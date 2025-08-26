Новини
Йогата подобрява съня повече от ходенето, силовите тренировки, аеробиката или източни практики като цигун и тай чи

26 Август, 2025 07:00, обновена 26 Август, 2025 07:05 316 3

  • йога-
  • сън-
  • безсъние

Учените все пак подчертават, че няма универсална рецепта за безсъние

Йогата подобрява съня повече от ходенето, силовите тренировки, аеробиката или източни практики като цигун и тай чи - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Международен мета-анализ на 30 клинични проучвания показва, че редовното интензивно практикуване на йога подобрява съня значително повече от ходенето, силовите тренировки, аеробиката или източните практики като цигун и тай чи.

В проучването са участвали над 2 500 души с нарушения на съня от различни възрасти от десетки страни. Резултатите от работата са публикувани в „Сън и биологични ритми“.

Най-добър резултат е наблюдаван при тези, които са практикували йога по-малко от половин час два пъти седмично. След 8-10 седмици сънят става по-дълбок и качествен. Следващо по ефективност е ходенето, а след това силовите упражнения.

Авторите отбелязват, че йогата не само укрепва мускулите и ускорява сърдечната честота, но и регулира дишането, активирайки парасимпатиковата нервна система, която е отговорна за почивката и възстановяването. Освен това практиката може да повлияе на мозъчните ритми, насърчавайки по-дълбоките етапи на съня.

В същото време изследователите предупреждават: въпреки че всяка физическа активност подобрява съня, няма универсална рецепта за безсъние. Резултатите могат да варират в зависимост от индивидуалните характеристики и избраната техника.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Кен Гуру

    0 0 Отговор
    Аеробиката и гимнастиката в изкълчени пози не е йога.

    07:08 26.08.2025

  • 2 БгТопИдиот🇧🇬

    0 0 Отговор
    Мотиката и в градината е най добрата "йога"(не важи за панелните таласъми)

    07:15 26.08.2025

  • 3 Кат Не ти е Спокойна !

    1 0 Отговор
    Кат Не ти е Спокойна !

    Душата !


    Няма Как да Заспиш !

    Ще трябва да ползваш !

    Околни методи !

    Като този Да станеш !

    На Парцал !

    07:17 26.08.2025