Звездният отбор на Hell’s Kitchen се раздели на две - златни и платинени

19 Февруари, 2026 12:31 1 378 4

Станаха ясни всички звездни участници в новия сезон на "Кухнята на ада"

Звездният отбор на Hell’s Kitchen се раздели на две - златни и платинени - 1
Кадър: NOVA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Звездните участници в осмия сезон на Hell’s Kitchen оставиха ярък отпечатък в историята на кулинарното риалити още със стъпването си в кухнята тази вечер. Шеф Виктор Ангелов за първи път реши да ги разпредели в два отделни отбора - Златни и Платинени.

В състава на Златните се включват “Мис България” 2006 Славена Вътова, успешният бизнесмен Макс Баклаян, пианистът Евгени Генчев, актьорите Ники Станоев, Диана Димитрова, Рая Пеева и Красимира Демирева.

Отборът на Платинените е представен от рапъра Йонислав Йотов-Тото, финалиста в “Игри на волята” Теодор Венков-Чикагото, фотомодела Нора Недкова, гримьора Кирил Гуцов и инфлуенсърките Нина Димитрова и Флора Стратиева.

Още в първото предизвикателство звездните участници трябваше да демонстрират кулинарните си умения с авторско ястие, а победата грабнаха Златните. Имунитет заслужи музикантът Евгени Генчев, докато незадоволително представяне на Нина Димитрова от Платинените ѝ донесе номинация.

Изненадите за звездните участници продължиха с първата вечерна резервация за сезона. Въпреки критичните моменти, Златните продължиха победната си серия и завършиха своите поръчки успешно, а техните съперници изпитаха сериозни трудности. Шеф Ангелов обаче реши да даде втори шанс на Платинените и не отпрати нито един от тях.

Тази вечер кулинарната надпревара продължава с отборни предизвикателства за Сините и Червените и първия им сблъсък с изисканото меню на Кухнята на Ада.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Безплатен обяд

    6 0 Отговор
    Два отбора - гладни и платени.

    12:36 19.02.2026

  • 2 За какви

    10 0 Отговор
    звезди говорим... за какъв елит. 2-3 кифли, на всяка от които ботокса им повече от сумарния им коефицент на интелигентност, а готварските им умения се свждат до поръчка да им доставят храна?
    Останалите участници са също доста въпросителни - живеят / работят по света в звездни ресторанти, завършили скъпи академии и напуснали за да се излагат и то с елементарни неща?!

    Коментиран от #3

    12:49 19.02.2026

  • 3 Факт

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "За какви":

    Да,като например да не могат да направят пържени картофи,миш маш или палачинки,ама нали завършили и работят като "шефове" всички...

    13:27 19.02.2026

  • 4 Бай Хой

    3 0 Отговор
    По тъпня започна да прилича на Черешката на тортата...

    14:13 19.02.2026