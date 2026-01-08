Само 2 месеца след раждането: Риана демонстрира секси бельо за Свети Валентин (СНИМКИ)

Риана привлече вниманието с нови секси снимки, споделени в Instagram във вторник, само 2 месеца след раждането, пише dailymail.co.uk.
37-годишната певица, превърнала се в магнат, рекламира артикули за Свети Валентин от марката си за бельо Savage X Fenty.
Майката на три деца, която споделя потомството си с дългогодишния си партньор ASAP Rocky, демонстрира комплект сутиен и бикини в цвят червено, показвайки секси задни части.
„Афродита беше дива“ – колекцията за Свети Валентин вече е достъпна на savagex.com." написа Риана в профила си за своите 149 милиона последователи.
1 Е 6а га
11:16 08.01.2026
2 Черен щъркел
Коментиран от #4, #13
11:17 08.01.2026
3 Див селянин
11:18 08.01.2026
4 Коуега
До коментар #2 от "Черен щъркел":Нормално е да има 20 чаавета...все пак си е сиганка
11:19 08.01.2026
5 ЕстетЪ
11:20 08.01.2026
6 Спиро
11:22 08.01.2026
7 Коки
11:28 08.01.2026
8 Стас
Коментиран от #11
11:29 08.01.2026
9 БСТ
11:30 08.01.2026
10 Мдаааа
11:31 08.01.2026
11 село
До коментар #8 от "Стас":Ако не те огрее- обади се. Имам за теб друго предложение.
11:40 08.01.2026
12 Фют
Коментиран от #15
11:40 08.01.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 газо
12:04 08.01.2026
15 Коуега
До коментар #12 от "Фют":...със семейни и морални ценности
12:17 08.01.2026