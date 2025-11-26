Развълнувана фенка грабна певец за чатала по време на концерт (ВИДЕО)

Ар енд би изпълнителят Марио Дюар Барет, известен само като Марио, стана обект на неприемливо посегателство по време на концерт в Детройт. Инцидентът се случи в събота вечер в залата Jack White Theatre на Detroit Masonic Temple.

На кадри от изпълнението, че вижда как певецът изпълнява песен пред публиката, когато жена от първите редове протяга ръка и опипва интимната му област. На видеозапис, разпространен в TikTok, се вижда как жената, която носи брачна халка, посяга към артиста, докато той пее на няколко крачки от нея.

Марио, видимо изненадан и неудобно почувствал се, отстранява ръката ѝ и ѝ отправя кратко предупреждение, след което се отдръпва и продължава изпълнението си. Потребителката, заснела инцидента, отбелязва, че очаквала намеса от охраната, но певецът реагирал спокойно и учтиво.

Кадрите предизвикаха множество реакции в социалните мрежи. Коментатори определиха случилото се като „ясно посегателство“ и изразиха недоумение защо фенката е сметнала подобно действие за приемливо. Други подчертаха, че подобно поведение е недопустимо независимо от обстоятелствата.

Представители на певеца не са коментирали случая.

Woman with a front-row seat to Mario’s show caught on video grabbing him and going way too far — wedding ring clearly visible. 👀😳 💍 pic.twitter.com/Z0ik0LtYK6 — Rain Drops Media (@Raindropsmedia1) November 24, 2025