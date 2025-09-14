Новини
Нови избори ще поднесат познатите играчи

14 Септември, 2025 18:00 709 23

  • парламентарни избори-
  • опозиция-
  • дпс

С друга подредба, по-силно ДПС и още по-беззъба опозиция

Нови избори ще поднесат познатите играчи - 1
Снимка: БГНЕС
Стоян Тончев Стоян Тончев журналист
Либерта Либерта информационен сайт
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

В България парламентарни избори няма да има тогава, когато опозицията поиска, а когато Борисов и/или Пеевски решат. Опозицията е беззъба, а всеки вот на недоверие не руши властта, а я бетонира.

Протестите - без социални искания, без катализиращ скандал, без нов политически проект, който да обедини гражданската енергия - са шум, но не и промяна.

Няма как „Възраждане“, „Величие“ или МЕЧ да съставят правителство, примерно. Не разполагат нито с електоралната тежест, нито с масовото припознаване от българите. Те остават периферия.

ПП-ДБ могат да съществуват във властта само под крилото на Борисов, и ГЕРБ, а това означава да се съобразяват с Пеевски. Като самостоятелна сила са слаби, а подкрепата им видимо се топи.

Дори Румен Радев да реши да се заяви с политически проект, който да оглави, той няма да се появи преди втората половина 2026 г. Изключение биха били форсмажорни събития, които да го извадят от президентството. Но дори тогава негативният вот към управляващите няма да му осигури свободата да управлява самостоятелно - зависимостите около него са твърде сериозни.

Ако някой чака скандал между Бойко Борисов и Делян Пеевски, който да взриви сегашната конструкция, ще остане разочарован. Те са прекалено опитни, за да се изправят официално и медийно един срещу друг и да си открият фронтовете за враговете.

Следователно - дори и да се стигне до нови избори - резултатът ще е познатият. Същите управляващи, но с една важна разлика: ДПС ще бъде втора политическа сила. А част от днешните партии ще гледат Партийния дом само през екрана.

Разбира се, ако управляващите прекалено изнаглеят и се самозабравят, ще бъдат наказани както отвътре с мощни протести, така и отвън. Намесата на външни фактори може много бързо да им развали спокойствието и да преформатира властовата консистенция.

Промените в България ще дойдат отвън - като част от процес, който се развива в целия свят, а не като нещо отделно и изолирано за нас тук.


България
  • 1 Хаха

    12 1 Отговор
    В България парламентарни избори няма да има тогава, когато опозицията поиска, а когато Борисов и/или Пеевски решат

    Значи е време някой да ги гръмне като Трактора 😁

    18:02 14.09.2025

  • 2 бай Бай

    9 0 Отговор
    Зависи кой брои.
    Ако са досегашните, много ясно, че ще си наредят пак подобно разпределение.
    НО не това е изборът на хората.....

    18:03 14.09.2025

  • 3 По Чандлър

    8 0 Отговор
    Лицето е журналист, а не мислител, бъдете снисходителни!

    18:03 14.09.2025

  • 4 Последния Софиянец

    4 3 Отговор
    В момента учредяваме нова партия на народа.Другият месец ще бъде регистрирана.

    18:04 14.09.2025

  • 5 Майна

    9 6 Отговор
    Възраждане ще спечели

    18:05 14.09.2025

  • 6 Майна

    9 4 Отговор
    Възраждане печели- другите разследвани!

    18:06 14.09.2025

  • 7 35 години

    8 1 Отговор
    фалшиви избори с любезното съдействие на мвр, цик и други българоубийци

    18:06 14.09.2025

  • 8 Геерги

    2 0 Отговор
    Няма измъкване от Матрицата.

    18:07 14.09.2025

  • 9 Познатите играчи

    6 6 Отговор
    Вън!
    Възраждане са единствените, които заявяват исканията на българите

    18:08 14.09.2025

  • 10 Да , бе

    3 0 Отговор
    Без манипулации !

    18:10 14.09.2025

  • 11 Майна

    3 4 Отговор
    Румен Радев доведе Райнметал
    Сам се похвали
    Вижте какво пишат руските за откриване на заводи за " смърт"!
    Той е пълен мизерник

    18:13 14.09.2025

  • 12 президент по неволя

    3 3 Отговор
    всяка сутрин като стоя пред огледалото и репетирам речите си за пред българския народ и света, деса ми нашепва в едното ухо че съм най жалкия президент. че нищо ме мога, че никой не ме познава и не знае че съществувам, освен тя, за нейно най голямо сьжаление, и че се чуди как някой някога въобще е гласувал за мене да ме прави президент, и че как бойко през ден й звънял да я пита колко още щяла да ме тьрпи

    аз й отвръщам тихичко: "но котенце, не е така. българите ме обичат. нали дигнах юмрук срещу бойко и показах силата си като направих няколко лицеви опори"
    а тя ми вика: "лицевите опори ги можеш, ама друго освен юмруче отдавна не можеш да дигаш"

    18:13 14.09.2025

  • 13 Има....

    3 0 Отговор
    ...има смисъл, още малко и сами ще подпалите страната....май се забравихте и да прескачате мнението на народа. Непал ще ви се види детска игра

    18:16 14.09.2025

  • 14 пешо

    3 0 Отговор
    време е народа да излезне и да ги измете тия крадци

    18:20 14.09.2025

  • 15 Кьовеши

    1 0 Отговор
    Мутроландия, хахаха

    18:20 14.09.2025

  • 16 Хаха

    1 0 Отговор
    Плъховете ще се самоизядат

    18:21 14.09.2025

  • 17 Радевата деса

    1 1 Отговор
    Ако има нещо в главата си, да бяга с двеста- този родоотстъпник лондонсити няма да го спаси- и руските , и Тръмп имат достатъчно информация върхът беше Райнметал

    18:21 14.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ПРЕДАТЕЛИ

    2 0 Отговор
    КАТО НЕ ВИ ОТЪРВА ТРИИИИТЕ КОМЕНТАРИ

    18:33 14.09.2025

  • 21 Застой за народа

    3 0 Отговор
    Статия убеждаваща ни да оставим крадците да са спокойни, защото са силни и пак ще спечелят? С 551 лв сме държавата в ЕС с най-ниска минимална заплата. Борисов да върне Владислав Горанов като финансов министър и Менда Стоянова в парламента за тредседател на комисията по финанси? И ниака "Пак от същото" още 15 години. Разбирам желанието на ББ и ДП и те да са милиардери като братята Домус.

    18:39 14.09.2025

  • 22 Тъпотата !

    1 0 Отговор
    Тъпотата !

    Винги е предвидима !

    Тарикатлъка !

    Също !

    Поради което много лесно може да се прецени !

    Дали Опозицията наистина го иска х!

    или е достатъчно Тъ ! Па! За да направи това !

    18:40 14.09.2025

  • 23 Така ли???!!!

    1 0 Отговор
    Това може да го твърди само един предплатен ми.ир!!!! Винаги има полза от предсрочни избори,и винаги са за добро! И още,опозиция има,и колкото и да се опитват да я неглижират,тя съществува! Гласувайте за опозицията,тя е която може нещо да промени на територията!

    18:52 14.09.2025