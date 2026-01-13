Докато Сашо Кадиев е на Малдивите, Милица Гладнишка го призова обратно със забавно ВИДЕО

Докато Сашо Кадиев и половинката му си угаждат в луксозна вила на Малдивите и заливат социалните мрежи със слънце, палми и екзотика, колежката му Милица Гладнишка публикува забавно видео в Инстаграм и буквално обра овациите. Актрисата показа, че чувството ѝ за хумор не познава климатични условия – дори при минусови температури, пише marica.bg.
В клипа Милица е по лятна рокля, с морящка шапка, превива се от смях на заснежен балкон и бута леген в снега. Вътре – сурвачка, ананас и шоколадови ядки – „малдивски лукс“ по български. Целият етюд е поднесен с познатата ѝ самоирония.
„Докато Сашо Кадиев е на Малдивите…“, пише първо тя, а след това с усмивка добавя: „Сашо Кадиев, обичаме те, ела си тук“.
Коментарите заваляха, но черешката на тортата сложи майка му Катето Евро: „Мили, нека си поседи там, че ни къса нервите и на двете!“. Отговорът на Гладнишка не закъсня: „Хаха, права си, Кате“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кой му дреме
11:44 13.01.2026
2 Е га ти
11:50 13.01.2026
3 Див селянин
11:58 13.01.2026
4 Сашо Кадиев от Мълдивите
11:59 13.01.2026
5 Вече, оригинално
Коментиран от #7
12:00 13.01.2026
6 Оооххх0
12:15 13.01.2026
7 Коста
До коментар #5 от "Вече, оригинално":Ся е модерно да се ходи на Света Хелена... Покрай нея съм с голямата яхта
12:19 13.01.2026
8 Дедо
12:26 13.01.2026