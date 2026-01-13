Новини
Докато Сашо Кадиев е на Малдивите, Милица Гладнишка го призова обратно със забавно ВИДЕО

Докато Сашо Кадиев е на Малдивите, Милица Гладнишка го призова обратно със забавно ВИДЕО

13 Януари, 2026

  • сашо кадиев-
  • милица гладнишка-
  • малдивите

„Сашо Кадиев, обичаме те, ела си тук.", написа актрисата в публикацията си

Докато Сашо Кадиев е на Малдивите, Милица Гладнишка го призова обратно със забавно ВИДЕО - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Докато Сашо Кадиев и половинката му си угаждат в луксозна вила на Малдивите и заливат социалните мрежи със слънце, палми и екзотика, колежката му Милица Гладнишка публикува забавно видео в Инстаграм и буквално обра овациите. Актрисата показа, че чувството ѝ за хумор не познава климатични условия – дори при минусови температури, пише marica.bg.

В клипа Милица е по лятна рокля, с морящка шапка, превива се от смях на заснежен балкон и бута леген в снега. Вътре – сурвачка, ананас и шоколадови ядки – „малдивски лукс“ по български. Целият етюд е поднесен с познатата ѝ самоирония.

„Докато Сашо Кадиев е на Малдивите…“, пише първо тя, а след това с усмивка добавя: „Сашо Кадиев, обичаме те, ела си тук“.


Коментарите заваляха, но черешката на тортата сложи майка му Катето Евро: „Мили, нека си поседи там, че ни къса нервите и на двете!“. Отговорът на Гладнишка не закъсня: „Хаха, права си, Кате“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 кой му дреме

    17 0 Отговор
    бтв е развъдник на престъпници (да се чете гербаджии)

    11:44 13.01.2026

  • 2 Е га ти

    13 0 Отговор
    Много противни тези бе, е га ти връзкарите

    11:50 13.01.2026

  • 3 Див селянин

    10 0 Отговор
    Я си пишете на лично с оня пе дал, а не по сайтовете...ша вай 6а и боклуците.

    11:58 13.01.2026

  • 4 Сашо Кадиев от Мълдивите

    3 0 Отговор
    Ще ми стане,няма да ми стане…….

    11:59 13.01.2026

  • 5 Вече, оригинално

    7 0 Отговор
    Е, да не си ходил на Малдивите, щото сульо и пульо са ходили!

    Коментиран от #7

    12:00 13.01.2026

  • 6 Оооххх0

    0 1 Отговор
    Кака Ви Милица е големо секси...шъ знайти!

    12:15 13.01.2026

  • 7 Коста

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Вече, оригинално":

    Ся е модерно да се ходи на Света Хелена... Покрай нея съм с голямата яхта

    12:19 13.01.2026

  • 8 Дедо

    2 0 Отговор
    Продуцентите вече си работят само с едни и същи служители водещи. Източват се евросубсидии и риска от нови лица е намален . Защо продължавате да гледате телевизия в такъв вид е загадка. Продуцентите реално са като строители които строят едини и същи блокове еднакви и с един и същи архитект. Тук там променят само цвета или някоя тераса

    12:26 13.01.2026