Създадоха първите генномодифицирани коне - по-големи, по-силни и по-бързи

Пет десетмесечни жребчета в Аржентина изглеждат като обикновени коне със светлокафява козина и бели петна, но всъщност са първите в света генно-редактирани коне, съобщават учени. Те са създадени чрез технологията CRISPR-Cas9, която позволява прецизно премахване, добавяне или промяна на части от ДНК. Очаква се, когато жребчетата израснат и бъдат обучени, да развият по-големи мускули, по-голяма сила и по-добра скорост, които да дадат предимство на ездачите им в поло.

Поло, въведен в Аржентина от британски имигранти, от години позволява използването на клонирани коне. Генната редакция обаче предизвика полемика сред аржентинските развъдчици, където спортът е особено конкурентен. Някои развъдчици смятат, че технологията „разрушава“ традицията на селекция и поставя под въпрос бъдещето на развъдния труд.

Жребчетата са клонирани от награждавана кобила, а след това е приложена CRISPR редакция на гена миостатин, който ограничава мускулния растеж. Чрез намаляване на действието на този ген се стимулира образуването на повече мускулни влакна, което е ключово за силата и експлозивните движения, нужни в поло.

Заради новаторския подход Аржентинската асоциация по поло забрани участието на генно-редактирани коне в официалните състезания, като мотивира решението с това, че „отнема магията“ и „чарът“ на развъждането. Въпреки забраната, асоциацията засега няма механизъм, с който да прави разлика между клонирани, генно-редактирани и традиционно развъждани животни.

Kheiron Biotech, компанията зад проекта, защитава технологията, заявявайки, че тя може да революционизира развъдните програми и да подобри качествата на животните. Подобни техники вече са използвани при други видове, включително крави и прасета, а първите клонирани коне за поло в Аржентина се появяват още през 2013 г.

В момента петте жребчета се отглеждат под внимателно наблюдение, а обучението им за поло ще започне след навършване на две години. Технологията CRISPR-Cas9, която стои в основата на този пробив, използва ензим и т.нар. „генетични ножици“, за да изрязва или модифицира специфични участъци от ДНК.

Развъдчиците са разделени – част от тях настояват генно-редактираните животни да не се регистрират, определяйки това като преминаване на етична граница, докато някои учени приветстват постижението. Професорите Моли МакКю и Тед Калфлайш подчертават, че CRISPR просто ускорява процеси, които по традиционен път биха отнели поколения. Те допълват, че прилагането върху доказано работещи гени носи предимства, без да застрашава здравето на животните.

Поло в Аржентина остава скъп и елитен спорт, доминиран от заможни фамилии и известен с качествените си коне, които се търгуват и изнасят по цял свят. Генните технологии променят начина, по който се гледа на развъдната дейност, поставяйки въпроси за бъдещето на спорта, етиката и регулациите.