Новини
Спорт »
Бг футбол »
Титани посетиха Музея на Стоичков (СНИМКИ + ВИДЕО)

Титани посетиха Музея на Стоичков (СНИМКИ + ВИДЕО)

29 Август, 2025 12:28 735 13

  • хосе карерас-
  • пласидо доминго-
  • христо стоичков-
  • футбол-
  • залата на славата на стоичков

Двамата тенори ще изнесат концерт в София

Титани посетиха Музея на Стоичков (СНИМКИ + ВИДЕО) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Христо Стоичков, се срещна с емблемите на оперната музика – Хосе Карерас и Пласидо Доминго. Двамата тенори ще изнесат концерт в София и посетиха Залата на славата на Стоичков. Камата и разведе из музея и им подари умалени реплики на „Златната топка“, която той спечели през 1994 г.

Ето какво написа Стоичков на страницата си във Фейсбук:

„Малцина могат да бъдат наречени титани в своя бранш! Тези двама приятели са повече от това! Добре дошли в моята Зала на славата „Христо Стоичков“, Хосе Кaрерас и Пласидо Доминго! Много от тези трoфеи сте виждали на живо как ги печеля!“.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    11 3 Отговор
    Тези титани не за музея, а за мавзолея.

    12:30 29.08.2025

  • 2 Тоз е

    11 2 Отговор
    Тюфлек

    12:31 29.08.2025

  • 3 Сила

    8 2 Отговор
    Столипиново ли посетиха ....??!

    12:37 29.08.2025

  • 4 образ и подобие

    14 0 Отговор
    Помня как Робърт де Ниро беше награбен от ББ и Вежди. Човекът играл всичките велики мафиози гледаше много уплашено в компанията на истински разбойници

    Коментиран от #7, #11

    12:39 29.08.2025

  • 5 Народа

    4 2 Отговор
    На Кюрдистан подкрепя това

    Коментиран от #8

    12:43 29.08.2025

  • 6 Гуньо Простоа

    6 2 Отговор
    Музея на Стоичков да не е в Народната библиотека?

    12:45 29.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Файърфлай

    9 1 Отговор

    До коментар #5 от "Народа":

    А Говедото си остава говедо !

    12:45 29.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Кико

    4 2 Отговор
    Къде е музеят? В Кауфланд на щанда за лютеница ли?

    13:19 29.08.2025

  • 13 Сашо

    4 2 Отговор
    А от топлата витрина почерпи ли ги?

    13:20 29.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ