Новини
Любопитно »
Мили Боби Браун разпали страстите на феновете си със секси червена пижама (ВИДЕО)

Мили Боби Браун разпали страстите на феновете си със секси червена пижама (ВИДЕО)

5 Септември, 2025 16:31 762 5

  • мили боби браун-
  • актриса-
  • пижама-
  • секси-
  • без сутиен

Младата актриса демонстрира новия комплект от колекцията си без сутиен

Мили Боби Браун разпали страстите на феновете си със секси червена пижама (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Актрисата Мили Боби Браун, позната от сериала Stranger Things, представи нов модел от собствената си модна линия Florence by Mills. В публикация в Instagram 21-годишната звезда демонстрира пижама в червен цвят, състояща се от къс топ и шорти с дантелена украса и малки панделки. Погледите на феновете ѝ бяха веднага насочени към факта, че актрисата демонстрира пижамата без сутиен, което силно личеше на кадрите.

Актрисата сподели, че за първи път марката предлага комплекта бельо, след многобройни запитвания от феновете. „Това беше в голямо търсене и сме щастливи, че можем да го предложим,“ написа тя, допълвайки, че материята е „мека като масло“.

Видеото бе заснето в баня и придружено с текста: "избрано специално за вас“. В коментар към клипа официалният профил на марката Florence by Mills определи колекцията като „най-сладката досега“.

Публикацията предизвика множество реакции от фенове, които я поздравиха за вида ѝ. „Този цвят стои прекрасно върху теб,“ написа един от последователите ѝ, а други оставиха сърца и емоджита.

Включването ѝ идва само две седмици след като Мили Боби Браун и съпругът ѝ Джейк Бонджови обявиха, че са осиновили момиченце през лятото. Двамата споделиха новината с общо изявление на 21 август, като подчертаха, че желаят този нов етап в живота им да протече в спокойствие и далеч от общественото внимание.

Двойката сключи брак през май 2024 г. на интимна церемония, а по-късно организира тържество в Италия с близки и приятели. В свое интервю през март Мили сподели, че създаването на семейство винаги е било приоритет, независимо от начина или момента, в който това ще се случи.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 По-скоро!

    2 0 Отговор
    Не ,,пижамата е секси"...,а Мили Боби Браун е...секси...😝!

    16:44 05.09.2025

  • 2 Духовни терзания

    1 0 Отговор
    Разиграната фантазия на феновете си задава въпрос, защо аджаба, ще си червиш устните преди лягане, ако не се готвиш да нарисуваш олимпийски символ някъде?

    16:44 05.09.2025

  • 3 Ама

    1 0 Отговор
    Да си боядиса и корените на косата, че прилича на продавачка дет не се прибирала да си пази дините на женски пазар😉

    16:55 05.09.2025

  • 4 таксиджия 🚖

    0 0 Отговор
    Ууууххх малееее как сладко си навира заррнатта в камерата 😛 Малката иска хъ хъ

    Кога ще пуснат последния сезон на ретро сериала с чудовищата!?

    17:06 05.09.2025

  • 5 Пожарникар

    0 0 Отговор
    Аман от това разпалване...нажежаване и...взривяване бе...
    Авторът,де пише от Германия,да си охлажда шепичката,че да не ...прегрява...
    И без това цяла България ...ГОРИ...
    Това са ФАКТИТЕ...УВИ...

    17:17 05.09.2025