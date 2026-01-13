Попфолк певицата Мария навършва 44 г. днес

Днес една от най-популярните певици на българската попфолк сцена — Мария — празнува своя 44-ти рожден ден. Родена е на 13 януари 1982 г. в Стара Загора, където за първи път отключва своя музикален талант още като дете, участвайки в телевизионни прояви и конкурси за млади певци.

Кариерата ѝ стартира официално през 2000 г., когато подписва договор с музикалната компания “Пайнер” и издава дебютния си албум „Спомен“. През следващите години тя радва публиката с успешни заглавия като „Първа луна“, „Истинска“, „Обичай ме така“ и други, печелейки награди от музикални форуми и ТВ музикални награди.

Изпълнителката е майка на дъщеря Марая, родена през 2008 г., плод на първия ѝ брак с бизнесмена Димитър Андонов. През годините Мария преживява няколко романтични истории и брака, като най-новият ѝ съюз е със съдружника в бизнеса Теодор Петков — двойката сключи граждански брак през 2025 г. в тиха церемония с най-близките си.

На днешния ден певицата е изпълнена с благодарност и си пожела "по-здрава, успешна и красива" година: