Новото гадже на Маги Томова е един от ергените от "Ергенът: Любов в рая" (СНИМКА)

4 Декември, 2025 11:59 695 4

Бившата участничка в "Ергенът" е омаяла 12 години по-младия Калоян

Новото гадже на Маги Томова е един от ергените от "Ергенът: Любов в рая" (СНИМКА) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Светът на риалити Ергените и ергенките се оказа по-заплетен, отколкото сме предполагали. Оказва се, че Калоян от "Ергенът: Любов в рая“, който по време на предаването бе във връзка с Габи Бланко, към настоящият момент е гадже с бивша участничка в "Ергенът" – Маги Томова.

38-годишната Маги, която бе оставена сама в края на сезон 3 на "Ергенът“ е във връзка с цели 12 години по-младия от нея Калоян, научи първи Intrigi.bg от свои доверени източници. Двамата дори са били заедно на протеста в понеделник, откъдето се появи папарашки кадър.

Новината идва само ден след разкритията в риалити предаването, които накараха Габриела да изпадне в истеричен изблик. По време на последния банкет стана ясно, че избраникът ѝ Калоян всъщност се е познавал с друга участничка и приятелка на Габи – Кристина Пламенова, още отпреди предаването. И двамата обаче са премълчали този факт пред всички останали и Бланко, което я докара до горчиви сълзи.

И докато според повечето зрители реакцията ѝ е била пресилена, днес в Инстаграм профила си Габи обясни защо е била толкова емоционална. "Има много неща, които не са излъчени и вие няма как да знаете. Когато разбрах, че двамата се познават отпреди, върнах лентата назад и много неща ми се навързаха – много червени флагове за Криси и Калоян, на които не отдавах значение, докато не научих истината. Заболя ме, защото разбрах, че съм била лъгана и от двамата“, разкри Габи.

Така или иначе, между Калоян и Кристина не е имало нищо, нито пък в момента са във връзка. Още след края на предаването Габи и Калоян се разделят, а към днешна дата, както стана ясно, той е във връзка с Маги Томова.

Според информация от близки до Магдалена, двамата са заедно от няколко месеца и отношенията им са сериозни, а възрастовата разлика не е проблем.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хахаха

    3 0 Отговор
    Психоложката да се самодиагностицира ! Вече иизпаднала до - Дава на всички , които си пожелаха !

    12:01 04.12.2025

  • 2 Новичок

    2 0 Отговор
    Кой е "Маги" Халваджиян ли ???

    12:02 04.12.2025

  • 3 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор
    Абе вие направихте проституцията национален спорт!
    Поне им публикувайте и тарифите, а НАП да си търси данъците от тая дейност!

    12:20 04.12.2025

  • 4 Фикри

    0 0 Отговор
    В тая помия всички се познават, нещо нещата май са нагласени

    12:21 04.12.2025