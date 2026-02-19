Рапърът Lil Poppa почина пет дни след пускането на последния си сингъл

Американският рапър Lil Poppa (истинското му име е Дженюари Микел Уилър) почина на 25-годишна възраст, съобщи Billboard.
Смъртта на музиканта беше потвърдена от бюрото за съдебно-медицински експерти на окръг Фултън. Причината за фаталния изход все още не е установена.
Рапърът е починал пет дни след издаването на последния си сингъл „Out of Town Bae“. Той е бил на турне през 2025 г., а следващото му изпълнение е било насрочено за март в Ню Орлиънс, Луизиана.
Дженерис Микел Уилър е роден през 2000 г. в Джаксънвил, Флорида. Той стана известен със сингъла си от 2018 г. „Purple Hearts“. По време на кратката си кариера музикантът е издал над дузина албуми. Според услугата за стрийминг на музика Spotify, той има близо 650 000 слушатели месечно, а някои от видеоклиповете му в YouTube са гледани десетки милиони пъти.
