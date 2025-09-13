Дебели ли са американците?

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Спрямо жителите на САЩ, американците, има много шаблони и клишета. Например за това, че в Америка се работи много, от сутрин до вечер, за това че там хората са прекалено наивни и доверчиви, така че вярват на всичко писано във вестника и гледано по телевизията и т.н.

Друго клише е, че американците са много дебели като нация, ядат много и при това безразборно и затова са най-затлъстялата нация в света. Така се ражда и образът на дебелия и глупав американец, който седи на дивана и нагъва чипс или пуканки и недоумява върху това, което гледа на екрана пред себе си.

Истината е, че наистина има доста дебели американци, в смисъл на прекомерно дебели. Но това не е цялата истина. Цялата истина е, че тези, дебелите американци, почти винаги са афроамериканци, латиноамериканци и от други малцинствени групи в американското общество. А когато това са бели хора, те са от най-неграмотната и бедна група на американското общество. Тези белите хора, доста грубо, са наричани от самите американци "white trash", т.е. "бели отпадъци" или направо казано "бял боклук". Това е най-необразованата част от американското общество. Белите, образовани хора, се занимават редовно със спорт, с различни "outdoor activities", т.е. спортни и всякакви други занимания на открито, хранят се по възможност най-здравословно, водят и такъв начин на живот. С две думи, затлъстяла и склонна към прекомерно надебеляване е по-необразованата част от американското общество. Образованата е стегната и в добра форма.

Така, трябва да си дадем сметка, какво означават данните за нашата държава, за появата на все повече дебели хора, в последните години, когато се регистрира и все по-масово затлъстяване. Това означава и е израз, на повишено нивото на неграмотност сред българското население. Неграмотност по отношение на правилното хранене, на спорта, на здравословния начин на живот. А в наши дни, и грамотни, и неграмотни, нямаме никакво оправдание да не знаем как да се грижим за тялото и здравето си. Има огромно количество и най-различна информация в интернет, а и навсякъде, за здравословно хранене, за здравословен начин на живот, за това как да сваляме килограми и как да спортуваме най-правилно, кои са най-добрите упражнения лично за нас и т.н. Тоест всеки лесно може да открие това, което е най-добро за него, в индивидуален план. Стига да има желание и да преодолее собствената си инертност. За да не ставаме дебели като американците... от афроамерикански произход.