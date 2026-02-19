Новини
Любопитно »
Дара Екимова си играе с гравитацията в новото си ВИДЕО “Ladida”

Дара Екимова си играе с гравитацията в новото си ВИДЕО “Ladida”

19 Февруари, 2026 13:44 1 397 18

  • дара екимова-
  • ladida-
  • видео

“Ladida” е първата песен от предстоящия ѝ втори студиен албум

Дара Екимова си играе с гравитацията в новото си ВИДЕО “Ladida” - 1
Снимка: Virginia Records / Филип Шопов
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Има усещания, които не се подчиняват на логика, те са просто мисъл, която се връща отново и отново. С новия си сингъл “LADIDA”, Dara Ekimova пресъздава този вътрешен монолог за момента, в който сърцето и разумът не са на една и съща честота. “LADIDA” поставя начало на обратното броене до предстоящата премиера на втория албум на изпълнителката по-късно тази година.

В текста на “LADIDA” няма драматизъм, а честно признание - за привличането, което разклаща баланса. Режисьорът Жоро Пеев превръща тази емоционална дезориентация във визуален език. Видеото е изградено върху идеята за променяща се гравитация - камерата се завърта на 90 и 180 градуса, а пространството буквално губи стабилност. Гледайте тук.

“LADIDA” е написана от самата Dara Ekimova по време на творчески лагер посветен специално на нея като артист през 2025г., заедно със силен екип от български автори и продуценти - Denis Popstoev, Eva Lea, C-Mo, D-Zasta и KayBe. Музикално песента стъпва върху минималистична, модерна поп продукция, в която пространството е оставено на гласа и текста.

Премиерата на “LADIDA” е днес, 19 февруари, в българския радио и телевизионен ефир, а скоро и във всички дигитални платформи.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 АМАН

    27 0 Отговор
    СТИГА С ПОСРЕДСТВЕНОСТА И ДЪНОТО.

    Коментиран от #3, #13

    13:54 19.02.2026

  • 3 НЛО

    26 0 Отговор

    До коментар #2 от "АМАН":

    Явно не стига... Докато има кой да плаща ще ни облъчват с посредственост.

    13:58 19.02.2026

  • 4 хем бездарно, хем нахално

    22 0 Отговор
    Я стига с тая кикимора БЕЗдара.

    14:00 19.02.2026

  • 5 123456

    18 0 Отговор
    Ааааа, тва е другата Дара ! А аз си мислех , че е другата !

    14:08 19.02.2026

  • 6 Дедо

    19 0 Отговор
    Няма ли с какво друго да си играе?

    14:08 19.02.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    21 0 Отговор
    Явно не сме съвсем наясно с гравитацията ама здраве да е
    песента е поредното мякане

    14:11 19.02.2026

  • 8 Слаба песен

    9 0 Отговор
    Гащичките й се виждат.

    14:30 19.02.2026

  • 9 Гост

    13 0 Отговор
    Това е новият вариант на приказката "Как гарджето стана певец".

    14:41 19.02.2026

  • 10 Тодор

    16 0 Отговор
    Грандиозното лятно турне на безДара претърпя пълен провал.Тази няма глас и за капак сама си пише песните

    14:52 19.02.2026

  • 11 Платинен долу

    18 0 Отговор
    Колко броя е продала от първия албум че издава и втори

    14:52 19.02.2026

  • 12 3 пъти НЕ

    13 0 Отговор
    Боза.

    15:11 19.02.2026

  • 13 Ето заради това

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "АМАН":

    я пращам да започне работа в някоя пекарна,закусквалня, пицария, или кебапчийница. Дори я моля, но......

    15:25 19.02.2026

  • 14 Анонимен

    8 0 Отговор
    Наистина е много объркана. Някой и е казал, че има глас и тя си е повярвала горката. И все едно и също като текст, мелодия и мрънкане. Ако ще се напъва да "пее" още, поне да потърси композитори, текстописци и аранжьори.

    15:34 19.02.2026

  • 15 Пенсионерка

    7 0 Отговор
    Това дете е типичен случай за “ майчина жертва”. Бащата беше певец в младежка група, но по професия лекар. А това момиче от малко майката започна да го пробутва за певица! И то не каква да е, а с визия на “ баядерка”( така май са наричали танцуващи жени с предизвикателно поведение-директно ловене на богати балъци). В сравнение с първите си изяви доста се е поизучила на погледи, жестове и кълчене. Става може би за клиентелата на нощните клубове?! Може и да закачи някой богат чичак. Защото майката го дава “ висше общество”, а вече поостаря и вече не се чува нещо в жълтините?!

    16:21 19.02.2026

  • 16 Анонимен

    0 7 Отговор
    И Дара Екимова, и Дара (Дарина Йотова) имат талант и са го доразвили достатъчно, за да са на сцената в момента, а колко от нас, коментиращите във "Факти" можем поне да пеем по ноти, че да си позволяваме да ги критикуваме? :)

    Коментиран от #17

    16:29 19.02.2026

  • 17 лиглаа

    6 0 Отговор

    До коментар #16 от "Анонимен":

    Дара-безДара НЕ МОЖЕ да пее и това е ясно дори за глухонемите, тя го доказа много пъти. Но пусто ламти за слава. Ами не я харесат хората, подиграват й се И С ПРАВО. Да вземе да работи истинска работа, но виждаме, че никак не й се иска. Я кви баджаци е отпрала.

    16:47 19.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.