Преспала с 1000 мъже за 12 часа, радва фенове на съперник на Лудогорец

15 Септември, 2025 11:29

26-годишната актриса, чието истинско име е Тиа Билинджър, е сред най-обсъжданите имена в британските медии през последните месеци

Павел Ковачев

Привържениците на Рейнджърс останаха изненадани, когато звездата от филми за възрастни Бони Блу се появи на трибуните на „Айброкс“, за да изгледа поражението на тима с 0:2 от Хартс. 26-годишната актриса, чието истинско име е Тиа Билинджър, е сред най-обсъжданите имена в британските медии през последните месеци.

Бони стана известна с участието си в скандално събитие, при което преспа с 1000 мъже за 12 часа. В момента тя промотира турнето си „Freshers Bang Bus“, чиято идея е да обикаля университети във Великобритания и да се среща с първокурсници. Първоначално тя трябваше да бъде в Дънди, но местни феминистки организации се противопоставиха и инициативата бе блокирана.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Bonnie (@bonnieblue)

Така неочакваната ѝ визита в Глазгоу донесе утеха на феновете на Рейнджърс след новото разочарование на терена. Шотландският клуб е сред съперниците на Лудогорец в турнира Лига Европа.


  • 1 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Футболистите на Рейнджърс се разсеяли и паднали от Хартс

    11:31 15.09.2025

  • 2 Коментатор

    3 2 Отговор
    Евроатлантически "ценности" сър?!

    СПРЕТЕ ДА ТРОВИТЕ СЪЗНАНИЯТА НА МЛАДИТЕ БЪЛГАРИ С ТАКИВА ГН.СНИ СТАТИИ!
    ПРЕВРЪЩАТЕ СЕ В СЪУЧАСТНИЦИ В СЪСИПВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ!!!

    11:34 15.09.2025

  • 3 Еее...

    4 0 Отговор
    Аз съм преспивал с една единствена жена за 12 часа и съм бил истински щастлив с нея. С такава като от статията не бих преспал.

    Коментиран от #4

    11:35 15.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Въх не думайте

    0 0 Отговор
    По 43 секунди и 2 десети за клецльо.ХАХАХАХАааа :):):) А ако рече да си охлади работния инструмент - и по-малко

    11:46 15.09.2025

  • 7 604

    0 0 Отговор
    Някъф парзал станъл сензация...с помощъ но драскалните на розовити понитъ....туй сте...лумпенизация.!.

    11:46 15.09.2025

