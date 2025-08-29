Христо Стоичков посрещна Пласидо Доминго и Хосе Карерас в своята Зала на славата

Световноизвестните тенори Пласидо Доминго и Хосе Карерас излязоха на открита сцена на пл. "Александър Невски" в София. Участие в концерта взеха още Соня Йончева, Виторио Григоло и Софийска филхармония, пише Plovdiv24.bg.
Заради двата концерта на 28 и 29 август от Столична община въведоха временна организация на движението. До 30 август в района са ограничени престоят, паркирането и движението на пътни превозни средства. Незабравимо музикално изживяване от световна величина стартира в 20 часа.
В първата вечер ни гостува за пръв път в България голямата звезда на италианската оперна музика и любимец на публиката по света - тенора Виторио Григоло. Заедно със Соня Йончева ще изпълнят популярни оперни арии и дуети, но също така и любими песни от попмузиката.
Кулминацията на "Гала в София“ беше уникалната възможност родната публика да види за пръв път на обща сцена у нас двама от легендарните "Тримата тенори“ — Пласидо Доминго и Хосе Карерас, заедно с примата Соня Йончева.
Музикалният акомпанимент за двете вечери е поверен на Софийска филхармония под палката на маестро Найден Тодоров. Незабравимо музикално изживяване от световна величина стартира в 20 часа и в двата дни.
По-рано през деня оперните певци бяха на посещение в музея на Христо Стоичков по негова покана.
Камата публикува снимки и написа: "Малцина могат да бъдат наречени титани в своя бранш! Тези двама приятели са повече от това! Добре дошли в моята Зала на славата "Христо Стоичков", Хосе Кaрерас и Пласидо Доминго! Много от тези трoфеи сте виждали на живо как ги печеля! Цяла България ще ви аплодира на вашата звездна Гала в София 2025 - мега събитието на годината!".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 шам фъстък
08:16 29.08.2025
2 Като
08:21 29.08.2025
3 Фергюсън
Коментиран от #4, #5
08:31 29.08.2025
4 вехтия
До коментар #3 от "Фергюсън":пак не знаят къде е България.особено бай дончо
08:38 29.08.2025
5 Да, но
До коментар #3 от "Фергюсън":двамата тенори не рекламират фъстъци и шунка в Кауфланд
Коментиран от #10
08:39 29.08.2025
6 ШесПет
Коментиран от #8, #9, #11
08:39 29.08.2025
7 Ритнитопковец
08:51 29.08.2025
8 плевен
До коментар #6 от "ШесПет":А трябва ли да си специалист за да изпитващ удоволствие от музиката? Забравете онова глуповато момче, което замина за Барселона. Сега е много по- различен.
Друг е въпросът, че Факти отново вървят след събитията. Откъде да се сетят, че могат да анонсират концерта предварително?
08:53 29.08.2025
9 Със сигурност
До коментар #6 от "ШесПет":той разчита на това, че те разбират от футбол! )
А те сто на сто разбират, все пак са испанци!
08:55 29.08.2025
10 Епааа
До коментар #5 от "Да, но":Ти също не рекламираш защо си никой!
08:55 29.08.2025
11 Хи хи хи
До коментар #6 от "ШесПет":Кучето и той щял да пее с тях.Даже ще извърти едно соло .🤣
09:07 29.08.2025
12 хахаха
09:21 29.08.2025
13 123
09:27 29.08.2025
14 90 уреждаха мачове
09:55 29.08.2025