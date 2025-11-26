Новини
Любопитно »
Развълнувана фенка грабна певец за чатала по време на концерт (ВИДЕО)

Развълнувана фенка грабна певец за чатала по време на концерт (ВИДЕО)

26 Ноември, 2025 13:31 266 3

  • интимно-
  • чатал-
  • концерт-
  • певец-
  • марио

Изпълнителят веднага направи забележка на разгонената си почитателка

Развълнувана фенка грабна певец за чатала по време на концерт (ВИДЕО) - 1
Снимка: Shutterstock
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Ар енд би изпълнителят Марио Дюар Барет, известен само като Марио, стана обект на неприемливо посегателство по време на концерт в Детройт. Инцидентът се случи в събота вечер в залата Jack White Theatre на Detroit Masonic Temple.

На кадри от изпълнението, че вижда как певецът изпълнява песен пред публиката, когато жена от първите редове протяга ръка и опипва интимната му област. На видеозапис, разпространен в TikTok, се вижда как жената, която носи брачна халка, посяга към артиста, докато той пее на няколко крачки от нея.

Марио, видимо изненадан и неудобно почувствал се, отстранява ръката ѝ и ѝ отправя кратко предупреждение, след което се отдръпва и продължава изпълнението си. Потребителката, заснела инцидента, отбелязва, че очаквала намеса от охраната, но певецът реагирал спокойно и учтиво.

Кадрите предизвикаха множество реакции в социалните мрежи. Коментатори определиха случилото се като „ясно посегателство“ и изразиха недоумение защо фенката е сметнала подобно действие за приемливо. Други подчертаха, че подобно поведение е недопустимо независимо от обстоятелствата.

Представители на певеца не са коментирали случая.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Запознат

    0 2 Отговор
    Българките живеят 900 1000 години в миналото много са назад 🤭🤣🥳😂🥳🤣

    13:33 26.11.2025

  • 2 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    ГОЛЯМА ГРЕШКА! АМА ТОЙ Е ГЕЙ,ХА ХА ХА

    13:38 26.11.2025

  • 3 Потрес

    1 0 Отговор
    А ония дето се затича, към Ариана Гранде го заключиха и тежко, ще го осъдят? Какви са тия извратени долни стандарти, а??

    13:41 26.11.2025