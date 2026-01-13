Новини
Димитър Маргаритов: Институциите абдикираха от контрола върху цените

13 Януари, 2026

Хората не чувстват присъствието на официалната власт

Димитър Маргаритов: Институциите абдикираха от контрола върху цените - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Потребителите в България са оставени сами да се справят със спекулата и повишаващите се цени при въвеждането на еврото, докато държавата бяга от отговорност. Това заяви бившият заместник-министър на икономиката Димитър Маргаритов, цитиран от "Bulgaria ON AIR". Според него липсата на адекватна информационна кампания и реални проверки създава усещане за безвластие и хаос на пазара.

"Хората не чувстват присъствието на официалната власт," подчерта Маргаритов в ефира на сутрешния блок "България сутрин". Той е категоричен, че институциите трябва да бъдат много по-активни на терен, вместо да се оправдават с пазарните принципи.

Макар икономическата логика да сочи, че самата смяна на валутата не би трябвало да е инфлационен фактор, реалността на българския пазар е различна. Маргаритов посочи, че търговците използват момента за "закръгляне" на цените нагоре, а контролните органи не успяват да противодействат ефективно.

"Еврото е последният фактор, който пазарно влияе върху това цените на определени стоки да поскъпват," обясни експертът, намеквайки, че текущите увеличения са резултат от нелоялни търговски практики, а не от обективни икономически причини.

Бившият заместник-министър подложи на остра критика ефективността на държавния контрол. Според него статистиката за "брой извършени проверки" не означава нищо, ако няма реални санкции и ясни резултати за потребителите.

"Имаме данни за извършен брой проверки и нарушения, но в какво се изразяват те? Какви документи са изискани от органите?" попита реторично Маргаритов.

Той определи проектозакона за таван на надценките като "просто един политически ход", който цели да успокои общественото напрежение, без да решава структурните проблеми на пазара. Според него истинската превенция срещу измамите и ценовите шокове изисква министрите да бъдат "на първа фронтова линия", а не да делегират отговорността на по-ниските нива.

Въпреки критиките, Маргаритов отбеляза, че процесът по техническото въвеждане на еврото върви сравнително спокойно и ситуацията, особено в малките търговски обекти, постепенно се стабилизира.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Отмъщението на атлантите

    14 2 Отговор
    Факт!

    13:45 13.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    6 16 Отговор
    При пазарна икономика държавата не може да контролира цените.

    Коментиран от #4, #9, #13

    13:46 13.01.2026

  • 3 Тъпчо!

    17 5 Отговор
    Защо внушаваш, че институциите някога са работили ?

    13:53 13.01.2026

  • 4 Зевс

    17 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Батка, това, че отдавна е отречено от икономическата теория, без контролната функция на държавата се появяват всякакви непазарни структури като картели, монополи, олигополи и т.н.

    13:53 13.01.2026

  • 5 Боруна Лом

    18 2 Отговор
    НЕНУЖНИ ПАРАЗИТИ!И БЕЗ ВАС,НИЕ НАБЛЮДАВАМЕ ЦЕНИТЕ СТИГАЩИ ДВОЙНОТО УВЕЛИЧЕНИЕ!

    13:53 13.01.2026

  • 6 Тома

    22 0 Отговор
    Важното е че вземат големи заплати да наблюдават цените

    13:54 13.01.2026

  • 7 Историк

    17 3 Отговор
    Цените при капитализма винаги вървят нагоре. Единствено спадат когато сме сменя паричната единица. Така паднаха 1998г, когато сменихме стария лев с новия. Сега ще паднат от 2 лева на 1 евро.

    Обачееееее... доста ще станат 2 лева е 2 евро - и всъщност ще станат пак двон по-скъпи.

    Цените падат само в Китай и Виетнам вероятно.

    Честито ви евро, харчете си го, за да не гладувате.

    13:55 13.01.2026

  • 8 Перо

    12 1 Отговор
    Мутренската “демокрация” е абдикирала, от както е създадена! Държава, в която престъпността е държавна политика, не може да упражнява никакъв контрол! Държавните корумпета информират предварително обектите, които ще проверяват! Как в картелна икономика, може да се развива пазарна система? Резултатът на цените е налице!

    13:55 13.01.2026

  • 9 Перо

    16 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Къде е тая пазарна икономика? В БГ, от 1991 г. до сега има картелна и мутренска икономика! Никога не е имало пазарна икономика!

    13:58 13.01.2026

  • 10 Съкращения

    12 1 Отговор
    "Хотата не чувстват присъствието на официалната власт" ....
    Чувстваме и усещаме галопиращите цени. От тази власт наистина няма нужда. Те са най-големият ни разход.
    Да се съкращават и да отиват в производството,че така ще бъдат по-полезни.
    Докато са на власт творят само глупости и разходи.

    Коментиран от #17

    13:58 13.01.2026

  • 11 Георги

    13 1 Отговор
    ама нали свободния пазар се саморегулира, нали еврото нямаше да повиши цените? Защо някой трябва да ги следи, че и контролира?

    Коментиран от #15

    13:58 13.01.2026

  • 12 Веднаж

    13 0 Отговор
    Обещаваха строг контрол, но само с 80 контрольора за стотици хиляди фирми.
    Но продължаваме да вярваме

    14:01 13.01.2026

  • 13 Демо-крад

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Ролята на "Първия софиянец" е да мие чиниите на София,а на "Последния софиянец" е да спре тока на цялата държава и да отиде да мие чиниите на Европа.

    14:02 13.01.2026

  • 14 М3 Дент импланти Младост3 некадърници

    11 0 Отговор
    Бордът ни препазваше от присъединяване към богатите фалирала Европа. Средно Depth/GDP v Европа е 95%. Франция 112 %, Гърция 170% Италиа, Испания над 100%
    За корупцията- Еврото няма да я прекрати, а ще я усили.
    Банките в Европа уж са стабилни, но икономиката не е. Виж дълга й. Решението е печатане на пари и инфлация. България ще плаща солидарно и пропорционално дълга на Европа. ЕЦБ тази година 2025 е на загуба,

    14:05 13.01.2026

  • 15 Вярвайте още

    8 0 Отговор

    До коментар #11 от "Георги":

    "Economics" е лъженаука за икономическите системи. Истинската икономическа наука се нарича "Политикономия", защото в днешно време икономиката се определя от политиката, както и икономиката влияе на политиката. Науката Политикономия се изучава само в най-реномираните западни университети. В демократичните васални кочини от 35 години се изучава само лъженауката "economics".

    14:05 13.01.2026

  • 16 Нов

    14 0 Отговор
    Може ли някой да ми обясни разумно какава е ползата за ОБИКНОВЕНИЯ българин от еврото? След това аз ще му изброя 11 щети от еврото за нас обикновените граждани на РБ.

    14:06 13.01.2026

  • 17 Въпросче

    7 0 Отговор

    До коментар #10 от "Съкращения":

    В кое производство ще отидат? Паразитите на държавни хранилки и сега произвеждат само проблеми и кафеви купчинки.

    14:14 13.01.2026

  • 18 оня с коня

    0 0 Отговор
    Институциите се Назначават и контролират от Правителството,а то БЕ СВАЛЕНО от Протестиращите по Площадите.Съществува едно популярно и практично Движение "Направи си сам",в което подробно се обяснява дори как да си направиш сам Колело,ако Тати отказва да ти купи,затова и препоръчително е всички Протестиращи против Цените да си изберат Правителство което да ги регулира.За вече БИВШИТЕ Демонстранти по Улиците тупащи се в гърдите с възгласи копирани от БСП преди години-"Много сме,Силни сме" и успели да ГЪТНАТ Правителството на Борисов,мъдрият народ напомня Поговорката:"Каквото си надробиш,това ще сърбаш".

    14:29 13.01.2026

  • 19 хаспелге

    0 0 Отговор
    "Откри Америка" !

    14:32 13.01.2026

