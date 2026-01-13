Новини
Попфолк певицата Мария навършва 44 г. днес

13 Януари, 2026

"Започва моята нова лична година.", написа тя по случай празника в социалните мрежи

Попфолк певицата Мария навършва 44 г. днес - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова

Днес една от най-популярните певици на българската попфолк сцена — Мария — празнува своя 44-ти рожден ден. Родена е на 13 януари 1982 г. в Стара Загора, където за първи път отключва своя музикален талант още като дете, участвайки в телевизионни прояви и конкурси за млади певци.

Кариерата ѝ стартира официално през 2000 г., когато подписва договор с музикалната компания “Пайнер” и издава дебютния си албум „Спомен“. През следващите години тя радва публиката с успешни заглавия като „Първа луна“, „Истинска“, „Обичай ме така“ и други, печелейки награди от музикални форуми и ТВ музикални награди.

Изпълнителката е майка на дъщеря Марая, родена през 2008 г., плод на първия ѝ брак с бизнесмена Димитър Андонов. През годините Мария преживява няколко романтични истории и брака, като най-новият ѝ съюз е със съдружника в бизнеса Теодор Петков — двойката сключи граждански брак през 2025 г. в тиха церемония с най-близките си.

На днешния ден певицата е изпълнена с благодарност и си пожела "по-здрава, успешна и красива" година:


  • 1 Елизабет Цветанова Кахъра

    5 0 Отговор
    Отиваме с Анита от почивка на почивка в Африка да ни напълнят устите с мляко тия хубави младежи 🥳🤣🤣🤣🤭

    10:41 13.01.2026

  • 2 газо

    5 0 Отговор
    угазо

    10:42 13.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ГИЛФ Ловър

    5 0 Отговор
    Бутнал съм повече бабички от остеопорозата,и тази бабка ще я търколя!

    Коментиран от #7

    10:47 13.01.2026

  • 6 Каква гнусна само

    5 0 Отговор
    Дори не знам какво да кажа!
    Има лелки на по 55г. които са 300 пъти по секси от тази надуваема кукла.Пфуууу.

    10:51 13.01.2026

  • 7 Дядо Гъдю

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "ГИЛФ Ловър":

    Мина и боята, попари я сланата. Много километри навъртя горката.

    Коментиран от #9

    10:53 13.01.2026

  • 8 Р Г В

    2 0 Отговор
    Да и е честит празника , радост и дългогодишна брачна обвързаност.
    Злите езици говорят че за Ч. Р. Д. мъжа до нея който я назначи във фирмата си за Директор с 40 хил.лв. заплата вместо подарък ще я завиши на 44.хил.лв. Без значение е че не са я виждали на работното и място в офиса. Това се казва роди ме с късмет а ме хвърли на смет.

    10:54 13.01.2026

  • 9 ГИЛФ Ловър

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Дядо Гъдю":

    Само Екстра Върджин върши работа при бабките, защото трудно се пали при триене!

    10:56 13.01.2026

  • 10 зодия козирог винаги са големи умници

    3 0 Отговор
    нейната конкуренция и подля вода . разгулния живот по кръчмите и развали и визията .

    10:58 13.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Работното облекло

    0 0 Отговор
    е от зората на порно индустрията.

    11:04 13.01.2026