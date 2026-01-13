Димитър Маргаритов: Институциите абдикираха от контрола върху цените

Потребителите в България са оставени сами да се справят със спекулата и повишаващите се цени при въвеждането на еврото, докато държавата бяга от отговорност. Това заяви бившият заместник-министър на икономиката Димитър Маргаритов, цитиран от "Bulgaria ON AIR". Според него липсата на адекватна информационна кампания и реални проверки създава усещане за безвластие и хаос на пазара.
"Хората не чувстват присъствието на официалната власт," подчерта Маргаритов в ефира на сутрешния блок "България сутрин". Той е категоричен, че институциите трябва да бъдат много по-активни на терен, вместо да се оправдават с пазарните принципи.
Макар икономическата логика да сочи, че самата смяна на валутата не би трябвало да е инфлационен фактор, реалността на българския пазар е различна. Маргаритов посочи, че търговците използват момента за "закръгляне" на цените нагоре, а контролните органи не успяват да противодействат ефективно.
"Еврото е последният фактор, който пазарно влияе върху това цените на определени стоки да поскъпват," обясни експертът, намеквайки, че текущите увеличения са резултат от нелоялни търговски практики, а не от обективни икономически причини.
Бившият заместник-министър подложи на остра критика ефективността на държавния контрол. Според него статистиката за "брой извършени проверки" не означава нищо, ако няма реални санкции и ясни резултати за потребителите.
"Имаме данни за извършен брой проверки и нарушения, но в какво се изразяват те? Какви документи са изискани от органите?" попита реторично Маргаритов.
Той определи проектозакона за таван на надценките като "просто един политически ход", който цели да успокои общественото напрежение, без да решава структурните проблеми на пазара. Според него истинската превенция срещу измамите и ценовите шокове изисква министрите да бъдат "на първа фронтова линия", а не да делегират отговорността на по-ниските нива.
Въпреки критиките, Маргаритов отбеляза, че процесът по техническото въвеждане на еврото върви сравнително спокойно и ситуацията, особено в малките търговски обекти, постепенно се стабилизира.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Отмъщението на атлантите
13:45 13.01.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #9, #13
13:46 13.01.2026
3 Тъпчо!
13:53 13.01.2026
4 Зевс
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Батка, това, че отдавна е отречено от икономическата теория, без контролната функция на държавата се появяват всякакви непазарни структури като картели, монополи, олигополи и т.н.
13:53 13.01.2026
5 Боруна Лом
13:53 13.01.2026
6 Тома
13:54 13.01.2026
7 Историк
Обачееееее... доста ще станат 2 лева е 2 евро - и всъщност ще станат пак двон по-скъпи.
Цените падат само в Китай и Виетнам вероятно.
Честито ви евро, харчете си го, за да не гладувате.
13:55 13.01.2026
8 Перо
13:55 13.01.2026
9 Перо
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Къде е тая пазарна икономика? В БГ, от 1991 г. до сега има картелна и мутренска икономика! Никога не е имало пазарна икономика!
13:58 13.01.2026
10 Съкращения
Чувстваме и усещаме галопиращите цени. От тази власт наистина няма нужда. Те са най-големият ни разход.
Да се съкращават и да отиват в производството,че така ще бъдат по-полезни.
Докато са на власт творят само глупости и разходи.
Коментиран от #17
13:58 13.01.2026
11 Георги
Коментиран от #15
13:58 13.01.2026
12 Веднаж
Но продължаваме да вярваме
14:01 13.01.2026
13 Демо-крад
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Ролята на "Първия софиянец" е да мие чиниите на София,а на "Последния софиянец" е да спре тока на цялата държава и да отиде да мие чиниите на Европа.
14:02 13.01.2026
14 М3 Дент импланти Младост3 некадърници
За корупцията- Еврото няма да я прекрати, а ще я усили.
Банките в Европа уж са стабилни, но икономиката не е. Виж дълга й. Решението е печатане на пари и инфлация. България ще плаща солидарно и пропорционално дълга на Европа. ЕЦБ тази година 2025 е на загуба,
14:05 13.01.2026
15 Вярвайте още
До коментар #11 от "Георги":"Economics" е лъженаука за икономическите системи. Истинската икономическа наука се нарича "Политикономия", защото в днешно време икономиката се определя от политиката, както и икономиката влияе на политиката. Науката Политикономия се изучава само в най-реномираните западни университети. В демократичните васални кочини от 35 години се изучава само лъженауката "economics".
14:05 13.01.2026
16 Нов
14:06 13.01.2026
17 Въпросче
До коментар #10 от "Съкращения":В кое производство ще отидат? Паразитите на държавни хранилки и сега произвеждат само проблеми и кафеви купчинки.
14:14 13.01.2026
18 оня с коня
14:29 13.01.2026
19 хаспелге
14:32 13.01.2026