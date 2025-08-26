Дъщерята на Константин залюби футболист (ВИДЕО)

Порасналата дъщеря на Коцето показа гаджето си за пръв път. Мариана, която наскоро дебютира на родната попфолк сцена, изненада последователите си като за първи път сподели общи снимки с приятеля си в TikTok, придружени от смело обяснение в любов.
Независимо, че споделя кадрите, тя все пак запазва самоличността на момчето в тайна. Явно Мариана предпочита да запази романтиката далеч от светлините на прожекторите, поне за момента.
От коментар под снимките, гласящ „Love you “, оставен от момче с потребителско име @_99m_99m, можем да отсъдим, че най-вероятно именно това е мистериозната тръпка на Мариана, пише Телеграф.
От малкото постове в профила му става ясно, че се занимава с футбол и играе за аматьорски местен отбор. Кой е мистериозният младеж обаче очакваме да разберем.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Изненадан
14:02 26.08.2025
2 Ъхъъъъъ
14:03 26.08.2025
3 Тома
14:03 26.08.2025
4 Хо-хо-хоооо
Коментиран от #7
14:05 26.08.2025
5 таксиджия 🚖
Да опъва здраво мрежата 🥅
14:05 26.08.2025
6 МВР служител
14:09 26.08.2025
7 ......па
До коментар #4 от "Хо-хо-хоооо":Този на снимката прилича на берач на ,,джелязо,,
14:12 26.08.2025
8 Сийка
14:13 26.08.2025
9 Хаха
14:16 26.08.2025
10 ха ха Хо
Ти си само 8-ми клас,
а какви ми ги въртиш,
но още малко ще съм пас и ще изгориш.
Ако знае баща ти твойте секси игри,
опасно сладки игри.
О не, не ми говори!
Ако знае баща ти, но не знае нали?
Ела недей ме жали, главата ми запали.
Нека ме боли....
Всичко се връща на този свят,крушката не пада далече от дървото.
14:18 26.08.2025