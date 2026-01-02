Шамани се напушиха за ритуал в Перу и отправиха зловещи прогнози за 2026 г. (СНИМКИ)

Група перуански шамани извършиха традиционен ритуал край бреговете на Тихия океан, с който отправиха своите прогнози за глобалните събития през 2026 г., съобщи Асошиейтед прес. Подобни церемонии се провеждат ежегодно в края на декември и привличат вниманието на международните медии със символиката и политическите послания, които ги съпътстват.

По време на ритуала шаманите консумирали традиционни природни халюциногенни растения, използвани в андските духовни практики от векове. Церемонията включвала ритуални танци, музика с местни инструменти и използване на тамян. В центъра на обреда били поставени изображения на световни лидери, върху които участниците кръстосвали мечове, прекадявали ги и в някои случаи символично стъпквали портретите.

Прогнозите на шаманите

Според обявените предсказания, въоръженият конфликт между Русия и Украйна, както и други глобални войни, ще продължат и през 2026 г. Шаманите отправили и предупреждение, свързано със здравословното състояние на Доналд Тръмп, като заявили, че той може да се сблъска със сериозно заболяване през следващата година, и призовали Съединените щати да бъдат подготвени.

Сред политическите прогнози беше и твърдението, че настоящият президент на Венецуела Николас Мадуро ще подаде оставка. За Перу шаманите предрекоха, че Кейко Фухимори, дъщеря на бившия президент Алберто Фухимори, ще спечели президентските избори, насрочени за 2026 г. Фухимори вече е участвала в три президентски надпревари, като досега не е успявала да спечели поста.

Точността на подобни предсказания остава спорна. Самите медии припомнят, че в края на 2024 г. перуански шамани прогнозираха ядрена ескалация между Израел и ивицата Газа, която не се реализира. В същото време през декември 2023 г. те предрекоха, че бившият президент Алберто Фухимори няма да се върне в затвора – прогноза, която тогава съвпадна с реалните събития.

Ритуалите на перуанските шамани са част от местната духовна традиция и се възприемат по-скоро като символичен поглед към бъдещето, отколкото като основани на проверими факти прогнози, въпреки че всяка година предизвикват широк обществен и медиен интерес.