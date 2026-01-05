Новини
Любопитно »
Баба Ванга е предсказала кога и как ще настъпи Краят на света

Баба Ванга е предсказала кога и как ще настъпи Краят на света

5 Януари, 2026 17:31 2 370 35

  • баба ванга-
  • края на света-
  • края на човечеството-
  • предсказание-
  • пророчество

Британските таблоиди припомнят пророчествата на Ванга

Баба Ванга е предсказала кога и как ще настъпи Краят на света - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Петричката пророчица Баба Ванга, често наричана „Нострадамус на Балканите“, е предсказала, че крайният край на човечеството ще настъпи през 5079 година.

Известна с това, че е предвидила събития в личните животи на стотици, както и глобални катаклизми като 11 септември и пандемията от COVID-19, тя е твърдяла, че космическа катастрофа с невъобразим мащаб в крайна сметка ще унищожи човешката цивилизация и евентуално вселената, пише Daily Mail.

Според нейните предполагаеми пророчества, хората първо ще постигнат изключителен технологичен и обществен прогрес, припомня Телеграф. До 3005 г. се твърди, че човечеството е колонизирало Марс, но избухва мащабна война, която драстично променя планетарните траектории. Само пет години по-късно комета или астероид се сблъсква с Луната, създавайки пръстен от отломки около Земята и променяйки завинаги нощното ѝ небе.

Към 3797 г. животът на Земята приключва, принуждавайки хората да оцеляват на други планети. Оскъдността на ресурсите обаче предизвиква войни между 3803 и 3805 г., убивайки повече от половината човечество. След това цивилизацията регресира в племенни общества в продължение на десетилетия, докато нов пророк не възстанови моралния ред и не съживи изгубените научни знания, твърди Daily Mail.

От началото на 44-и век човечеството навлиза в златен век. Напредъкът в науката, медицината и генетиката позволява на хората да лекуват всички болести и драстично разширяват мозъчния капацитет, елиминирайки омразата и злото. До 4509 г. хората достигат почти божествено морално състояние, постигайки директна комуникация с Бога.

Твърди се, че до 4599 г. хората достигат безсмъртие, а цивилизацията достига своя връх през 4674 г. с 340 милиарда души, живеещи на множество планети. Ранните взаимодействия с извънземни цивилизации също започват през този период, отбелязвайки възхода на човечеството до безпрецедентна сила и знания.

В последните десетилетия преди 5079 г., изследователи откриват границата на познатата вселена. Разкритието поражда дебати за това дали човечеството трябва да се впусне отвъд нея. Възникват разделения, но човечеството продължава напред, предизвиквайки катастрофалното събитие, което Баба Ванга нарича „абсолютен съден ден“.


Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дядо Ванго

    22 2 Отговор
    Който не вярва, да отиде да види

    17:34 05.01.2026

  • 2 бай Бай

    21 0 Отговор
    Аха, ок, след 2500 години ще проверя, само да не забравя......
    Лукови глави.

    17:34 05.01.2026

  • 3 СМС от Ванга

    8 17 Отговор
    България приключва с разпадането на ГЕРБ.

    17:34 05.01.2026

  • 4 Путин

    11 3 Отговор
    Паживьом-увидим

    17:35 05.01.2026

  • 5 Факт

    7 23 Отговор
    Тогава ще 2456-та година от 3-дневната специална операция на джуджето Путлер. А руските войски ще са минали Днепър.

    17:35 05.01.2026

  • 6 Баба Ванга казала

    4 16 Отговор
    Kieв покръсти opките по посковието, Кiев ще ги опее !

    17:37 05.01.2026

  • 7 Хипотетично

    11 1 Отговор
    В последните десетилетия преди 5079 г., изследователи откриват границата на познатата вселена.
    Но не е уточнено по древно еврейския календар ли е гаданието? :)
    Време е да спрат да говорят от името на човеколюбивата жена, за да бъдат четени, като проявят малко етика и уважение към паметта й.

    Коментиран от #15

    17:37 05.01.2026

  • 8 Васо

    19 1 Отговор
    Пълни глупости. За наивни български скотове.

    17:38 05.01.2026

  • 9 Мимоза Графинята

    12 1 Отговор
    това даже и илон мъск
    Няма да може да го изговори без запъване
    И познания по физика математика и др.науки
    Камоли някаква пенсионерка с осн.образование........и телк

    17:38 05.01.2026

  • 10 Според нейните последователи.

    17 0 Отговор
    Заслужава да се отбележи, че много от предсказанията, приписвани на Баба Ванга, никога не са били записани от нея и са били адаптирани или измислени от интернет с течение на времето.

    17:38 05.01.2026

  • 11 Толтека

    11 0 Отговор
    Това с края на свта не беше ли за преди 26 години?

    17:42 05.01.2026

  • 12 Абсурдистан

    13 0 Отговор
    Гнусното кощунство с паметта на Ванга продължава. Примати, голям грях трупате!

    17:47 05.01.2026

  • 13 Мария

    11 0 Отговор
    Мария ходи и ти на лекар! Нямаше какво да драснеш, че да опетниш името Ванга! Що ме писа и датата през 5097 година да сме подготвени!!!!

    17:48 05.01.2026

  • 14 Пак жълтини

    10 0 Отговор
    на шарлатаните, които за пореден път използват баба Евангелия, за да лансират лъжите си. Тази новина се върти от три дни по други медии, от които факти постоянно крадат готовите жълтини. Факти, вие сте големи репликанти! Не сте никаква медия, а жалки репликанти.

    17:51 05.01.2026

  • 15 звездите ми говорят

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хипотетично":

    По древно еврейския календар сега е 5785 година и края на вселената е вече намерен преди седем века и описаните гадателски събития са отдавна в миналото.

    17:54 05.01.2026

  • 16 Мария

    8 0 Отговор
    крайният край на края на края

    17:55 05.01.2026

  • 17 Дам

    6 0 Отговор
    Ще поживеем ще видим...

    17:58 05.01.2026

  • 18 Къртев ✍️

    7 0 Отговор
    Ще видим! Има време до тогава.

    17:58 05.01.2026

  • 19 Aлфа Bълкът

    4 1 Отговор
    Третата световна от 2016г свършили вече?

    18:00 05.01.2026

  • 20 Ето ти

    3 1 Отговор
    Прекрасна идея, която можеш да развиеш в научно-фанатастичен трилър. Ще стане чудесен филм подобен на Междузвездни войни или идея за неговото продължение.

    18:00 05.01.2026

  • 21 Гошо

    6 0 Отговор
    Абсолютни фантасмагории!...Никога не е пророкувала в дати и години!....Дебили!

    18:04 05.01.2026

  • 22 Aлфа Bълкът

    3 2 Отговор
    Третата световна от 2016г свърши ли вече? Европа пустиня ли е или е ядрена зима? Парите изчезнаха ли?
    Извънземните кацнаха ли?

    18:07 05.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Червенски

    3 1 Отговор
    Зеленски какво каза по този въпрос?

    18:14 05.01.2026

  • 25 Най-важо е да го местите

    2 0 Отговор
    ту у лево, ту у десно за да оживеем до тогава.

    18:18 05.01.2026

  • 26 крайният край

    1 0 Отговор
    крайният крайкрайният крайкрайният крайкрайният крайкрайният крайкрайният крайкрайният крайкрайният крайкрайният край

    Блестяща журналистика !!!!

    18:18 05.01.2026

  • 27 Когато се стопят ледовете на полюсите

    2 1 Отговор
    Тогава ще дойде второ пришествие
    Избраните ще са във въздуха с дирижабли
    Не избраните ще са на земята покрита с дим огън и жупел изригнали от вулканите

    18:24 05.01.2026

  • 28 Българин

    4 0 Отговор
    Аз се надявах света да приключи 2030, че да не мисля за пенсия!

    18:24 05.01.2026

  • 29 да беше поне

    3 0 Отговор
    предсказала кога и как ще настъпи Краят на
    тиква и шиш кебаб

    да знаем колко още мизерия чака бедния народ

    18:30 05.01.2026

  • 30 Хмм

    2 0 Отговор
    след руснаците англичаните поеха щафетата, луда работа

    18:35 05.01.2026

  • 31 ФАКТ

    2 0 Отговор
    ТОВА САМО БОГ ЗНАЕ НЕЕ ДАДЕНО НИКОМУ НЕ ВЯРВАМ НА ПРОРОЦИ НЕ СА ПО БОГА

    18:37 05.01.2026

  • 32 Съветската неясновидка

    0 0 Отговор
    Със сигурност е казала, че Съюзът ще ни спаси.

    18:39 05.01.2026

  • 33 Иванов

    0 0 Отговор
    Спомням си навечерието на 2000г. Как всички компютри щели да блокират, как по погрешка щели да бъдат изстреляни ракети и т.н. И в крайна сметка всичко мина нормално. Защо беше това -- защото имало 3 нули в цифрата на годината.

    18:44 05.01.2026

  • 34 Иванов

    0 0 Отговор
    Спомням си навечерието на 2000г. Как всички компютри щели да блокират, как по погрешка щели да бъдат изстреляни ракети и т.н. И в крайна сметка всичко мина нормално. Защо беше това -- защото имало 3 нули в цифрата на годината.

    18:45 05.01.2026

  • 35 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 0 Отговор
    Простотия до шия!🥳🤣🤣🤣🤣🖕

    18:53 05.01.2026