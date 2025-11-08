Светлината през нощта вреди на сърцето: Защо тъмната спалня е жизненоважна

Проблемите със съня могат да бъдат от различно естество и с различни причини, но най-важното е, че те стават все по-често срещани. Независимо от факторите, е важно да ги елиминираме възможно най-скоро, тъй като нарушаването на съня вреди на физическото и менталното ни здраве, предава Lifestyle.bg.

Един от ключовите фактори за качествения сън е тъмнината в спалнята. Мелатонинът, хормонът на съня, се произвежда само когато средата е достатъчно тъмна, а светлинното замърсяване, особено в големия град, може да наруши този процес. Затова използването на завеси или щори е препоръчително.

Освен че недостигът на тъмнина може да наруши съня, той увеличава риска от сериозни здравословни проблеми. Според изследване на австралийски учени от Flinders University, излагането на светлина по време на сън увеличава риска от сърдечно-съдови заболявания, дори при хора с здравословни навици.

Анализът, базиран на данни от UK Biobank, проследява хората близо 10 години. Установено е, че колкото повече светлина е присъствала в спалнята им, толкова по-голяма е вероятността за развитие на коронарна артериална болест, инфаркт, сърдечна недостатъчност, предсърдно мъждене и инсулт. Високото нощно излагане на светлина повишава риска с около 30–50%, в зависимост от конкретното заболяване.

Интересно е, че ефектът е по-силен при жените и при по-младите хора. Американската асоциация по кардиология също потвърждава, че изкуствената светлина през нощта стресира мозъка, предизвиква възпаление и втвърдяване на артериите, което увеличава опасността от сърдечни заболявания.

Един от най-лесните начини за защита на сърцето и здравия сън е да осигурим тъмнина в спалнята: поставяне на завеси, приглушаване на светлината и изключване на екраните поне час-два преди лягане. Малките промени могат да имат голям ефект върху здравето на сърдечно-съдовата система, а започването веднага е най-добрият подход.