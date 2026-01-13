Новини
Звездата от "Аватар" Зоуи Салдана е най-скъпоплатената актриса в света

13 Януари, 2026 12:16 839 4

  • зоуи салдана-
  • аватар-
  • най-скъпоплатената-
  • актриса-
  • милиарда

Изпреварвайки актьори като Самюъл Л. Джаксън и Скарлет Йохансон.

Звездата от "Аватар" Зоуи Салдана е най-скъпоплатената актриса в света - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Зоуи Салдана официално е най-скъпоплатената актриса на всички времена, след като последният филм от сагата на Джеймс Камерън „Аватар: Огън и пепел“ достигна над 1,2 милиарда долара приходи в световния боксофис, пише tialoto.bg.

Това постижение поставя Салдана на върха на холивудската класация по приходи за всички времена, изпреварвайки актьори като Самюъл Л. Джаксън и детронирайки Скарлет Йохансон.

Познаваме я от хитове като франчайзите „Аватар“, „Отмъстителите“ и „Стар Трек“, мюзикъла „Емилия Перес“ и драматичния сериал на Netflix - From Scratch.

С дългогодишна кариера, изградена върху стратегически подбрани блокбъстъри, Зоуи се превърна в неразделна част от киноиндустрията.

Актрисата участва в четири от седемте най-касови филма на всички времена, което е безпрецедентен рекорд за актриса, а сред тях са: „Аватар“ (2009), „Аватар: Пътят на водата“ (2022), „Отмъстителите: Краят“ (2019) и „Аватар: Огън и пепел“ (2025).

Тези филми общо са донесли над 15 милиарда долара приходи, превръщайки Салдана в символ на съвременната киноиндустрия, съобщава gamesradar.com.


Кариерата на актрисата започва още през 1999 година с гост-роля в телевизионния сериал „Закон и ред“, а първата ѝ филмова роля идва през 2000 година във „Център на сцената“, където играе балерина. Следват роли във филми като „Кръстопът“ (2002) с Бритни Спиърс и „Карибски пирати: Проклятието на Черната перла“ (2003), които ѝ носят първите сериозни признания в Холивуд.

Пробивът ѝ като Нейтири в „Аватар“ и като Гамора в „Пазители на галактиката“ ѝ отваря пътя за световната слава.


Освен изключителния си успех в блокбъстърите, кариерата на Зоуи Салдана включва независими и международни продукции. Ролята ѝ във френския музикален филм „Емилия Перес“ ѝ носи „Оскар“ за най-добра поддържаща актриса, а участието ѝ в други филмови проекти като „Колумбиана“ (2011), „Извън пещта“ (2013) и „Проектът Адам“ (2022) демонстрира нейния пъстър артистичен диапазон.

Зоуи участва и в телевизионни продукции, като минисериала на Netflix „От нулата“ (2022) и шпионския сериал на Paramount+ „Лъвица“ (2023), разширявайки влиянието си извън големия екран.


Нейната кариера показва, че за да достигнеш върха, е нужно не само умение и отдаденост, но и избор на проекти.

С над 15 милиарда долара приходи, Зоуи Салдана официално се нарежда сред най-значимите и влиятелни актриси на световната сцена, демонстрирайки как съвременните франчайзи могат да издигнат един актьор до исторически висоти в боксофиса.

Този успех поставя Салдана в уникална позиция да претендира за още по-големи върхове, като остава въпросът дали някой от колегите ѝ, като Робърт Дауни-Джуниър или Скарлет Йохансон, ще успее да я изпревари в бъдеще.

Независимо от това, Зоуи Салдана вече е оставила своя отпечатък в историята на киното като най-касовата актриса на всички времена.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пожарникар

    1 1 Отговор
    Жена без Паркинсон не ми я хвали! Маркуча трябва да се разтяга само на вибрации!

    12:22 13.01.2026

  • 2 Ем ко пък

    0 0 Отговор
    Тая у наше село я не знаеме коя е..?

    12:26 13.01.2026

  • 3 Трътлю

    1 0 Отговор
    В Аватар се чуваше само гласът и (ако е бил нейния глас). Подходящият пол и цвят много помагат.

    12:33 13.01.2026

  • 4 Баба Гошка

    0 0 Отговор
    След като западнАЛия свят се превърна в майй муунарник, таквиз озъббени майй мууни стават най- "популярни" и платени. Вече във всеки филм трябва да има черрннилки, гееьовци и жени - представяни за по- умни и на по- важни постове от нормалните бели мъже. В ролите на Президентки, шефки на специалните служби, генералки и началнички влизат излюпени на дървотоо от родителките си и ни ги врат в очите за най-талантливи и красиви, а името си, вероятно не могат да напишат без правописна грешка

    12:45 13.01.2026