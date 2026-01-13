Новини
Марк Ръфало, изиграл Хълк в „Отмъстителите“, нарече Тръмп "най-лошия човек на света"

13 Януари, 2026 12:33 471 4

Ръфало и други известни личности, включително Ариана Гранде и Наташа Лион, носеха значки на церемонията по награждаването с надписи „Be Good“

Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Холивудският актьор Марк Ръфало, известен с ролята си на Хълк във филмовата поредица „Отмъстителите“, критикува президента на САЩ Доналд Тръмп, пише The ​​Independent.

По време на интервю на червения килим на наградите „Златен глобус“, Ръфало нарече президента „най-лошият човек на света“. Ръфало осъди Тръмп за действията му във Венецуела и цитира съдебните дела на президента за фалшифициране на бизнес документи и сексуално посегателство.

Ръфало и други известни личности, включително Ариана Гранде и Наташа Лион, носеха значки на церемонията по награждаването с надписи „Be Good“ (препратка към името на американката Рене Никол Гуд) и „ICE Out“.

Значките бяха част от кампания в памет на Рене Никол Гуд, която беше простреляна от служител на ICE на 7 януари в Минеаполис, Минесота.



КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Факт

    0 2 Отговор
    Не си прилича на снимките! А Пешо е клеветник!

    12:36 13.01.2026

  • 2 Мончи Пирчемъ

    0 1 Отговор
    дрънкай, скоро че ми копаш дворъ!!!!

    12:38 13.01.2026

  • 3 Ето защо

    3 0 Отговор
    обичам да гледам филмите на този човек, който винаги е бил искрен и изключително прав. Тръмп е обикновен бандит, който тероризира целия свят, луд чичак избягал от лудницата.

    12:40 13.01.2026

  • 4 Истината...не е само във виното

    2 0 Отговор
    Има хора,които не се страхуват да казват нещата такива,каквито са.

    12:50 13.01.2026