хранителни вещества:
-
Витамин C: Поддържа имунната система и здравето на клетки и тъкани.
-
Витамин А: Полезен за зрението, репродукцията и имунитета.
-
Фибри: Поддържат чревното здраве, намаляват холестерола и риска от диабет.
-
Минерали: Калций, магнезий, фосфор, калий и фолат.
Ползи от семената: съдържат фибри, протеини, минерали и полезни за сърцето мазнини; някои съединения могат да подпомогнат сърдечно-съдовата система.
Хранителни стойности за лилав плод (на 100 г):
-
Калории: 17
-
Фибри: 2 г
-
Витамин C: 6–7% от дневната нужда
-
Витамин А: 1–2%
-
Желязо: 1,6–3,6%
-
Калий: 1,8–2,4%
Избор на узрял плод
-
Тегло: По-тежките плодове са по-сочни.
-
Усещане: Разклатете плода – движение на течността е знак за сок.
-
Цвят: По-тъмните цветове показват узрялост.
-
Бръчки: Леко набръчкани плодове са знак за зрялост.
Да се избягват: много леки, твърди или прекалено набръчкани плодове.
Как да нарежем и консумираме
-
Разрежете маракуята наполовина.
-
Използвайте лъжица, за да извадите пулпата и сока.
-
Избягвайте бялата част, която е горчива.
-
Семките могат да се дъвчат или погълнат цели.
Сок от маракуя:
-
Изстискайте вътрешността през телена цедка или смелете семките в блендер и прецедете.
Начини за консумация
-
Напитки: Смесете със сокове, плодови смутита, моктейли или коктейли.
-
Моктейли: Съчетайте с мента, лайм, захарен сироп и минерална вода.
-
Смесени напитки: Заменете лайм със сок от маракуя в класически рецепти като мохито; подходящ е и за джинджифилови напитки.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Дедо ви
15:29 24.08.2025
3 Соваж бейби
Коментиран от #12
15:30 24.08.2025
4 Като те тресне
До коментар #1 от "Mими Кучева🐕🦺":Епа яж го това на магарето
15:30 24.08.2025
5 Сменете петата буква
15:31 24.08.2025
6 ами,
Коментиран от #10
15:32 24.08.2025
7 Хасковски каунь
А Мимито по-горе знае ферментиралия вкус на втория
Коментиран от #8
15:34 24.08.2025
8 Соваж бейби
До коментар #7 от "Хасковски каунь":Предполагам в френските магазини нали имате Люклер, Интермарше Франция също е производител на разни неща от Маракуя из френските острови има
Коментиран от #9
15:39 24.08.2025
9 Маракуpя
До коментар #8 от "Соваж бейби":А вие какво търсите във Франция ?
15:43 24.08.2025
10 Ами
До коментар #6 от "ами,":Ти като искаш не яж !През комунизма банани не яде ли ?Километрични опашки за банани ,сега се правиш на голям българин ,в кореком не си ли пазарувал ?Сигурно и с български дрехи се обличаш не с китайски ?
15:55 24.08.2025
11 Николас Мадуро
15:59 24.08.2025
12 Ех бейби , бейби
До коментар #3 от "Соваж бейби":Сеньорита , с водка и сок от маракуя става перфектен коктейл 🍸🍸
Коментиран от #13
15:59 24.08.2025
13 Соваж бейби
До коментар #12 от "Ех бейби , бейби":Може не пия твърд алкохол, на година веднъж уиски иначе бира ,вино и много шампанско предпочитам го вместо кола с разни сладки неща по 1 чаша ,да не си помислиш че пия в големи количества.И коктейли по някога.
16:08 24.08.2025
14 Елизабет Цветанова бкп кахъра
16:21 24.08.2025
15 гост
16:25 24.08.2025