Къде изчезна Анита – бившата на Рачков?

Къде потъна Анита Димитрова – бившата половинка на Димитър Рачков? Блондинката, която доскоро не слизаше от светските страници, е мистериозно изчезнала от публичното пространство и социалните мрежи вече месеци наред, пише marica.bg.

Последните ѝ снимки с мъжа ѝ – американеца Ник Стемпер, датират от началото на лятото. След това Анита е публикувала едва два кадъра, при това самостоятелни, а активността ѝ онлайн е сведена почти до нула – нещо напълно нетипично за тунингованата красавица, която обичаше прожекторите.

Зад внезапното ѝ „покриване“ обаче се носят тревожни слухове. Според упорити клюки Анита има сериозни семейни проблеми и бракът ѝ със Стемпер е на ръба на разпада – броени месеци след пищната сватба. Говори се, че американецът е обърнал гръб на съпругата си заради скандални слухове от миналото ѝ, свързани с платена любов.

Мълвата твърди още, че именно заради тази лоша слава на Анита американските власти са отказали виза на българката. Първоначално Ник не вярвал на слуховете, но с времето започнал да се съмнява все повече, докато накрая не решил да се дистанцира от нея.

Официален развод така и не е обявен, но според запознати семейната идилия на семейство Стемпер е само мираж. А дали Анита ще се появи отново под светлините на прожекторите – предстои да разберем.