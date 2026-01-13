Марк Ръфало, изиграл Хълк в „Отмъстителите“, нарече Тръмп "най-лошия човек на света"

Холивудският актьор Марк Ръфало, известен с ролята си на Хълк във филмовата поредица „Отмъстителите“, критикува президента на САЩ Доналд Тръмп, пише The Independent.
По време на интервю на червения килим на наградите „Златен глобус“, Ръфало нарече президента „най-лошият човек на света“. Ръфало осъди Тръмп за действията му във Венецуела и цитира съдебните дела на президента за фалшифициране на бизнес документи и сексуално посегателство.
Ръфало и други известни личности, включително Ариана Гранде и Наташа Лион, носеха значки на церемонията по награждаването с надписи „Be Good“ (препратка към името на американката Рене Никол Гуд) и „ICE Out“.
Значките бяха част от кампания в памет на Рене Никол Гуд, която беше простреляна от служител на ICE на 7 януари в Минеаполис, Минесота.
