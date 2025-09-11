Инженерът на Никола Цолов: Спечелих облог, трябва да ми сложи името на улица

Състезателният инженер Хосе Перес призна, че е имал облог с Никола Цолов. Дали тази година в София ще видим улица с името на специалиста, който има огромна заслуга за успеха на Българския лъв във Формула 3 през настоящата кампания, предстои да разберем.

Именно той е един от хората, които са непосредствено до родния талант по време на големите надпревари.

Хосе Перес даде специално интервю за предаването „Формула 1 токшоу“ по DIEMA SPORT 3.

„С Никола имахме облог, че ако спечелим шампионата, ще ми сложи името на улица в София. Все още се надявам, че той ще изпълни своята част от блога. Ще дойда с удоволствие в България, за да видя улицата с моето име“, сподели с широка усмивка състезателният инженер.

Никола Цолов успя да помогне на тима си Кампос Рейсинг да стане отборен шампион в този престижен автомобилен шампионат.

„Работихме толкова здраво от дълго време. Няколко сезона вече сме на добро ниво, но година след година не успявахме да се преборим и да завършим така, както сега го направихме. Най-накрая този сезон успяхме и чувството е страхотно! Наистина е невероятно“, сподели Хосе Перес.

„Знаех, че Никола искаше да спечели, бореше се за победата, но аз му казвах през цялото време, че не трябва да поема големи рискове. Второто място в шампионата можеше да бъде осигурено и без победа, затова не трябваше да рискуваме прекалено“, каза още човекът, който има сериозна роля да успеха на Никола Цолов.

„За мен Формула 3 е шампионат, в който колкото и да си бърз и постоянен, понякога трябва просто да имаш късмет. Винаги има възходи и падения, а през тази година имаше от всичко това по много. Бяхме бързи още от началото, но не стартирахме добре в Мелбърн, където не съумяхме да затворим бърза обиколка в квалификацията. След това в Бахрейн бяхме малко по-бързи, но все още ни липсваше скорост в квалификацията. От там нататък успяхме да постигнем добра скорост в квалификациите, а също така и след това в състезанията. Смятам, че като цяло имахме скоростта да се борим за победата всеки уикенд, но в определени моменти изгубихме твърде много. Мисля, че Камара направи добър сезон и трябва да го признаем, но и ние пропуснахме възможността да го поставим под по-голямо напрежение“, каза още той.

„За мен имаше няколко момента, в които нещата не бяха под наш контрол и беше необходимо да преминем през тях, както в Австрия, така и на Силвърстоун“, завърши Перес.