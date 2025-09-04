Новини
Любопитно »
Лепа Брена стана баба на дълго чакано момиченце (СНИМКИ)

Лепа Брена стана баба на дълго чакано момиченце (СНИМКИ)

4 Септември, 2025 13:31 1 060 5

  • баба-
  • лепа брена-
  • момиченце-
  • внучка-
  • певица-
  • сърбия

Това е първо момиченце в семейството на звездата от десетилетия насам

Лепа Брена стана баба на дълго чакано момиченце (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Една от най-разпознаваемите фигури на балканската музикална сцена, Лепа Брена, посрещна нов член в семейството си. За първи път сред наследниците на фамилията Живойнович се ражда момиченце. Дъщерята на популярната певица Александра Прийович и съпруга ѝ Филип Живойнович се появи на бял свят в сряда преди обяд, в частна клиника в Белград.

Новината беше потвърдена от сръбския Telegraf, който съобщи, че раждането е преминало без усложнения, а както майката, така и новороденото са в стабилно състояние. Веднага след раждането Александра е била преместена в отделен апартамент, където се възстановява под лекарско наблюдение. Очаква се в най-скоро време бащата Филип, както и по-големият брат — 6-годишният Александър — да се срещнат с новороденото.

Името на момиченцето дълго време беше пазено в тайна, но семейството разкри, че тя ще се казва Ария. Според информация на Kurir, избраното име е символично — то има множество значения в различни култури. В персийската и индийската традиция "Ария" означава "благородна", "почтена" и "чиста", докато в европейски контекст, особено в италианския език, думата се свързва с „въздух“, „лекота“ и „звук“ — символика, която добре се вписва в артистичната линия на двете певици в семейството.

Събитието беше широко отразено в сръбските медии, включително от Blic, Kurir и Nova.rs, където се посочва, че раждането на Ария бележи важен момент за фамилията Живойнович, известна не само в музикалните, но и в спортните среди. Съпругът на Лепа Брена — бившият тенисист Слободан Боба Живойнович — вече е започнал подготовка за семейно тържество. В кратко изявление към медиите той заяви: „Благодаря за поздравленията, желая ви всичко най-хубаво.“

Александра Прийович, която е сред най-успешните млади звезди на сръбската музикална сцена, се омъжи за Филип Живойнович през 2018 г. Двамата вече имат син Александър, а новото попълнение в семейството е дългоочаквана радост не само за близките им, но и за многобройните им фенове.

С появата на Ария, фамилията Живойнович се сдобива с първото си момиче от десетилетия насам — факт, който не остава незабелязан в общественото и медийното пространство на Сърбия.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лепа Бременна

    1 3 Отговор
    Небременна Нелепа

    13:42 04.09.2025

  • 2 Сръбски помаци,

    3 5 Отговор
    измислили кафанската “музика”.

    13:47 04.09.2025

  • 3 Бай онзи

    5 0 Отговор
    Александра е снаха,а не дъщеря на Л.Б...за незнаещите!

    13:52 04.09.2025

  • 4 Мъж

    5 0 Отговор
    Човек е обречен когато не си знае враговете. Също така е обречен когато е заобиколен от врагове и завистници.

    13:57 04.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.