Френският рапър Doums е арестуван по подозрение за домашно насилие

Известният френски хип-хоп изпълнител Мамаду Кулибали, по-известен на музикалната сцена като Doums, попадна в центъра на скандал, след като бе задържан от органите на реда по обвинения за домашно насилие, съобщава 20minutes.fr.

Инцидентът се разиграл на 12 януари, когато партньорката на Doums потърсила помощ от полицията. По нейните думи, рапърът е проявил агресия пред очите на децата им и неин братовчед. Веднага след подадения сигнал, властите са реагирали светкавично и са арестували Кулибали.

Личността на жената, подала жалбата, остава в тайна, като с цел защита на личния ѝ живот не се разкриват повече подробности. Известно е обаче, че Doums е имал връзка с популярната френска актриса Адел Екзаркопулос между 2016 и 2017 година, от която имат син.

Случаят предизвика бурни реакции сред феновете и в социалните мрежи, а разследването по случая продължава. Очаква се в близките дни прокуратурата да излезе с официално становище относно обвиненията срещу рапъра.