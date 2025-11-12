Падане, преследване, без дрехи: Кои са най-често сънуваните сънища и какво означават те?

Ново проучване сред 2000 пълнолетни британци, проведено по поръчка на Netflix във връзка с премиерата на анимационния филм In Your Dreams, очерта 13-те най-често срещаните сънища. Изследването има за цел да покаже връзката между типичните съновидения и психическото състояние на съвременния човек.

Авторът и консултант по съня Делфи Елис коментира, че сънищата могат да бъдат своеобразно огледало на вътрешния свят – да разкриват нерешени проблеми, да насочват към нужда от промяна или просто да отразяват ежедневните тревоги. Според нея:

„Сънищата са като приятел – могат нежно да ни подтикнат в посока на това, което искаме, да ни помогнат да се излекуваме или да ни дадат отговор на нещо, което ни тревожи.“

Ето кои са най-често срещаните сънища и какво символизират те:

Падане – Най-разпространеният сън, преживяван от над половината участници. Символизира усещане за несигурност, загуба на контрол или промяна – особено след важни житейски събития като загуба на работа или пенсиониране. Преследване и невъзможност за бягство – Около 42% от анкетираните сънуват, че някой ги гони. Това обикновено отразява страх от нещо, което се опитват да избегнат, или чувство на застой и безпомощност. Изневяра на партньора – Около една пета от хората са имали такъв сън. Вместо предупреждение, той по-скоро показва лични несигурности и страх от изоставяне, особено при хора, преживели предателство в миналото. Смърт на близък човек – Сънуван от около 21% от британците. Не се свързва с реална загуба, а със символична промяна – например когато родител осъзнава, че детето му пораства и става самостоятелно. Падащи зъби – Една от най-познатите метафори в сънищата. Свързва се с тревоги около външния вид, социалния статус, финансови проблеми или усещане за загуба на сила и контрол. Целувка или романтичен момент със знаменитост – Всеки пети участник в проучването е сънувал подобно преживяване. Обикновено се свързва с идентификация с дадена личност, възхищение или подсъзнателно желание за успех и признание. Неподготвеност за изпит – Около 19% от анкетираните все още сънуват училищни изпити, за които не са готови. Сънят подсказва усещане за неподготвеност пред предстоящо събитие или разговор, но може и да препраща към стари страхове от времето, когато са били ученици. Летене – Среща се при 18% от участниците. Ако усещането е приятно, символизира чувство за свобода и успех. Ако е тревожно – може да подсказва, че човек се стреми да бъде по-разумен и „да стъпи на земята“. Конфликт с близки или приятели – Около 16% от хората сънуват, че семейството или приятелите им се държат зле с тях. Това се свързва с усещане за изолация и нужда от преразглеждане на взаимоотношенията. Закъснение – Преживяван от 15% от участниците в проучването. Отразява тревожност, свързана с времето и отговорността, както и усещане, че човек „изостава“ в живота. Намиране на пари – Сънуван от 14% от хората. Може да е отражение на финансови грижи или символично желание за подобрение на качеството на живот. Търсене на тоалетна – Приблизително 12% от анкетираните имат този сън. Обикновено подсказва липса на лично пространство или необходимост да се „освободим“ от нещо негативно в живота си. Голи на публично място – Един от най-неприятните сънища, преживяван от 12% от хората. Свързва се с уязвимост, срам или усещане, че човек е „на показ“, особено при социално напрежение или публично внимание.

Клиничният хипнотерапевт Сара Бик съветва хората, които искат да разберат по-добре своите сънища, да ги записват веднага след събуждане и да анализират символите им според личните си асоциации. Според нея сънищата рядко се връщат към вече решени теми – те по-често насочват към нещо, което все още чака своето разрешение.

Проучването показва, че повечето популярни сънища са универсални и отразяват основни човешки страхове и желания – несигурност, стремеж към контрол, нужда от признание и баланс в личния живот.