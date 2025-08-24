Новини
Маракуя: Тропическият плод с ярък вкус и изключителни ползи

24 Август, 2025

  • маракуя-
  • плод

Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова

Със своята желатинова текстура, ярък цвят и семена, подобни на мъниста, маракуята е истинска загадка за много хора. Този тропически плод е обичан по целия свят не само заради външния си вид, но и заради силния, освежаващ вкус, който се съчетава добре с напитки, закуски и десерти. В някои култури дори се счита за афродизиак, пише Фокус.

Произход и разпространение

Маракуята произхожда от топъл климат и се среща в субтропичните райони на Южна Америка. Тя расте на лоза, наречена Passiflora edulis, или пасифлора. Родом е от Северна Аржентина, Парагвай и Южна Бразилия, но днес се изнася по целия свят.

В наши дни плодът се отглежда и в Австралия, Калифорния, Флорида, Нова Зеландия и Хавай, като местоположението определя дали може да се предлага целогодишно.

Вкус и текстура

Маракуята съчетава сладко и кисело, което я прави особено интересна. Вкусът ѝ напомня на цитрусови плодове с нотки на пъпеш, ананас или киви. Узрялата маракуя става по-сладка, а презрялата може да има леко ферментирал вкус.

Цялата вътрешност на плода е годна за консумация. Бялата сърцевина е гъбеста, леко влакнеста и горчива, докато семената са тръпчиви и хрупкави, осигурявайки контраст с желатиновата пулпа.

Основни видове маракуя

  • Лилава маракуя: Най-разпространеният вид, ароматна и сочна. Примери: Черен рицар, Ред Роувър, Лилав гигант, Кахуна.

  • Жълта маракуя: По-големи плодове с ароматен, сладък сок. Примери: Бразилската златна, Златната гигантска.

  • Сладка гранадила: Жълти до оранжеви, но могат да бъдат и лилави.

Други имена: maracuyá, parcha (испански), grenadille, fruit de la passion (френски), maracujá (португалски), lilikoʻi (хавайски).

Хранителни стойности и ползи

Маракуята е богата на хранителни вещества:

  • Витамин C: Поддържа имунната система и здравето на клетки и тъкани.

  • Витамин А: Полезен за зрението, репродукцията и имунитета.

  • Фибри: Поддържат чревното здраве, намаляват холестерола и риска от диабет.

  • Минерали: Калций, магнезий, фосфор, калий и фолат.

Ползи от семената: съдържат фибри, протеини, минерали и полезни за сърцето мазнини; някои съединения могат да подпомогнат сърдечно-съдовата система.

Хранителни стойности за лилав плод (на 100 г):

  • Калории: 17

  • Фибри: 2 г

  • Витамин C: 6–7% от дневната нужда

  • Витамин А: 1–2%

  • Желязо: 1,6–3,6%

  • Калий: 1,8–2,4%

Избор на узрял плод

  • Тегло: По-тежките плодове са по-сочни.

  • Усещане: Разклатете плода – движение на течността е знак за сок.

  • Цвят: По-тъмните цветове показват узрялост.

  • Бръчки: Леко набръчкани плодове са знак за зрялост.

Да се избягват: много леки, твърди или прекалено набръчкани плодове.

Как да нарежем и консумираме

  • Разрежете маракуята наполовина.

  • Използвайте лъжица, за да извадите пулпата и сока.

  • Избягвайте бялата част, която е горчива.

  • Семките могат да се дъвчат или погълнат цели.

Сок от маракуя:

  • Изстискайте вътрешността през телена цедка или смелете семките в блендер и прецедете.

Начини за консумация

  • Напитки: Смесете със сокове, плодови смутита, моктейли или коктейли.

  • Моктейли: Съчетайте с мента, лайм, захарен сироп и минерална вода.

  • Смесени напитки: Заменете лайм със сок от маракуя в класически рецепти като мохито; подходящ е и за джинджифилови напитки.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Дедо ви

    4 0 Отговор
    Баба ми само маракуя е яла и доживя 98г.ама спре да яде и почина

    15:29 24.08.2025

  • 3 Соваж бейби

    0 2 Отговор
    Конфитюра от Маракуя е много хубав с палачинки и сока в бутилки

    Коментиран от #12

    15:30 24.08.2025

  • 4 Като те тресне

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Епа яж го това на магарето

    15:30 24.08.2025

  • 5 Сменете петата буква

    1 2 Отговор
    И ще разберете какво най–много обича колежката на ΑнΝ.....и ако може култа да е сиренясала поне от седмица.

    15:31 24.08.2025

  • 6 ами,

    4 1 Отговор
    Маракуята е полезна само за хората които живеят в Южна Америка. Нашият регион,Балканите си имаме предостачно плодове които са полезни за нас които живеем тук.

    Коментиран от #10

    15:32 24.08.2025

  • 7 Хасковски каунь

    2 1 Отговор
    Перфектен плод от Югоизточна Азия . Дали се продава някъде тук ?
    А Мимито по-горе знае ферментиралия вкус на втория

    Коментиран от #8

    15:34 24.08.2025

  • 8 Соваж бейби

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "Хасковски каунь":

    Предполагам в френските магазини нали имате Люклер, Интермарше Франция също е производител на разни неща от Маракуя из френските острови има

    Коментиран от #9

    15:39 24.08.2025

  • 9 Маракуpя

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Соваж бейби":

    А вие какво търсите във Франция ?

    15:43 24.08.2025

  • 10 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "ами,":

    Ти като искаш не яж !През комунизма банани не яде ли ?Километрични опашки за банани ,сега се правиш на голям българин ,в кореком не си ли пазарувал ?Сигурно и с български дрехи се обличаш не с китайски ?

    15:55 24.08.2025

  • 11 Николас Мадуро

    1 0 Отговор
    Има вид, вкус и текстура на пресни таци, подобно на кивито.

    15:59 24.08.2025

  • 12 Ех бейби , бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Соваж бейби":

    Сеньорита , с водка и сок от маракуя става перфектен коктейл 🍸🍸

    Коментиран от #13

    15:59 24.08.2025

  • 13 Соваж бейби

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Ех бейби , бейби":

    Може не пия твърд алкохол, на година веднъж уиски иначе бира ,вино и много шампанско предпочитам го вместо кола с разни сладки неща по 1 чаша ,да не си помислиш че пия в големи количества.И коктейли по някога.

    16:08 24.08.2025

  • 14 Елизабет Цветанова бкп кахъра

    0 1 Отговор
    Перфектния коктейл е лимон с портокал и камерунеца да се исцърка в чашата 🤭🥳💯🥳🤭😂

    16:21 24.08.2025

  • 15 гост

    0 0 Отговор
    Това е невероятна смрад. Блудкаво и няма никакъв вкус. АЗ съм го опитвала и от опит пиша. НЕ Е ЗА МОЯ ВКУС И ТОВА НЕ МОЯ ПЛОД.

    16:25 24.08.2025