Йогата подобрява съня повече от ходенето, силовите тренировки, аеробиката или източни практики като цигун и тай чи

Международен мета-анализ на 30 клинични проучвания показва, че редовното интензивно практикуване на йога подобрява съня значително повече от ходенето, силовите тренировки, аеробиката или източните практики като цигун и тай чи.

В проучването са участвали над 2 500 души с нарушения на съня от различни възрасти от десетки страни. Резултатите от работата са публикувани в „Сън и биологични ритми“.

Най-добър резултат е наблюдаван при тези, които са практикували йога по-малко от половин час два пъти седмично. След 8-10 седмици сънят става по-дълбок и качествен. Следващо по ефективност е ходенето, а след това силовите упражнения.

Авторите отбелязват, че йогата не само укрепва мускулите и ускорява сърдечната честота, но и регулира дишането, активирайки парасимпатиковата нервна система, която е отговорна за почивката и възстановяването. Освен това практиката може да повлияе на мозъчните ритми, насърчавайки по-дълбоките етапи на съня.

В същото време изследователите предупреждават: въпреки че всяка физическа активност подобрява съня, няма универсална рецепта за безсъние. Резултатите могат да варират в зависимост от индивидуалните характеристики и избраната техника.