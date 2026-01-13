Новини
Къде изчезна Анита – бившата на Рачков?

13 Януари, 2026 12:42 635 10

Последните ѝ снимки с мъжа ѝ – американеца Ник Стемпер, датират от началото на лятото

Къде изчезна Анита – бившата на Рачков? - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Къде потъна Анита Димитрова – бившата половинка на Димитър Рачков? Блондинката, която доскоро не слизаше от светските страници, е мистериозно изчезнала от публичното пространство и социалните мрежи вече месеци наред, пише marica.bg.

Последните ѝ снимки с мъжа ѝ – американеца Ник Стемпер, датират от началото на лятото. След това Анита е публикувала едва два кадъра, при това самостоятелни, а активността ѝ онлайн е сведена почти до нула – нещо напълно нетипично за тунингованата красавица, която обичаше прожекторите.

View this post on Instagram

A post shared by 𝙰𝚗𝚒𝚝𝚊 𝚂𝚝𝚎𝚖𝚙𝚎𝚛 (@anita.stemperrr)


Зад внезапното ѝ „покриване“ обаче се носят тревожни слухове. Според упорити клюки Анита има сериозни семейни проблеми и бракът ѝ със Стемпер е на ръба на разпада – броени месеци след пищната сватба. Говори се, че американецът е обърнал гръб на съпругата си заради скандални слухове от миналото ѝ, свързани с платена любов.

View this post on Instagram

A post shared by 𝙰𝚗𝚒𝚝𝚊 𝚂𝚝𝚎𝚖𝚙𝚎𝚛 (@anita.stemperrr)


Мълвата твърди още, че именно заради тази лоша слава на Анита американските власти са отказали виза на българката. Първоначално Ник не вярвал на слуховете, но с времето започнал да се съмнява все повече, докато накрая не решил да се дистанцира от нея.

Официален развод така и не е обявен, но според запознати семейната идилия на семейство Стемпер е само мираж. А дали Анита ще се появи отново под светлините на прожекторите – предстои да разберем.


  • 1 Див селянин

    3 0 Отговор
    Таа ма уплаши на първата снимка, е 6а го дзвера

    12:46 13.01.2026

  • 2 Хаха

    1 0 Отговор
    Поръчали руум сървис и наснимали, като бай Ганьо.

    12:48 13.01.2026

  • 3 сбруя

    0 0 Отговор
    Аз откъде да знам,къде е изчезнала?! Може да е претендентка за отлитане на планетата Марс.Казва ли ти някой?

    12:49 13.01.2026

  • 4 Как къде ?

    1 0 Отговор
    По хотелите на повикване !

    12:50 13.01.2026

  • 5 Тези на абонамент за реклама ли са

    0 0 Отговор
    вчера статия за новата на Рачков, днес за старата?!!

    12:53 13.01.2026

  • 6 Бай Пешо комшията

    1 0 Отговор
    А? Ей тука, долу в гаража е, шавай 6а

    12:54 13.01.2026

  • 7 Черен

    0 0 Отговор
    гологан не се губи !

    12:54 13.01.2026

  • 8 в кратце

    0 0 Отговор
    Анита Димитрова не е собственност на хРачков.

    12:54 13.01.2026

  • 9 Ало, сайта?

    1 0 Отговор
    Цена?

    12:54 13.01.2026

  • 10 сащисан кравар

    0 0 Отговор
    БайДончо да я асвабади😉

    12:54 13.01.2026