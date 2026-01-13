Попфолк певицата Мария навършва 44 г. днес

Днес една от най-популярните певици на българската попфолк сцена — Мария — празнува своя 44-ти рожден ден. Родена е на 13 януари 1982 г. в Стара Загора, където за първи път отключва своя музикален талант още като дете, участвайки в телевизионни прояви и конкурси за млади певци.
Кариерата ѝ стартира официално през 2000 г., когато подписва договор с музикалната компания “Пайнер” и издава дебютния си албум „Спомен“. През следващите години тя радва публиката с успешни заглавия като „Първа луна“, „Истинска“, „Обичай ме така“ и други, печелейки награди от музикални форуми и ТВ музикални награди.
Изпълнителката е майка на дъщеря Марая, родена през 2008 г., плод на първия ѝ брак с бизнесмена Димитър Андонов. През годините Мария преживява няколко романтични истории и брака, като най-новият ѝ съюз е със съдружника в бизнеса Теодор Петков — двойката сключи граждански брак през 2025 г. в тиха церемония с най-близките си.
На днешния ден певицата е изпълнена с благодарност и си пожела "по-здрава, успешна и красива" година:
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Елизабет Цветанова Кахъра
10:41 13.01.2026
2 газо
10:42 13.01.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ГИЛФ Ловър
Коментиран от #7
10:47 13.01.2026
6 Каква гнусна само
Има лелки на по 55г. които са 300 пъти по секси от тази надуваема кукла.Пфуууу.
10:51 13.01.2026
7 Дядо Гъдю
До коментар #5 от "ГИЛФ Ловър":Мина и боята, попари я сланата. Много километри навъртя горката.
Коментиран от #9
10:53 13.01.2026
8 Р Г В
Злите езици говорят че за Ч. Р. Д. мъжа до нея който я назначи във фирмата си за Директор с 40 хил.лв. заплата вместо подарък ще я завиши на 44.хил.лв. Без значение е че не са я виждали на работното и място в офиса. Това се казва роди ме с късмет а ме хвърли на смет.
10:54 13.01.2026
9 ГИЛФ Ловър
До коментар #7 от "Дядо Гъдю":Само Екстра Върджин върши работа при бабките, защото трудно се пали при триене!
10:56 13.01.2026
10 зодия козирог винаги са големи умници
10:58 13.01.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Работното облекло
11:04 13.01.2026