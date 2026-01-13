Димитър Маргаритов: Институциите абдикираха от контрола върху цените

Потребителите в България са оставени сами да се справят със спекулата и повишаващите се цени при въвеждането на еврото, докато държавата бяга от отговорност. Това заяви бившият заместник-министър на икономиката Димитър Маргаритов, цитиран от "Bulgaria ON AIR". Според него липсата на адекватна информационна кампания и реални проверки създава усещане за безвластие и хаос на пазара.

"Хората не чувстват присъствието на официалната власт," подчерта Маргаритов в ефира на сутрешния блок "България сутрин". Той е категоричен, че институциите трябва да бъдат много по-активни на терен, вместо да се оправдават с пазарните принципи.

Макар икономическата логика да сочи, че самата смяна на валутата не би трябвало да е инфлационен фактор, реалността на българския пазар е различна. Маргаритов посочи, че търговците използват момента за "закръгляне" на цените нагоре, а контролните органи не успяват да противодействат ефективно.

"Еврото е последният фактор, който пазарно влияе върху това цените на определени стоки да поскъпват," обясни експертът, намеквайки, че текущите увеличения са резултат от нелоялни търговски практики, а не от обективни икономически причини.

Бившият заместник-министър подложи на остра критика ефективността на държавния контрол. Според него статистиката за "брой извършени проверки" не означава нищо, ако няма реални санкции и ясни резултати за потребителите.

"Имаме данни за извършен брой проверки и нарушения, но в какво се изразяват те? Какви документи са изискани от органите?" попита реторично Маргаритов.

Той определи проектозакона за таван на надценките като "просто един политически ход", който цели да успокои общественото напрежение, без да решава структурните проблеми на пазара. Според него истинската превенция срещу измамите и ценовите шокове изисква министрите да бъдат "на първа фронтова линия", а не да делегират отговорността на по-ниските нива.

Въпреки критиките, Маргаритов отбеляза, че процесът по техническото въвеждане на еврото върви сравнително спокойно и ситуацията, особено в малките търговски обекти, постепенно се стабилизира.