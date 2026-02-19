Актьорът Питър Грийн е починал от огнестрелна рана в рамото

Американският актьор Питър Грийн, известен с ролите си във филмите „Криминале“ и „Маската“, е починал от огнестрелна рана в рамото, според Службата на медицинския експерт в Ню Йорк.

На 13 декември New York Daily News съобщи, че 60-годишният актьор е намерен мъртъв в апартамента си в Ню Йорк. Източник от полицията в Ню Йорк твърди, че в апартамента на актьора са открити доказателства, които вероятно сочат, че ирландски престъпни семейства от града са замесени в смъртта на Грийн.

Според медицинския експерт, цитиран от New York Post, Грийн е получил „огнестрелна рана в лявата подмишница, прерязвайки брахиалната артерия“. Смъртта му е обявена за инцидент. Вестникът не предоставя повече подробности.

Грийн е роден в Монтклеър, Ню Джърси, на 8 октомври 1965 г. Завършва Театралния и филмов институт „Лий Страсбърг“ в Ню Йорк и за кратко е играл в градския театър. Грийн започва актьорската си кариера с повтаряща се роля в телевизионния сериал „Hardball“ (1989-1990) и филма „Law of Gravity“ (1992). Актьорът получава широко признание през 90-те години на миналия век благодарение на ролите си във филмите „Pulp Fiction“ (1994), „The Mask“ (1994), „The Bounty Hunter“ (2010) и „Blue Streak“ (1999).