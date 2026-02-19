Новини
Актьорът Питър Грийн е починал от огнестрелна рана в рамото

19 Февруари, 2026 11:16 2 888 10

  • питър грийн-
  • актьор-
  • мъртъв-
  • огнестрелна рана-
  • ню йорк

В апартамента на актьора са открити доказателства, които вероятно сочат, че ирландски престъпни семейства от града са замесени в смъртта на Грийн

Актьорът Питър Грийн е починал от огнестрелна рана в рамото - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американският актьор Питър Грийн, известен с ролите си във филмите „Криминале“ и „Маската“, е починал от огнестрелна рана в рамото, според Службата на медицинския експерт в Ню Йорк.

На 13 декември New York Daily News съобщи, че 60-годишният актьор е намерен мъртъв в апартамента си в Ню Йорк. Източник от полицията в Ню Йорк твърди, че в апартамента на актьора са открити доказателства, които вероятно сочат, че ирландски престъпни семейства от града са замесени в смъртта на Грийн.

Според медицинския експерт, цитиран от New York Post, Грийн е получил „огнестрелна рана в лявата подмишница, прерязвайки брахиалната артерия“. Смъртта му е обявена за инцидент. Вестникът не предоставя повече подробности.

Грийн е роден в Монтклеър, Ню Джърси, на 8 октомври 1965 г. Завършва Театралния и филмов институт „Лий Страсбърг“ в Ню Йорк и за кратко е играл в градския театър. Грийн започва актьорската си кариера с повтаряща се роля в телевизионния сериал „Hardball“ (1989-1990) и филма „Law of Gravity“ (1992). Актьорът получава широко признание през 90-те години на миналия век благодарение на ролите си във филмите „Pulp Fiction“ (1994), „The Mask“ (1994), „The Bounty Hunter“ (2010) и „Blue Streak“ (1999).


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 3 Шкиф

    6 0 Отговор
    "Зед умря бейби, Зед умря".

    11:28 19.02.2026

  • 4 кулю-кулю-кулю

    15 0 Отговор
    По-размазана снимка , нямахте ли на актьора ?

    Коментиран от #7

    11:31 19.02.2026

  • 5 на младини е бил много добър

    7 0 Отговор
    толкова роли . понатрупал е пари . ама мал щанс . с ирландските банди какъв живот е водил . добре си е поживял .

    11:42 19.02.2026

  • 6 Сила

    3 0 Отговор
    МАРСЕЛАС УОЛЪС ГО Е ГРЪМНАЛ .....🪠

    12:00 19.02.2026

  • 7 Сила

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "кулю-кулю-кулю":

    Явно не ...и аз търсих , но по размазана няма !!!

    12:01 19.02.2026

  • 8 Умрял е

    3 0 Отговор
    на 13 декември, коя година, бе деб....

    12:13 19.02.2026

  • 9 Атина Паднала

    4 0 Отговор
    Ню Йоркският Петрохан действа.

    12:17 19.02.2026

  • 10 Пенчо доктора

    4 0 Отговор
    Българската мафия ръководена от поджарникаря не прощава ,нотариуса,Къро,Трактора и сега Питър Грийн.

    12:20 19.02.2026