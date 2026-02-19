Новини
Рапърът Lil Poppa почина пет дни след пускането на последния си сингъл

19 Февруари, 2026 11:44

Причината за фаталния изход все още не е установена

Рапърът Lil Poppa почина пет дни след пускането на последния си сингъл - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова

Американският рапър Lil Poppa (истинското му име е Дженюари Микел Уилър) почина на 25-годишна възраст, съобщи Billboard.

Смъртта на музиканта беше потвърдена от бюрото за съдебно-медицински експерти на окръг Фултън. Причината за фаталния изход все още не е установена.

Рапърът е починал пет дни след издаването на последния си сингъл „Out of Town Bae“. Той е бил на турне през 2025 г., а следващото му изпълнение е било насрочено за март в Ню Орлиънс, Луизиана.

Дженерис Микел Уилър е роден през 2000 г. в Джаксънвил, Флорида. Той стана известен със сингъла си от 2018 г. „Purple Hearts“. По време на кратката си кариера музикантът е издал над дузина албуми. Според услугата за стрийминг на музика Spotify, той има близо 650 000 слушатели месечно, а някои от видеоклиповете му в YouTube са гледани десетки милиони пъти.


  • 1 Стига бе

    8 1 Отговор
    Боли ме шмайзеру за тоа кюмюр. Ша го преместя от единия в другия крачол

    12:17 19.02.2026

  • 2 дрога кво друго

    6 0 Отговор
    Причината за фаталния изход все още не е установена

    12:28 19.02.2026

  • 3 ПОП ВЕЧЕРИНКО🌙

    0 2 Отговор
    БОГ ДА ПРОСТИ
    КОЛЕГАТА...АЛЕ ЛЮЛЯ....

    12:49 19.02.2026

  • 4 123456

    3 1 Отговор
    имаше едно време едни лапета - Lil Po и Lil Py - тоя от тях ли е , пораснал демек ?

    12:58 19.02.2026

  • 5 Роден в НРБ

    4 0 Отговор
    Кой е тоя мелатонинов канг? Не съм го чувал даже. Важното е, че Лили Иванова го надживя

    Коментиран от #7

    13:12 19.02.2026

  • 6 mRNA тероризъм с биологично оръжие

    1 0 Отговор
    мРНК забавя, но не забравя. В сенатите на три американски щата са внесени законопроекти приравняващи мРНК на биологично оръжие за масово унищожение, Тенеси, Аризона и Минесота. FDA oтказа на Модерна разрешение за тверка на мРНК противогрипна ваксина, след една жертва във ваксинираната група.

    14:41 19.02.2026

  • 7 Лили

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Роден в НРБ":

    Аз ще ви надживея всичките!!!

    16:55 19.02.2026