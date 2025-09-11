Новини
Древни християнски символи, открити в римски град, разкриват библейски тайни

11 Септември, 2025

Археолози откриха християнски символи в библейския град Лаодикия, свързани с Книгата Откровение

Древни християнски символи, открити в римски град, разкриват библейски тайни - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Археолози откриха 2050-годишна римска градска зала в Турция, украсена с християнски символи, свързани с Книгата Откровение от Библията. Разкопките в древния град Лаодикия разкриват кръст и ранния християнски монограм Ки-Ро – символ, обозначаващ първите две букви от „Христос“ на гръцки език.

Откритието подчертава значението на Лаодикия като реална общност от ранните християнски времена, спомената сред седемте църкви в Откровение – последната книга на Библията, описваща апокалиптични видения и послания на Исус към тези ранни християнски общности. В Откровение 1:11 и 3:14-22 Исус отправя послания към Лаодикия, като критикува общността за тяхната „хладка“ вяра и призовава хората към по-голяма отдаденост.

Тъй като символите са издълбани върху римска сграда, построена около 50 г. пр.н.е., учените смятат, че те са били добавени няколко века по-късно, след разпространението на християнството, което според библейската хронология започва след разпятието. Градската зала, известна като булевтерион, е служила като политически и съдебен център и е побирала около 800 души.

Освен символите, археолозите са открили и статуя на император Траян без глава, както и каменни седалки с надписи, указващи местата на членове на съвета, градски старейшини и обикновени граждани. Надписите са служили като древна форма на запазени места за различните социални и управленски групи в Лаодикия по време на римското управление.

Лаодикия е била важен административен център още от II век пр.н.е., когато римската власт се разпростира върху западната част на Мала Азия след падането на Селевкидската империя. По времето на император Траян, управлявал от 98 до 117 г., Лаодикия е част от мрежата на ранните християнски общности в региона, а римското владичество продължава до VII век.

Наличието на християнски символи в булевтерион предполага, че между II и IV век християните вече са били разпознаваема и растяща група в града, въпреки периодичните гонения. Легализирането на християнството с Медиоланския едикт на император Константин през 313 г. позволява публичното използване на символи като Ки-Ро в обществени сгради, включително в Лаодикия.


