Дъщерята на Константин залюби футболист (ВИДЕО)

26 Август, 2025 13:58 1 230 10

Мариана сподели за пръв път снимки на гаджето си

Дъщерята на Константин залюби футболист (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Порасналата дъщеря на Коцето показа гаджето си за пръв път. Мариана, която наскоро дебютира на родната попфолк сцена, изненада последователите си като за първи път сподели общи снимки с приятеля си в TikTok, придружени от смело обяснение в любов.

Независимо, че споделя кадрите, тя все пак запазва самоличността на момчето в тайна. Явно Мариана предпочита да запази романтиката далеч от светлините на прожекторите, поне за момента.

От коментар под снимките, гласящ „Love you “, оставен от момче с потребителско име @_99m_99m, можем да отсъдим, че най-вероятно именно това е мистериозната тръпка на Мариана, пише Телеграф.

От малкото постове в профила му става ясно, че се занимава с футбол и играе за аматьорски местен отбор. Кой е мистериозният младеж обаче очакваме да разберем.


  • 1 Изненадан

    24 0 Отговор
    Има ли някой изненадан, че посредствена чалгаджийка се е залюбила с посредствен футболист?

    14:02 26.08.2025

  • 2 Ъхъъъъъ

    12 1 Отговор
    Много ми беше важна тази новина

    14:03 26.08.2025

  • 3 Тома

    12 2 Отговор
    Да не е център нападателя на бистришките тигри

    14:03 26.08.2025

  • 4 Хо-хо-хоооо

    12 0 Отговор
    А що не залюби некой джелезичар, а..?

    Коментиран от #7

    14:05 26.08.2025

  • 5 таксиджия 🚖

    6 3 Отговор
    Много красиво момиче. Честито да му е на футболягата и да ѝ вкарва много голове ⚽

    Да опъва здраво мрежата 🥅

    14:05 26.08.2025

  • 6 МВР служител

    6 1 Отговор
    Надето още ли го трае този женкар? Ако бях на нейно място отдавна да съм написал показания за кокаина в клубовете му и да в с присъда от поне седем години в Казичене. Тази жена трябва да си почине от напрежението, което й създава "Коцето"

    14:09 26.08.2025

  • 7 ......па

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хо-хо-хоооо":

    Този на снимката прилича на берач на ,,джелязо,,

    14:12 26.08.2025

  • 8 Сийка

    8 0 Отговор
    Много адвокати, доктори и инженери са я искали , ама тя като е рекла футболист,та футболист

    14:13 26.08.2025

  • 9 Хаха

    6 0 Отговор
    Да си вземе таксиджията да я вози без паре 😁

    14:16 26.08.2025

  • 10 ха ха Хо

    5 0 Отговор
    Тя е вече в 8клас време и е според традицията на баща и.
    Ти си само 8-ми клас,
    а какви ми ги въртиш,
    но още малко ще съм пас и ще изгориш.
    Ако знае баща ти твойте секси игри,
    опасно сладки игри.
    О не, не ми говори!
    Ако знае баща ти, но не знае нали?
    Ела недей ме жали, главата ми запали.
    Нека ме боли....
    Всичко се връща на този свят,крушката не пада далече от дървото.

    14:18 26.08.2025