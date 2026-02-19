Volvo започна най-голямото софтуерно обновяване в автомобилната история

Volvo пусна нова софтуерна версия 5.0.5, насочена към над 2,5 милиона автомобила, произведени от 2020 година насам. В смело отклонение от типичното за луксозния сегмент „планирано остаряване“, шведският автомобилен производител пренася най-модерния интерфейс от своите флагмани EX30 и EX90 обратно към по-старите си автомобили, базирани на Google. Докато повечето автомобили изглеждат като цифрови реликви на четвъртия си рожден ден, „UX Evolution“ на Volvo обещава да превърне XC60 от 2021 година в модел от 2026 година в момента, в който собственикът натисне „Инсталирай“.

Въвеждането, което започна тази седмица, се осъществява предимно по въздуха (OTA). Централният елемент на новия Volvo Car UX е радикалното опростяване на началния екран. Навигацията сега е постоянно в центъра, заобиколена от динамични джаджи, които се променят в зависимост от контекста – например показват камерата за паркиране, когато забавите, или състоянието на зареждането, когато сте включени в контакта. Нова „постоянна“ долна лента гарантира, че контролите за климатизацията и отоплението на седалките са винаги на едно докосване разстояние, което е пряк отговор на оплакванията на клиентите относно менюто на предишната система.

Актуализацията носи няколко функционални подобрения за шофьорите на PHEV. Превключването към „чист“ електрически режим е съкратено от три докосвания до две, което значително намалява времето, през което погледът се откъсва от пътя.

Дисплеят на водача вече разполага с уголемен изглед на картата, който имитира минималистичния, висококонтрастен вид на новите електромобили от серията EX. Собствениците вече могат да свържат своя Volvo ID чрез просто сканиране на QR код на таблото, а приложението Volvo Cars е актуализирано, за да позволи безпроблемно „споделяне на цифрови ключове“ с членове на семейството.

Може би най-футуристичното допълнение е интеграцията на Gemini AI на Google в гласовия асистент. Сега автомобилът може да обработва естествени, разговорни заявки – като обяснение на значението на предупредителна лампа на таблото или намиране на „панорамен маршрут със зарядни станции за електромобили“ – вместо да разчита на строги гласови команди.

Въпреки ентусиазма, автомобилната общност следи отблизо производителността. Новият UX е базиран на Android Automotive OS 13, тежка платформа, проектирана за високоскоростните Snapdragon Cockpit процесори в моделите от 2026 година. Много от 2,5-те милиона по-стари автомобила, които се актуализират, разчитат на по-стари Intel Atom или чипове от ранното поколение, които вече показват признаци на затруднения с настоящия софтуер. Ранните доклади от потребителски форуми като Reddit и VolvoRecharge сочат, че макар и новото оформление да е значително подобрение, някои по-стари устройства изпитват „забавяне при студено стартиране“, докато системата зарежда новите ресурси с висока разделителна способност.

Инженерният екип на Volvo е включил в този пач корекции за „обща стабилност на инфоразвлекателната система“, за да смекчи тези хардуерни затруднения, но за някои дилърът може да е по-добър вариант от OTA. За тези с по-стар хардуер посещението в сервиз позволява „чиста инсталация“ на фърмуера 5.0.5, което понякога може да отстрани забавянията, свързани с кеша, които OTA актуализациите може да пропуснат.