Рецепта на деня: Крем супа от сьомга
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Крем супа от сьомга

13 Януари, 2026 10:05 512 3

  • крем супа-
  • сьомга-
  • броколи-
  • какво да сготвя

Ароматна и с нежна текстура

Рецепта на деня: Крем супа от сьомга - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • сьомга - 300 г котлет;
  • картофи - 2 броя;
  • лук - 1 малка глава шалот;
  • моркови - 2 броя;
  • броколи - няколко малки розички;
  • джинджифил - 1 щипка;
  • индийско орехче - 1/4 ч.л.;
  • черен пипер;
  • сол;
  • зехтин - 3 с.л.;
  • сметана - за поднасяне, по желание/.

Начин на приготвяне:

Нарежете почистените зеленчуци и ги сложете да се варят в подсолена вода, колкото да ги покрие. Щом омекнат, супата се сваля от котлона и всичко се пасира, като се добавят подправките заедно със зехтина.

Вътре се пускат парчета нарязана сьомга и броколи и се връща на котлона да поври за 10-15 минути.

По желание поднесете крем супата с лъжица сметана и стръкчета пресен лук, пише gotvach.bg.


Оценка 5 от 1 гласа.
  • 1 бай ДОНЧО

    3 0 Отговор
    СЯ ОТ КЪДЕ ДА ТЪРСИМ СЬОМГА ЛИ... АМИ ПЪЛНО Е С ШАРАНИ

    10:16 13.01.2026

  • 2 Пич

    3 0 Отговор
    Крем супа - задължително без месо и риба !

    10:22 13.01.2026

  • 3 123456

    2 0 Отговор
    ароматнаааа - как смърди , да си еее ма кята

    10:40 13.01.2026