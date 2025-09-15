Преспала с 1000 мъже за 12 часа, радва фенове на съперник на Лудогорец

Привържениците на Рейнджърс останаха изненадани, когато звездата от филми за възрастни Бони Блу се появи на трибуните на „Айброкс“, за да изгледа поражението на тима с 0:2 от Хартс. 26-годишната актриса, чието истинско име е Тиа Билинджър, е сред най-обсъжданите имена в британските медии през последните месеци.
Adult pornstar Bonnie Blue spotted at Ibrox 👀 pic.twitter.com/YY7IUM77vJ— Rangers FC & Linfield FC (@bluesbrothers86) September 13, 2025
Бони стана известна с участието си в скандално събитие, при което преспа с 1000 мъже за 12 часа. В момента тя промотира турнето си „Freshers Bang Bus“, чиято идея е да обикаля университети във Великобритания и да се среща с първокурсници. Първоначално тя трябваше да бъде в Дънди, но местни феминистки организации се противопоставиха и инициативата бе блокирана.
Така неочакваната ѝ визита в Глазгоу донесе утеха на феновете на Рейнджърс след новото разочарование на терена. Шотландският клуб е сред съперниците на Лудогорец в турнира Лига Европа.
🎥 Adult star Bonnie Blue explains why she went to Rangers v Hearts match pic.twitter.com/EuRcAYtjUg— Scottish Sun Sport (@scotsunsport) September 13, 2025
1 Последния Софиянец
11:31 15.09.2025
2 Коментатор
СПРЕТЕ ДА ТРОВИТЕ СЪЗНАНИЯТА НА МЛАДИТЕ БЪЛГАРИ С ТАКИВА ГН.СНИ СТАТИИ!
ПРЕВРЪЩАТЕ СЕ В СЪУЧАСТНИЦИ В СЪСИПВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ!!!
11:34 15.09.2025
3 Еее...
Коментиран от #4
11:35 15.09.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Въх не думайте
11:46 15.09.2025
7 604
11:46 15.09.2025