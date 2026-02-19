Ужасяващи тайни от миналото променят хода на събитията в новия епизод на „Мамник“ по БНТ 1

И този четвъртък от 21:00 ч. по БНТ 1 зрителите на „Мамник“ ще станат свидетели на новите загадки, с които ще се сблъскат любимите герои. Ужасяващи тайни от миналото ще бъдат разкрити, а последствията от тях ще доведат до напълно различен поглед към случващото се в с. Вракола.

Божана (Екатерина Лазаревска) ще се изправи пред неочаквани разкрития за баща си. Няколко намерени снимки в семейния архив ще я тласнат към неподозирани събития, които години наред майка ѝ е крила. Следите ще я отведат до Волен (Атанас Атанасов), от който тя ще търси отговори на неудобни и заровени дълбоко в миналото въпроси.

Междувременно по пътя на отминалите събития ще тръгнат и Митко (Мариян Стефанов) и Лазар (Гринго-Богдан Григоров). Двамата ще стигнат до документи от младините на Лазар, които ще поставят героите пред нови мистериозни загадки.

Кадър: БНТ

Какво ще научи Божана за баща си? Какви въпроси има тя към Волен? Как ще приключи разговорът им? Какво намират в старите документи Лазар и Митко? До какви следи ще доведе новото убийство? Гледайте в седмия епизод на „Мамник“ – този четвъртък от 21:00 ч. по БНТ 1.