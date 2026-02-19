Ужасяващи тайни от миналото променят хода на събитията в новия епизод на „Мамник“ по БНТ 1

И този четвъртък от 21:00 ч. по БНТ 1 зрителите на „Мамник“ ще станат свидетели на новите загадки, с които ще се сблъскат любимите герои. Ужасяващи тайни от миналото ще бъдат разкрити, а последствията от тях ще доведат до напълно различен поглед към случващото се в с. Вракола.
Божана (Екатерина Лазаревска) ще се изправи пред неочаквани разкрития за баща си. Няколко намерени снимки в семейния архив ще я тласнат към неподозирани събития, които години наред майка ѝ е крила. Следите ще я отведат до Волен (Атанас Атанасов), от който тя ще търси отговори на неудобни и заровени дълбоко в миналото въпроси.
Междувременно по пътя на отминалите събития ще тръгнат и Митко (Мариян Стефанов) и Лазар (Гринго-Богдан Григоров). Двамата ще стигнат до документи от младините на Лазар, които ще поставят героите пред нови мистериозни загадки.
Какво ще научи Божана за баща си? Какви въпроси има тя към Волен? Как ще приключи разговорът им? Какво намират в старите документи Лазар и Митко? До какви следи ще доведе новото убийство? Гледайте в седмия епизод на „Мамник“ – този четвъртък от 21:00 ч. по БНТ 1.
4 Механик
Вероятно театъра е много интересен.
12:32 19.02.2026
5 Aлфа Вълкът
Коментиран от #10
12:37 19.02.2026
6 Лост
12:37 19.02.2026
7 Сила
По възрастните знаеме какво значеше това по соца ...
12:56 19.02.2026
8 Питанчев
12:58 19.02.2026
9 На кого
13:02 19.02.2026
10 Мнение
До коментар #5 от "Aлфа Вълкът":Шорошите в България действат по следния начин:
Купили са вече всички основни медии, а в тях поставят всички удобни журналя, актьорченца и Халваджяни! Тия имат за задача да отвлекат вниманието на българите от ежедневните проблеми (особено от фактът, че държавата ни е на път да изчезне с тия управляващи античовеци)!
Спускат се теми, филми и сериали надявайки се, че ще успеят да промият съзнанията на българите!
ДА, АМА НЕ! Българинът (по-голямата част) вижда за кво иде реч и ги подминава тия купените като пътни гари при гледане на телевизия!!!
Затова шорошите пълнят ли пълнят нпо-тата в България с още и още кинти, НО уви, ефектът им е незадоволителен за авторите!
13:10 19.02.2026
11 Чао
13:27 19.02.2026
12 Г€Н€РАЛ Д€$И
13:53 19.02.2026
13 Ний ша Ва упрайм
06:23 20.02.2026
14 Тото2
09:19 20.02.2026