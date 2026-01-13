Новини
Любопитно »
Гала призна за тежък здравословен проблем (ВИДЕО)

Гала призна за тежък здравословен проблем (ВИДЕО)

13 Януари, 2026 09:44 2 022 20

  • гала-
  • на кафе-
  • здравословен проблем-
  • диагноза-
  • херния

„Имам две дискови хернии на врата.", сподели водещата

Гала призна за тежък здравословен проблем (ВИДЕО) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Водещата на „На кафе“ Гала най-сетне проговори открито за сериозния здравословен проблем, който я е принудил в края на миналата година да търси лечение в Павел баня. В емоционално видео тя призна, че страда от две дискови хернии в областта на врата, които ѝ причиняват постоянни болки и дискомфорт, пише marica.bg.

„Имам две дискови хернии на врата. Ако си спомняте, Пинк беше с лепенка и каза, че има титаниеви прешлени. Тя е със същия проблем, но аз не искам да стигам до операция“, разкри Гала и подчерта, че залага на алтернативни терапии, за да избегне хирургическа намеса.

View this post on Instagram

A post shared by @gala_na_kafe


Оказва се, че всичко е започнало с болки в ръката, които я отвели при невролог. След ядрено-магнитен резонанс станала ясна тревожната диагноза. Водещата не крие, че причината е години наред неправилна стойка, взиране в телефона и лежане в грешни пози.

„Много хора имат този проблем“, допълва Гала, като благодари за огромната подкрепа от зрители и фенове. По думите ѝ десетки хора ѝ пишат всеки ден с съвети, рецепти и контакти на специалисти.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 лют пипер

    11 0 Отговор
    Пак преписване.

    09:45 13.01.2026

  • 2 Освалдо Риос

    15 0 Отговор
    Дискова херния на врата се получава от много дърпане за опашката.

    09:47 13.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Спиро

    16 0 Отговор
    Сериозен здравословен проблем... тази статия много жълтее..

    Коментиран от #10, #11

    09:50 13.01.2026

  • 5 приятелски съвет

    3 9 Отговор
    Много си е хубава Галя,която трябва да се гали.

    09:50 13.01.2026

  • 6 Многострадална Геновева

    12 0 Отговор
    Ах, милата, как издържаш всеки ден на екран, мъка, мъка.

    09:51 13.01.2026

  • 7 Млат лекар

    10 0 Отговор
    Колко е опасно по скалата от 1 до 10?

    Коментиран от #13, #14

    09:53 13.01.2026

  • 8 Гала звучи на турски

    9 3 Отговор
    Дъщеря и е по-зле, трети рак кара.

    09:54 13.01.2026

  • 9 007 лиценз ту кил

    9 0 Отговор
    Гала е момиче на късмета.

    09:54 13.01.2026

  • 10 И аз се

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Спиро":

    чудя, защо екрана покафеня целия, докато преминавах през статията.

    09:54 13.01.2026

  • 11 Компиро

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Спиро":

    Направо кафенее...та чак смърди...

    09:54 13.01.2026

  • 12 Абе

    3 1 Отговор
    Така става като си го тура у диска.

    09:59 13.01.2026

  • 13 колко да е опасно

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "Млат лекар":

    " млат лекар" щом пита затова не им заделиха пари без заслуга
    всеки трети има този проблем
    тя просто преиграва
    може и да копае на вилата ако знае как а не да наема копачи.
    от нищо нещо стана- в смисал от момиче на еди кой си до постоянно екранно време над 20 год.
    младите немогат да се докопат

    09:59 13.01.2026

  • 14 Освалдо Риос

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Млат лекар":

    Може да се активира неволно дъвкателния рефлекс и да отхапе нещо по невнимание.

    10:01 13.01.2026

  • 15 така е

    9 0 Отговор
    Когато има риск да изпаднеш от екран поради пълна загуба на интерес, предизвикваш интерес заради здравословен проблем. Важното е да се пише и говори за теб - любови, изневери, деца, внуци, здраве, каквото такова. Имам чувството, че само бабите с плетките гледат на кафе, кой нормален човек би си загубил дори минута от живота, за да слуша клюки и лигавщини?!

    Коментиран от #20

    10:04 13.01.2026

  • 16 Сила

    5 0 Отговор
    Лоботомия ....естествена , по рождение !!!

    10:07 13.01.2026

  • 17 МИНУВАЧ

    2 0 Отговор
    АК0 бешевнесла някоя хиедавка в БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА, щеше да е по-спокойна

    10:14 13.01.2026

  • 18 аре къшшш

    5 0 Отговор
    Чудесно, значи е време за пенсия!

    10:22 13.01.2026

  • 19 много неприятна много досадна

    6 0 Отговор
    Направо да подава за ТЕЛК и да се разкара от екрана тая дрта шуннда.

    10:23 13.01.2026

  • 20 ДА ТЪРСИ СЪЖАЛЕНИЕ

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "така е":

    ЗА ДА ОПРАВДАЕ ВТРЪСВАНЕТО И ОТ КУПОНИ ПО ТИВИТО.НАРОДА МУ СЕ ПОВРЪЩА ОТ ТВА 40 ГОДИШНО ДЖАВКАНЕ ОТ ЕКРАНА....

    10:28 13.01.2026