Дара Екимова си играе с гравитацията в новото си ВИДЕО “Ladida”

Има усещания, които не се подчиняват на логика, те са просто мисъл, която се връща отново и отново. С новия си сингъл “LADIDA”, Dara Ekimova пресъздава този вътрешен монолог за момента, в който сърцето и разумът не са на една и съща честота. “LADIDA” поставя начало на обратното броене до предстоящата премиера на втория албум на изпълнителката по-късно тази година.
В текста на “LADIDA” няма драматизъм, а честно признание - за привличането, което разклаща баланса. Режисьорът Жоро Пеев превръща тази емоционална дезориентация във визуален език. Видеото е изградено върху идеята за променяща се гравитация - камерата се завърта на 90 и 180 градуса, а пространството буквално губи стабилност. Гледайте тук.
“LADIDA” е написана от самата Dara Ekimova по време на творчески лагер посветен специално на нея като артист през 2025г., заедно със силен екип от български автори и продуценти - Denis Popstoev, Eva Lea, C-Mo, D-Zasta и KayBe. Музикално песента стъпва върху минималистична, модерна поп продукция, в която пространството е оставено на гласа и текста.
Премиерата на “LADIDA” е днес, 19 февруари, в българския радио и телевизионен ефир, а скоро и във всички дигитални платформи.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 АМАН
Коментиран от #3, #13
13:54 19.02.2026
3 НЛО
До коментар #2 от "АМАН":Явно не стига... Докато има кой да плаща ще ни облъчват с посредственост.
13:58 19.02.2026
4 хем бездарно, хем нахално
14:00 19.02.2026
5 123456
14:08 19.02.2026
6 Дедо
14:08 19.02.2026
7 ДрайвингПлежър
песента е поредното мякане
14:11 19.02.2026
8 Слаба песен
14:30 19.02.2026
9 Гост
14:41 19.02.2026
10 Тодор
14:52 19.02.2026
11 Платинен долу
14:52 19.02.2026
12 3 пъти НЕ
15:11 19.02.2026
13 Ето заради това
До коментар #2 от "АМАН":я пращам да започне работа в някоя пекарна,закусквалня, пицария, или кебапчийница. Дори я моля, но......
15:25 19.02.2026
14 Анонимен
15:34 19.02.2026
15 Пенсионерка
16:21 19.02.2026
16 Анонимен
Коментиран от #17
16:29 19.02.2026
17 лиглаа
До коментар #16 от "Анонимен":Дара-безДара НЕ МОЖЕ да пее и това е ясно дори за глухонемите, тя го доказа много пъти. Но пусто ламти за слава. Ами не я харесат хората, подиграват й се И С ПРАВО. Да вземе да работи истинска работа, но виждаме, че никак не й се иска. Я кви баджаци е отпрала.
16:47 19.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.