Рецепта на деня: Крем супа от сьомга

Необходими продукти:

сьомга - 300 г котлет;

картофи - 2 броя;

лук - 1 малка глава шалот;

моркови - 2 броя;

броколи - няколко малки розички;

джинджифил - 1 щипка;

индийско орехче - 1/4 ч.л.;

черен пипер;

сол;

зехтин - 3 с.л.;

сметана - за поднасяне, по желание/.

Начин на приготвяне:

Нарежете почистените зеленчуци и ги сложете да се варят в подсолена вода, колкото да ги покрие. Щом омекнат, супата се сваля от котлона и всичко се пасира, като се добавят подправките заедно със зехтина.

Вътре се пускат парчета нарязана сьомга и броколи и се връща на котлона да поври за 10-15 минути.

По желание поднесете крем супата с лъжица сметана и стръкчета пресен лук, пише gotvach.bg.