Христо Стоичков посрещна Пласидо Доминго и Хосе Карерас в своята Зала на славата

Световноизвестните тенори Пласидо Доминго и Хосе Карерас излязоха на открита сцена на пл. "Александър Невски" в София. Участие в концерта взеха още Соня Йончева, Виторио Григоло и Софийска филхармония, пише Plovdiv24.bg.

Заради двата концерта на 28 и 29 август от Столична община въведоха временна организация на движението. До 30 август в района са ограничени престоят, паркирането и движението на пътни превозни средства. Незабравимо музикално изживяване от световна величина стартира в 20 часа.



В първата вечер ни гостува за пръв път в България голямата звезда на италианската оперна музика и любимец на публиката по света - тенора Виторио Григоло. Заедно със Соня Йончева ще изпълнят популярни оперни арии и дуети, но също така и любими песни от попмузиката.



Кулминацията на "Гала в София“ беше уникалната възможност родната публика да види за пръв път на обща сцена у нас двама от легендарните "Тримата тенори“ — Пласидо Доминго и Хосе Карерас, заедно с примата Соня Йончева.



Музикалният акомпанимент за двете вечери е поверен на Софийска филхармония под палката на маестро Найден Тодоров. Незабравимо музикално изживяване от световна величина стартира в 20 часа и в двата дни.

По-рано през деня оперните певци бяха на посещение в музея на Христо Стоичков по негова покана.

Камата публикува снимки и написа: "Малцина могат да бъдат наречени титани в своя бранш! Тези двама приятели са повече от това! Добре дошли в моята Зала на славата "Христо Стоичков", Хосе Кaрерас и Пласидо Доминго! Много от тези трoфеи сте виждали на живо как ги печеля! Цяла България ще ви аплодира на вашата звездна Гала в София 2025 - мега събитието на годината!".