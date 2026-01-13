Докато Сашо Кадиев е на Малдивите, Милица Гладнишка го призова обратно със забавно ВИДЕО

Докато Сашо Кадиев и половинката му си угаждат в луксозна вила на Малдивите и заливат социалните мрежи със слънце, палми и екзотика, колежката му Милица Гладнишка публикува забавно видео в Инстаграм и буквално обра овациите. Актрисата показа, че чувството ѝ за хумор не познава климатични условия – дори при минусови температури, пише marica.bg.

В клипа Милица е по лятна рокля, с морящка шапка, превива се от смях на заснежен балкон и бута леген в снега. Вътре – сурвачка, ананас и шоколадови ядки – „малдивски лукс“ по български. Целият етюд е поднесен с познатата ѝ самоирония.

„Докато Сашо Кадиев е на Малдивите…“, пише първо тя, а след това с усмивка добавя: „Сашо Кадиев, обичаме те, ела си тук“.

Коментарите заваляха, но черешката на тортата сложи майка му Катето Евро: „Мили, нека си поседи там, че ни къса нервите и на двете!“. Отговорът на Гладнишка не закъсня: „Хаха, права си, Кате“.