Рут Колева загубила гласа си след раждането

Певицата Рут Колева минава през тежък период след раждането на сина си Езра. В предаването "Преди обед" по bTV тя разказа, че е загубила гласа си. Промяната настъпила неочаквано и я изправила пред сериозно предизвикателство в личен и в професионален план, пише flagman.bg.
"В момента е един доста сложен период, но това не е нещо, за което може да се говори. При жените след раждане има много нестандартни промени. Едно от нещата, които на мен ми се случиха, е, че гласът ми не се чувства перфектно. По-нисък е и някакви регистри са по-особени", сподели тя.
Въпреки това Рут Колева увери, че вече се чувства по-стабилна и подготвена да се завърне на сцената с още повече вдъхновение и нови проекти.
"Искам да запиша нов албум до края на годината", заяви тя.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Слушател
Коментиран от #11
17:58 31.08.2025
2 Нека да пиша
18:03 31.08.2025
3 Може да е за Късмет !
Вече !
Кой ли не пее !
Коментиран от #5
18:04 31.08.2025
4 Един
18:04 31.08.2025
5 Не че съм я Чувал !
До коментар #3 от "Може да е за Късмет !":Не че съм я Чувал !
Сега чувам !
Че имало и такава !
18:05 31.08.2025
6 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
18:05 31.08.2025
7 ФЕЙК - либераст
18:08 31.08.2025
8 Аууууу
18:11 31.08.2025
9 Доктор
Коментиран от #10
18:14 31.08.2025
10 Да ти го напиша
До коментар #9 от "Доктор":Това от майка ти ли го научи.
18:37 31.08.2025
11 12345
До коментар #1 от "Слушател":Споко, та тя си нямаше глас и преди това!!!
18:43 31.08.2025