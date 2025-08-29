Титани посетиха Музея на Стоичков (СНИМКИ + ВИДЕО)

Христо Стоичков, се срещна с емблемите на оперната музика – Хосе Карерас и Пласидо Доминго. Двамата тенори ще изнесат концерт в София и посетиха Залата на славата на Стоичков. Камата и разведе из музея и им подари умалени реплики на „Златната топка“, която той спечели през 1994 г.
Ето какво написа Стоичков на страницата си във Фейсбук:
„Малцина могат да бъдат наречени титани в своя бранш! Тези двама приятели са повече от това! Добре дошли в моята Зала на славата „Христо Стоичков“, Хосе Кaрерас и Пласидо Доминго! Много от тези трoфеи сте виждали на живо как ги печеля!“.
