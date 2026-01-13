Рецепта на деня: Крем супа от сьомга

Необходими продукти:
- сьомга - 300 г котлет;
- картофи - 2 броя;
- лук - 1 малка глава шалот;
- моркови - 2 броя;
- броколи - няколко малки розички;
- джинджифил - 1 щипка;
- индийско орехче - 1/4 ч.л.;
- черен пипер;
- сол;
- зехтин - 3 с.л.;
- сметана - за поднасяне, по желание/.
Начин на приготвяне:
Нарежете почистените зеленчуци и ги сложете да се варят в подсолена вода, колкото да ги покрие. Щом омекнат, супата се сваля от котлона и всичко се пасира, като се добавят подправките заедно със зехтина.
Вътре се пускат парчета нарязана сьомга и броколи и се връща на котлона да поври за 10-15 минути.
По желание поднесете крем супата с лъжица сметана и стръкчета пресен лук, пише gotvach.bg.
