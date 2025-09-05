Новини
Голям обрат в „Диви и красиви“: Напуснаха култови участници

5 Септември, 2025 08:43 755 9

  • диви и красиви-
  • участници-
  • напуснаха-
  • марио-
  • божин-
  • маги томова

Състезанието приключи за Марио и Божин

Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

В седмицата на обратите двама мъже се разделиха с мечтата си да срещнат любовта в „Диви и красиви“. Актьорът Марио сам взе решение да прекрати участието си в романтичното риалити, като отхвърли гривната на спасението, която Елвира беше приготвила за него. Той напусна Палата на любовта със сълзи на очи и разочарованието, че не е успял да срещне своята половинка, пише dariknews.bg.

Емоционалният Божин не се посвени да заяви пред всички, че желанието му да остане в любовната надпревара е единствено, за да докаже на Джулия, че е достоен за нея. Ивелина беше дамата, която трябваше да връчи последната гривна. Тя избра да даде шанс на отношенията на Ренета и Асен и да изпрати Божин вкъщи.

Силно напрежение се зароди във връзката между Николай и Евгения. Тенис треньорът обсъди чувствата, които го измъчват с Божин, а след това разговаря и със своята избраница. Думите „Обичам те!“, които те изрекоха при размяната на любовни писма, не бяха достатъчни, за да ги задържат заедно. На вечерната церемония масажистката показа, че въпреки разочарованието от случилото се, тя е запазила топли чувства към партньора си и реши да го спаси.

Извън Палата на любовта морското приключение, в което се впуснаха Ники и Джулия, им помогна да се сближат още повече. Междувременно Ивелина създаде план, с който да разбере дали чувствата между тях са истински или връзката им е плод на стратегия.

Полярните емоции по време на церемонията по размяна на гривни не приключиха с напускането на Марио и Божин. Водещата Маги Томова беше приготвила следващо изпитание за чувствата на всички участници. Надпреварата продължава само по двойки и без да губят време още същата вечер мъжете трябва да върнат жеста към дамите и да посочат коя е тяхната избраница. Една от дамите ще си тръгне, но коя ще бъде тя?


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 муцунка

    3 0 Отговор
    Не го гледам и не ме друса.

    08:44 05.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Мъж

    0 0 Отговор
    За Елизабет Цветанова не трябва да се дават и жълти стотинки, тя е обезценена стока няма никаква стойност. 🤭💯✡️

    08:49 05.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 още

    1 0 Отговор
    „Криви и хапливи“

    08:53 05.09.2025

  • 7 лоза

    0 0 Отговор
    Миризливи,защото няма вода с която да се изкъпят,ли?

    08:54 05.09.2025

  • 8 Анонимен

    0 0 Отговор
    Какво значи "култови" в случая,уважаеми "факти".Дайте да поработи за нормалното човешко възпитание на новите поколения,защото сме ....мъртви!!!

    09:05 05.09.2025

  • 9 Анонимен

    0 0 Отговор
    Защо ме триете ,като пиша за възпитание на младото поколение?Против ли сте?

    09:22 05.09.2025