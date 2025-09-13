Новини
Мнения »
Дебели ли са американците?

Дебели ли са американците?

13 Септември, 2025 16:00 609 10

  • наднормено тегло-
  • сащ-
  • американци

Истината е, че наистина има доста дебели американци, в смисъл на прекомерно дебели. Но това не е цялата истина

Дебели ли са американците? - 1
Снимка: Shutterstock
Андрей Киряков Андрей Киряков археолог
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Спрямо жителите на САЩ, американците, има много шаблони и клишета. Например за това, че в Америка се работи много, от сутрин до вечер, за това че там хората са прекалено наивни и доверчиви, така че вярват на всичко писано във вестника и гледано по телевизията и т.н.

Друго клише е, че американците са много дебели като нация, ядат много и при това безразборно и затова са най-затлъстялата нация в света. Така се ражда и образът на дебелия и глупав американец, който седи на дивана и нагъва чипс или пуканки и недоумява върху това, което гледа на екрана пред себе си.

Истината е, че наистина има доста дебели американци, в смисъл на прекомерно дебели. Но това не е цялата истина. Цялата истина е, че тези, дебелите американци, почти винаги са афроамериканци, латиноамериканци и от други малцинствени групи в американското общество. А когато това са бели хора, те са от най-неграмотната и бедна група на американското общество. Тези белите хора, доста грубо, са наричани от самите американци "white trash", т.е. "бели отпадъци" или направо казано "бял боклук". Това е най-необразованата част от американското общество. Белите, образовани хора, се занимават редовно със спорт, с различни "outdoor activities", т.е. спортни и всякакви други занимания на открито, хранят се по възможност най-здравословно, водят и такъв начин на живот. С две думи, затлъстяла и склонна към прекомерно надебеляване е по-необразованата част от американското общество. Образованата е стегната и в добра форма.

Така, трябва да си дадем сметка, какво означават данните за нашата държава, за появата на все повече дебели хора, в последните години, когато се регистрира и все по-масово затлъстяване. Това означава и е израз, на повишено нивото на неграмотност сред българското население. Неграмотност по отношение на правилното хранене, на спорта, на здравословния начин на живот. А в наши дни, и грамотни, и неграмотни, нямаме никакво оправдание да не знаем как да се грижим за тялото и здравето си. Има огромно количество и най-различна информация в интернет, а и навсякъде, за здравословно хранене, за здравословен начин на живот, за това как да сваляме килограми и как да спортуваме най-правилно, кои са най-добрите упражнения лично за нас и т.н. Тоест всеки лесно може да открие това, което е най-добро за него, в индивидуален план. Стига да има желание и да преодолее собствената си инертност. За да не ставаме дебели като американците... от афроамерикански произход.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сащисан кравар

    5 2 Отговор
    А не ве😂

    16:03 13.09.2025

  • 2 Евгени от Алфапласт

    3 2 Отговор
    Като гледам на снимката какви фиданки са всички, смятам да преосмисля възгледите си. 🤣🤣🤣

    16:11 13.09.2025

  • 3 ЕЛЛИН

    3 1 Отговор
    Без нито един ред за хората със заболявания на ендокринната система си е чиста дискриминация .

    Коментиран от #8

    16:11 13.09.2025

  • 4 Кравария

    4 2 Отговор
    оттича в канала!

    16:14 13.09.2025

  • 5 Хаха

    2 1 Отговор
    Един съученик беше ходил на студентски бригади
    Каза че били като квадратни

    16:16 13.09.2025

  • 6 Уса

    0 0 Отговор
    Главите на гербаджиите са по дебели и празни а телата им имат по няколко стомаха.Начело на сектата са две прасета

    16:18 13.09.2025

  • 7 Аааааа

    1 0 Отговор
    Браво! Най-накрая една смислена статия, кратка, но съдържателна.
    Вече смело ще нагъвам филии с мас и мирудия. А и се доказа, че у нас е пълно с простаци - кой с и фаркт, кой с инсулт, някои даже с диабет. Пфу, вашта баба необразована. Ако можехте да мажете филии с мас и мирудия, като мен, нямаше да сте на това дередже. Заприличахме на американци, долни. А бре, ние да не сме американска колония?

    16:19 13.09.2025

  • 8 повечето кравари са тюлени

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "ЕЛЛИН":

    без значение бели, червендалести или черни или скоро мигрирали бързо наддават тегло, заради стреса и боклуците, които ядат, пълни с хормони, гемео и антибиотици

    16:19 13.09.2025

  • 9 Факт

    0 0 Отговор
    Там хората имат висок стандарт, качество на храна,и затова не стават дебели

    16:27 13.09.2025

  • 10 Розовият пудел с минусите

    1 0 Отговор
    Като гледам часовата разлика си е още във Варньа - що не замине за кравария, да усети мечтания си рай от първо лице, а не само да харчи данъците на отрудените кравари за тролене

    16:27 13.09.2025