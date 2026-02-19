Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Ужасяващи тайни от миналото променят хода на събитията в новия епизод на „Мамник“ по БНТ 1

19 Февруари, 2026 12:13 2 270 14

  • мамник-
  • сериал-
  • нов епизод-
  • бнт

Не пропускайте седми епизод на криминалната мистерия в четвъртък от 21:00 ч.

Ужасяващи тайни от миналото променят хода на събитията в новия епизод на „Мамник“ по БНТ 1 - 1
Кадър: БНТ
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

И този четвъртък от 21:00 ч. по БНТ 1 зрителите на „Мамник“ ще станат свидетели на новите загадки, с които ще се сблъскат любимите герои. Ужасяващи тайни от миналото ще бъдат разкрити, а последствията от тях ще доведат до напълно различен поглед към случващото се в с. Вракола.

Божана (Екатерина Лазаревска) ще се изправи пред неочаквани разкрития за баща си. Няколко намерени снимки в семейния архив ще я тласнат към неподозирани събития, които години наред майка ѝ е крила. Следите ще я отведат до Волен (Атанас Атанасов), от който тя ще търси отговори на неудобни и заровени дълбоко в миналото въпроси.

Междувременно по пътя на отминалите събития ще тръгнат и Митко (Мариян Стефанов) и Лазар (Гринго-Богдан Григоров). Двамата ще стигнат до документи от младините на Лазар, които ще поставят героите пред нови мистериозни загадки.

Ужасяващи тайни от миналото променят хода на събитията в новия епизод на „Мамник“ по БНТ 1
Кадър: БНТ

Какво ще научи Божана за баща си? Какви въпроси има тя към Волен? Как ще приключи разговорът им? Какво намират в старите документи Лазар и Митко? До какви следи ще доведе новото убийство? Гледайте в седмия епизод на „Мамник“ – този четвъртък от 21:00 ч. по БНТ 1.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 7 гласа.
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Механик

    19 0 Отговор
    Всичко е ясно. Три коментара до тук, и трите изтрити.
    Вероятно театъра е много интересен.

    12:32 19.02.2026

  • 5 Aлфа Вълкът

    15 0 Отговор
    Седми епизод ли стана? А аз още първи не съм гледал, добре че завъртяха Малкълм.

    Коментиран от #10

    12:37 19.02.2026

  • 6 Лост

    17 1 Отговор
    Нещо за Кошлуков ли ще кажат?Той ли е изМамник?

    12:37 19.02.2026

  • 7 Сила

    14 0 Отговор
    Ужасяващата" тайна " е , че безумно скъпото соево лате от сергийката на Магърдич в мола е всъщност трета цедка" виетнамска "пот !!!
    По възрастните знаеме какво значеше това по соца ...

    12:56 19.02.2026

  • 8 Питанчев

    11 0 Отговор
    Някой гледали тази бузЪ по националната ТВ??? Счупиха тъпомера с това.Или публиката вече е толкова зле ,че.........

    12:58 19.02.2026

  • 9 На кого

    10 0 Отговор
    му пука за мамник? Скъсахте се от реклами.

    13:02 19.02.2026

  • 10 Мнение

    9 1 Отговор

    До коментар #5 от "Aлфа Вълкът":

    Шорошите в България действат по следния начин:

    Купили са вече всички основни медии, а в тях поставят всички удобни журналя, актьорченца и Халваджяни! Тия имат за задача да отвлекат вниманието на българите от ежедневните проблеми (особено от фактът, че държавата ни е на път да изчезне с тия управляващи античовеци)!
    Спускат се теми, филми и сериали надявайки се, че ще успеят да промият съзнанията на българите!
    ДА, АМА НЕ! Българинът (по-голямата част) вижда за кво иде реч и ги подминава тия купените като пътни гари при гледане на телевизия!!!
    Затова шорошите пълнят ли пълнят нпо-тата в България с още и още кинти, НО уви, ефектът им е незадоволителен за авторите!

    13:10 19.02.2026

  • 11 Чао

    4 7 Отговор
    Всеки има право на различно мнение. Аз харесвам сериала да не е перфектен и някои от персонажите са дразнещи като полицая Камен(предполагам че той е точно копие на повечето истински полицаи) или като безсмъртният Лазар който бил от Царството България въпреки това той се изненада само от лаптопа.Но не и от имигрантите,модерната кола на гранична полиция,наличието на ток и други.Обаче като история е интересно.Аз обичам такива сериали.Любимите ми персонажи са двамата граничари.Според мен тази голяма птица със свръхестествените способности е нещо подобно на Pennywise от филма ТО. А Лазар е бил съживен с черната магия за която говориха в последния епизод. Предполагам че той ще се окаже свързан с някой от персонажите.На които му харесва сериала нека да го гледа няма нищо лошо.На който не му харесва да прави нещо друго не е толкова трудно 😀

    13:27 19.02.2026

  • 12 Г€Н€РАЛ Д€$И

    3 4 Отговор
    А$ ТОЯ МАМНИК $ЪМ ГО €АЛА...,€АЛА, КАК МИСЛИТЕ,Ч€ ЗВ€ЗДъ $АМ $ТАНАЛА!

    13:53 19.02.2026

  • 13 Ний ша Ва упрайм

    0 1 Отговор
    кой го гледа туй?

    06:23 20.02.2026

  • 14 Тото2

    0 0 Отговор
    Единственото ужасяващо е читалищното ново на актьорите декламатори... Това е потрес и негледаемо само заради опита на тези клети хорица да наподобят някакво подобие на естествено изричане на реплики. Като прибавим и техническата компонента звук и картина... И гасиш на петата минута

    09:19 20.02.2026