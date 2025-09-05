Мили Боби Браун разпали страстите на феновете си със секси червена пижама (ВИДЕО)

Актрисата Мили Боби Браун, позната от сериала Stranger Things, представи нов модел от собствената си модна линия Florence by Mills. В публикация в Instagram 21-годишната звезда демонстрира пижама в червен цвят, състояща се от къс топ и шорти с дантелена украса и малки панделки. Погледите на феновете ѝ бяха веднага насочени към факта, че актрисата демонстрира пижамата без сутиен, което силно личеше на кадрите.

Актрисата сподели, че за първи път марката предлага комплекта бельо, след многобройни запитвания от феновете. „Това беше в голямо търсене и сме щастливи, че можем да го предложим,“ написа тя, допълвайки, че материята е „мека като масло“.

Видеото бе заснето в баня и придружено с текста: "избрано специално за вас“. В коментар към клипа официалният профил на марката Florence by Mills определи колекцията като „най-сладката досега“.

Публикацията предизвика множество реакции от фенове, които я поздравиха за вида ѝ. „Този цвят стои прекрасно върху теб,“ написа един от последователите ѝ, а други оставиха сърца и емоджита.

Включването ѝ идва само две седмици след като Мили Боби Браун и съпругът ѝ Джейк Бонджови обявиха, че са осиновили момиченце през лятото. Двамата споделиха новината с общо изявление на 21 август, като подчертаха, че желаят този нов етап в живота им да протече в спокойствие и далеч от общественото внимание.

Двойката сключи брак през май 2024 г. на интимна церемония, а по-късно организира тържество в Италия с близки и приятели. В свое интервю през март Мили сподели, че създаването на семейство винаги е било приоритет, независимо от начина или момента, в който това ще се случи.