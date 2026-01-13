Гала призна за тежък здравословен проблем (ВИДЕО)

Водещата на „На кафе“ Гала най-сетне проговори открито за сериозния здравословен проблем, който я е принудил в края на миналата година да търси лечение в Павел баня. В емоционално видео тя призна, че страда от две дискови хернии в областта на врата, които ѝ причиняват постоянни болки и дискомфорт, пише marica.bg.

„Имам две дискови хернии на врата. Ако си спомняте, Пинк беше с лепенка и каза, че има титаниеви прешлени. Тя е със същия проблем, но аз не искам да стигам до операция“, разкри Гала и подчерта, че залага на алтернативни терапии, за да избегне хирургическа намеса.

Оказва се, че всичко е започнало с болки в ръката, които я отвели при невролог. След ядрено-магнитен резонанс станала ясна тревожната диагноза. Водещата не крие, че причината е години наред неправилна стойка, взиране в телефона и лежане в грешни пози.

„Много хора имат този проблем“, допълва Гала, като благодари за огромната подкрепа от зрители и фенове. По думите ѝ десетки хора ѝ пишат всеки ден с съвети, рецепти и контакти на специалисти.