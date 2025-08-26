Дъщерята на Константин залюби футболист (ВИДЕО)

Порасналата дъщеря на Коцето показа гаджето си за пръв път. Мариана, която наскоро дебютира на родната попфолк сцена, изненада последователите си като за първи път сподели общи снимки с приятеля си в TikTok, придружени от смело обяснение в любов.

Независимо, че споделя кадрите, тя все пак запазва самоличността на момчето в тайна. Явно Мариана предпочита да запази романтиката далеч от светлините на прожекторите, поне за момента.

От коментар под снимките, гласящ „Love you “, оставен от момче с потребителско име @_99m_99m, можем да отсъдим, че най-вероятно именно това е мистериозната тръпка на Мариана, пише Телеграф.

От малкото постове в профила му става ясно, че се занимава с футбол и играе за аматьорски местен отбор. Кой е мистериозният младеж обаче очакваме да разберем.