Марк Ръфало, изиграл Хълк в „Отмъстителите“, нарече Тръмп "най-лошия човек на света"

Холивудският актьор Марк Ръфало, известен с ролята си на Хълк във филмовата поредица „Отмъстителите“, критикува президента на САЩ Доналд Тръмп, пише The ​​Independent.

По време на интервю на червения килим на наградите „Златен глобус“, Ръфало нарече президента „най-лошият човек на света“. Ръфало осъди Тръмп за действията му във Венецуела и цитира съдебните дела на президента за фалшифициране на бизнес документи и сексуално посегателство.

Ръфало и други известни личности, включително Ариана Гранде и Наташа Лион, носеха значки на церемонията по награждаването с надписи „Be Good“ (препратка към името на американката Рене Никол Гуд) и „ICE Out“.

Значките бяха част от кампания в памет на Рене Никол Гуд, която беше простреляна от служител на ICE на 7 януари в Минеаполис, Минесота.