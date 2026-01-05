Баба Ванга е предсказала кога и как ще настъпи Краят на света

Петричката пророчица Баба Ванга, често наричана „Нострадамус на Балканите“, е предсказала, че крайният край на човечеството ще настъпи през 5079 година.
Известна с това, че е предвидила събития в личните животи на стотици, както и глобални катаклизми като 11 септември и пандемията от COVID-19, тя е твърдяла, че космическа катастрофа с невъобразим мащаб в крайна сметка ще унищожи човешката цивилизация и евентуално вселената, пише Daily Mail.
Според нейните предполагаеми пророчества, хората първо ще постигнат изключителен технологичен и обществен прогрес, припомня Телеграф. До 3005 г. се твърди, че човечеството е колонизирало Марс, но избухва мащабна война, която драстично променя планетарните траектории. Само пет години по-късно комета или астероид се сблъсква с Луната, създавайки пръстен от отломки около Земята и променяйки завинаги нощното ѝ небе.
Към 3797 г. животът на Земята приключва, принуждавайки хората да оцеляват на други планети. Оскъдността на ресурсите обаче предизвиква войни между 3803 и 3805 г., убивайки повече от половината човечество. След това цивилизацията регресира в племенни общества в продължение на десетилетия, докато нов пророк не възстанови моралния ред и не съживи изгубените научни знания, твърди Daily Mail.
От началото на 44-и век човечеството навлиза в златен век. Напредъкът в науката, медицината и генетиката позволява на хората да лекуват всички болести и драстично разширяват мозъчния капацитет, елиминирайки омразата и злото. До 4509 г. хората достигат почти божествено морално състояние, постигайки директна комуникация с Бога.
Твърди се, че до 4599 г. хората достигат безсмъртие, а цивилизацията достига своя връх през 4674 г. с 340 милиарда души, живеещи на множество планети. Ранните взаимодействия с извънземни цивилизации също започват през този период, отбелязвайки възхода на човечеството до безпрецедентна сила и знания.
В последните десетилетия преди 5079 г., изследователи откриват границата на познатата вселена. Разкритието поражда дебати за това дали човечеството трябва да се впусне отвъд нея. Възникват разделения, но човечеството продължава напред, предизвиквайки катастрофалното събитие, което Баба Ванга нарича „абсолютен съден ден“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Лукови глави.
7 Хипотетично
Но не е уточнено по древно еврейския календар ли е гаданието? :)
Време е да спрат да говорят от името на човеколюбивата жена, за да бъдат четени, като проявят малко етика и уважение към паметта й.
Коментиран от #15
17:37 05.01.2026
9 Мимоза Графинята
Няма да може да го изговори без запъване
И познания по физика математика и др.науки
Камоли някаква пенсионерка с осн.образование........и телк
10 Според нейните последователи.
15 звездите ми говорят
До коментар #7 от "Хипотетично":По древно еврейския календар сега е 5785 година и края на вселената е вече намерен преди седем века и описаните гадателски събития са отдавна в миналото.
22 Aлфа Bълкът
Извънземните кацнаха ли?
18:07 05.01.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Най-важо е да го местите
18:18 05.01.2026
26 крайният край
Блестяща журналистика !!!!
27 Когато се стопят ледовете на полюсите
Избраните ще са във въздуха с дирижабли
Не избраните ще са на земята покрита с дим огън и жупел изригнали от вулканите
18:24 05.01.2026
29 да беше поне
тиква и шиш кебаб
да знаем колко още мизерия чака бедния народ
18:30 05.01.2026
