Само 2 месеца след раждането: Риана демонстрира секси бельо за Свети Валентин (СНИМКИ)

Риана привлече вниманието с нови секси снимки, споделени в Instagram във вторник, само 2 месеца след раждането, пише dailymail.co.uk.

37-годишната певица, превърнала се в магнат, рекламира артикули за Свети Валентин от марката си за бельо Savage X Fenty.

Майката на три деца, която споделя потомството си с дългогодишния си партньор ASAP Rocky, демонстрира комплект сутиен и бикини в цвят червено, показвайки секси задни части.

„Афродита беше дива“ – колекцията за Свети Валентин вече е достъпна на savagex.com." написа Риана в профила си за своите 149 милиона последователи.