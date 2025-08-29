Новини
Христо Стоичков посрещна Пласидо Доминго и Хосе Карерас в своята Зала на славата

29 Август, 2025 08:15 1 343 14

"Малцина могат да бъдат наречени титани в своя бранш! Тези двама приятели са повече от това!", написа Стоичков

Христо Стоичков посрещна Пласидо Доминго и Хосе Карерас в своята Зала на славата - 1
Снимка: Instagram
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Световноизвестните тенори Пласидо Доминго и Хосе Карерас излязоха на открита сцена на пл. "Александър Невски" в София. Участие в концерта взеха още Соня Йончева, Виторио Григоло и Софийска филхармония, пише Plovdiv24.bg.

Заради двата концерта на 28 и 29 август от Столична община въведоха временна организация на движението. До 30 август в района са ограничени престоят, паркирането и движението на пътни превозни средства. Незабравимо музикално изживяване от световна величина стартира в 20 часа.

В първата вечер ни гостува за пръв път в България голямата звезда на италианската оперна музика и любимец на публиката по света - тенора Виторио Григоло. Заедно със Соня Йончева ще изпълнят популярни оперни арии и дуети, но също така и любими песни от попмузиката.

Кулминацията на "Гала в София“ беше уникалната възможност родната публика да види за пръв път на обща сцена у нас двама от легендарните "Тримата тенори“ — Пласидо Доминго и Хосе Карерас, заедно с примата Соня Йончева.

Музикалният акомпанимент за двете вечери е поверен на Софийска филхармония под палката на маестро Найден Тодоров. Незабравимо музикално изживяване от световна величина стартира в 20 часа и в двата дни.

По-рано през деня оперните певци бяха на посещение в музея на Христо Стоичков по негова покана.

Камата публикува снимки и написа: "Малцина могат да бъдат наречени титани в своя бранш! Тези двама приятели са повече от това! Добре дошли в моята Зала на славата "Христо Стоичков", Хосе Кaрерас и Пласидо Доминго! Много от тези трoфеи сте виждали на живо как ги печеля! Цяла България ще ви аплодира на вашата звездна Гала в София 2025 - мега събитието на годината!".



КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 шам фъстък

    1 3 Отговор
    Мъного добъре!

    08:16 29.08.2025

  • 2 Като

    9 2 Отговор
    конска муха !

    08:21 29.08.2025

  • 3 Фергюсън

    0 12 Отговор
    Добре ,че беше Стоичков за да разбере света , че има държава България

    Коментиран от #4, #5

    08:31 29.08.2025

  • 4 вехтия

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Фергюсън":

    пак не знаят къде е България.особено бай дончо

    08:38 29.08.2025

  • 5 Да, но

    15 0 Отговор

    До коментар #3 от "Фергюсън":

    двамата тенори не рекламират фъстъци и шунка в Кауфланд

    Коментиран от #10

    08:39 29.08.2025

  • 6 ШесПет

    15 0 Отговор
    Интересно, какво ли разбира той от опера?!

    Коментиран от #8, #9, #11

    08:39 29.08.2025

  • 7 Ритнитопковец

    9 1 Отговор
    Общото между тримата е че изглеждат наистина стари, доколкото обаче двамата от страни са наистина Велики! то този по средата ама никак не се вписва там😂

    08:51 29.08.2025

  • 8 плевен

    1 6 Отговор

    До коментар #6 от "ШесПет":

    А трябва ли да си специалист за да изпитващ удоволствие от музиката? Забравете онова глуповато момче, което замина за Барселона. Сега е много по- различен.
    Друг е въпросът, че Факти отново вървят след събитията. Откъде да се сетят, че могат да анонсират концерта предварително?

    08:53 29.08.2025

  • 9 Със сигурност

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "ШесПет":

    той разчита на това, че те разбират от футбол! )
    А те сто на сто разбират, все пак са испанци!

    08:55 29.08.2025

  • 10 Епааа

    2 7 Отговор

    До коментар #5 от "Да, но":

    Ти също не рекламираш защо си никой!

    08:55 29.08.2025

  • 11 Хи хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "ШесПет":

    Кучето и той щял да пее с тях.Даже ще извърти едно соло .🤣

    09:07 29.08.2025

  • 12 хахаха

    5 0 Отговор
    Все едно ББ да застане между Айнщайн и Тесла:)))

    09:21 29.08.2025

  • 13 123

    5 0 Отговор
    В Залата на славата на Христо Стоичков са изложени наплютата от него национална фланелка и домати и краставици от Кауфланд. На входа на залата с големи букви е изписана любимата фраза на Стоичков: България нищо не ми е дала, не ми пука за нея и няма да се върна.

    09:27 29.08.2025

  • 14 90 уреждаха мачове

    2 1 Отговор
    с мутрите . а сега скубят от концерти , вериги , испански туризам , треньорство . кат е учил висше сега що не учи футболистите . да знаят как да играят . щели за завземат купите на света . то неможе . щерката е щастлива .

    09:55 29.08.2025