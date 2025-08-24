Маракуя: Тропическият плод с ярък вкус и изключителни ползи

Със своята желатинова текстура, ярък цвят и семена, подобни на мъниста, маракуята е истинска загадка за много хора. Този тропически плод е обичан по целия свят не само заради външния си вид, но и заради силния, освежаващ вкус, който се съчетава добре с напитки, закуски и десерти. В някои култури дори се счита за афродизиак, пише Фокус.

Произход и разпространение

Маракуята произхожда от топъл климат и се среща в субтропичните райони на Южна Америка. Тя расте на лоза, наречена Passiflora edulis, или пасифлора. Родом е от Северна Аржентина, Парагвай и Южна Бразилия, но днес се изнася по целия свят.

В наши дни плодът се отглежда и в Австралия, Калифорния, Флорида, Нова Зеландия и Хавай, като местоположението определя дали може да се предлага целогодишно.

Вкус и текстура

Маракуята съчетава сладко и кисело, което я прави особено интересна. Вкусът ѝ напомня на цитрусови плодове с нотки на пъпеш, ананас или киви. Узрялата маракуя става по-сладка, а презрялата може да има леко ферментирал вкус.

Цялата вътрешност на плода е годна за консумация. Бялата сърцевина е гъбеста, леко влакнеста и горчива, докато семената са тръпчиви и хрупкави, осигурявайки контраст с желатиновата пулпа.

Основни видове маракуя

Лилава маракуя: Най-разпространеният вид, ароматна и сочна. Примери: Черен рицар, Ред Роувър, Лилав гигант, Кахуна.

Жълта маракуя: По-големи плодове с ароматен, сладък сок. Примери: Бразилската златна, Златната гигантска.

Сладка гранадила: Жълти до оранжеви, но могат да бъдат и лилави.

Други имена: maracuyá, parcha (испански), grenadille, fruit de la passion (френски), maracujá (португалски), lilikoʻi (хавайски).

Хранителни стойности и ползи

Маракуята е богата на хранителни вещества:

Витамин C: Поддържа имунната система и здравето на клетки и тъкани.

Витамин А: Полезен за зрението, репродукцията и имунитета.

Фибри: Поддържат чревното здраве, намаляват холестерола и риска от диабет.

Минерали: Калций, магнезий, фосфор, калий и фолат.

Ползи от семената: съдържат фибри, протеини, минерали и полезни за сърцето мазнини; някои съединения могат да подпомогнат сърдечно-съдовата система.

Хранителни стойности за лилав плод (на 100 г):

Калории: 17

Фибри: 2 г

Витамин C: 6–7% от дневната нужда

Витамин А: 1–2%

Желязо: 1,6–3,6%

Калий: 1,8–2,4%

Избор на узрял плод

Тегло: По-тежките плодове са по-сочни.

Усещане: Разклатете плода – движение на течността е знак за сок.

Цвят: По-тъмните цветове показват узрялост.

Бръчки: Леко набръчкани плодове са знак за зрялост.

Да се избягват: много леки, твърди или прекалено набръчкани плодове.

Как да нарежем и консумираме

Разрежете маракуята наполовина.

Използвайте лъжица, за да извадите пулпата и сока.

Избягвайте бялата част, която е горчива.

Семките могат да се дъвчат или погълнат цели.

Сок от маракуя:

Изстискайте вътрешността през телена цедка или смелете семките в блендер и прецедете.

Начини за консумация

Напитки: Смесете със сокове, плодови смутита, моктейли или коктейли.

Моктейли: Съчетайте с мента, лайм, захарен сироп и минерална вода.

Смесени напитки: Заменете лайм със сок от маракуя в класически рецепти като мохито; подходящ е и за джинджифилови напитки.