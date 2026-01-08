Новини
Само 2 месеца след раждането: Риана демонстрира секси бельо за Свети Валентин (СНИМКИ)

8 Януари, 2026 11:12 1 099 15

37-годишната певица рекламира артикули за празника на влюбените от собствената си марка за бельо

Само 2 месеца след раждането: Риана демонстрира секси бельо за Свети Валентин (СНИМКИ) - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Риана привлече вниманието с нови секси снимки, споделени в Instagram във вторник, само 2 месеца след раждането, пише dailymail.co.uk.

37-годишната певица, превърнала се в магнат, рекламира артикули за Свети Валентин от марката си за бельо Savage X Fenty.

Майката на три деца, която споделя потомството си с дългогодишния си партньор ASAP Rocky, демонстрира комплект сутиен и бикини в цвят червено, показвайки секси задни части.

„Афродита беше дива“ – колекцията за Свети Валентин вече е достъпна на savagex.com." написа Риана в профила си за своите 149 милиона последователи.



КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Е 6а га

    7 2 Отговор
    В голямата седалка

    11:16 08.01.2026

  • 2 Черен щъркел

    6 3 Отговор
    Много деца ще има още, ако продължава да прави така.

    Коментиран от #4, #13

    11:17 08.01.2026

  • 3 Див селянин

    6 1 Отговор
    И я прая гащи и слипове с марката Див 4у4ур...от ни ми ги покажите,пратил съм снимки

    11:18 08.01.2026

  • 4 Коуега

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "Черен щъркел":

    Нормално е да има 20 чаавета...все пак си е сиганка

    11:19 08.01.2026

  • 5 ЕстетЪ

    8 3 Отговор
    Колко са далече днешните боклуци от истински жени като Моника Белучи

    11:20 08.01.2026

  • 6 Спиро

    4 0 Отговор
    Ама Свети Валентин още не е дошъл?

    11:22 08.01.2026

  • 7 Коки

    1 0 Отговор
    До Свети Валентин ще свали още десет килограма

    11:28 08.01.2026

  • 8 Стас

    1 0 Отговор
    Валерия "ЗАХАПАЛА" Венета....ВЪЙ! Искам да ги захапя и двете за цицонките им!

    Коментиран от #11

    11:29 08.01.2026

  • 9 БСТ

    4 0 Отговор
    Готова е за зареждане :)

    11:30 08.01.2026

  • 10 Мдаааа

    2 0 Отговор
    Тъкмо е понапращяла!

    11:31 08.01.2026

  • 11 село

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Стас":

    Ако не те огрее- обади се. Имам за теб друго предложение.

    11:40 08.01.2026

  • 12 Фют

    2 0 Отговор
    Е това е модерна омъжена жена за демократичен съпруг

    Коментиран от #15

    11:40 08.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 газо

    2 1 Отговор
    тоя газ, не е от праз.

    12:04 08.01.2026

  • 15 Коуега

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Фют":

    ...със семейни и морални ценности

    12:17 08.01.2026