Рут Колева загубила гласа си след раждането

31 Август, 2025 17:51 587 11

"Гласът ми не се чувства перфектно. По-нисък е и някакви регистри са по-особени", сподели певицата

Рут Колева загубила гласа си след раждането - 1
Снимка: Instagram
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Певицата Рут Колева минава през тежък период след раждането на сина си Езра. В предаването "Преди обед" по bTV тя разказа, че е загубила гласа си. Промяната настъпила неочаквано и я изправила пред сериозно предизвикателство в личен и в професионален план, пише flagman.bg.

"В момента е един доста сложен период, но това не е нещо, за което може да се говори. При жените след раждане има много нестандартни промени. Едно от нещата, които на мен ми се случиха, е, че гласът ми не се чувства перфектно. По-нисък е и някакви регистри са по-особени", сподели тя.

Въпреки това Рут Колева увери, че вече се чувства по-стабилна и подготвена да се завърне на сцената с още повече вдъхновение и нови проекти.

"Искам да запиша нов албум до края на годината", заяви тя.


Оценка 1.8 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Слушател

    8 0 Отговор
    Не е от раждането....

    Коментиран от #11

    17:58 31.08.2025

  • 2 Нека да пиша

    8 0 Отговор
    Та тази въобще може ли да пее!?

    18:03 31.08.2025

  • 3 Може да е за Късмет !

    7 0 Отговор
    Може да е за Късмет !

    Вече !

    Кой ли не пее !

    Коментиран от #5

    18:04 31.08.2025

  • 4 Един

    5 0 Отговор
    Нищо не сме загубили от тая загуба! Даже може да се проздравим - един джендър по-малко по екраните!

    18:04 31.08.2025

  • 5 Не че съм я Чувал !

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Може да е за Късмет !":

    Не че съм я Чувал !

    Сега чувам !

    Че имало и такава !

    18:05 31.08.2025

  • 6 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    6 0 Отговор
    Няма страшно, важното е да не загуби духателно-смукателните си способности...

    18:05 31.08.2025

  • 7 ФЕЙК - либераст

    2 0 Отговор
    Загубата на гласа се дължи на скъсани гласни струни. Дали от напъването при раждането или от нещо друго.......?

    18:08 31.08.2025

  • 8 Аууууу

    1 0 Отговор
    Чудесни новини.

    18:11 31.08.2025

  • 9 Доктор

    0 1 Отговор
    Имам вълшебен влвксир за лекуване на гласните струни. Пролага се с д@лб0к0 гърл0, след ануално приложение

    Коментиран от #10

    18:14 31.08.2025

  • 10 Да ти го напиша

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Доктор":

    Това от майка ти ли го научи.

    18:37 31.08.2025

  • 11 12345

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Слушател":

    Споко, та тя си нямаше глас и преди това!!!

    18:43 31.08.2025