Лепа Брена стана баба на дълго чакано момиченце (СНИМКИ)

Една от най-разпознаваемите фигури на балканската музикална сцена, Лепа Брена, посрещна нов член в семейството си. За първи път сред наследниците на фамилията Живойнович се ражда момиченце. Дъщерята на популярната певица Александра Прийович и съпруга ѝ Филип Живойнович се появи на бял свят в сряда преди обяд, в частна клиника в Белград.

Новината беше потвърдена от сръбския Telegraf, който съобщи, че раждането е преминало без усложнения, а както майката, така и новороденото са в стабилно състояние. Веднага след раждането Александра е била преместена в отделен апартамент, където се възстановява под лекарско наблюдение. Очаква се в най-скоро време бащата Филип, както и по-големият брат — 6-годишният Александър — да се срещнат с новороденото.

Името на момиченцето дълго време беше пазено в тайна, но семейството разкри, че тя ще се казва Ария. Според информация на Kurir, избраното име е символично — то има множество значения в различни култури. В персийската и индийската традиция "Ария" означава "благородна", "почтена" и "чиста", докато в европейски контекст, особено в италианския език, думата се свързва с „въздух“, „лекота“ и „звук“ — символика, която добре се вписва в артистичната линия на двете певици в семейството.

Събитието беше широко отразено в сръбските медии, включително от Blic, Kurir и Nova.rs, където се посочва, че раждането на Ария бележи важен момент за фамилията Живойнович, известна не само в музикалните, но и в спортните среди. Съпругът на Лепа Брена — бившият тенисист Слободан Боба Живойнович — вече е започнал подготовка за семейно тържество. В кратко изявление към медиите той заяви: „Благодаря за поздравленията, желая ви всичко най-хубаво.“

Александра Прийович, която е сред най-успешните млади звезди на сръбската музикална сцена, се омъжи за Филип Живойнович през 2018 г. Двамата вече имат син Александър, а новото попълнение в семейството е дългоочаквана радост не само за близките им, но и за многобройните им фенове.

С появата на Ария, фамилията Живойнович се сдобива с първото си момиче от десетилетия насам — факт, който не остава незабелязан в общественото и медийното пространство на Сърбия.