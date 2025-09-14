Нови избори ще поднесат познатите играчи

В България парламентарни избори няма да има тогава, когато опозицията поиска, а когато Борисов и/или Пеевски решат. Опозицията е беззъба, а всеки вот на недоверие не руши властта, а я бетонира.
Протестите - без социални искания, без катализиращ скандал, без нов политически проект, който да обедини гражданската енергия - са шум, но не и промяна.
Няма как „Възраждане“, „Величие“ или МЕЧ да съставят правителство, примерно. Не разполагат нито с електоралната тежест, нито с масовото припознаване от българите. Те остават периферия.
ПП-ДБ могат да съществуват във властта само под крилото на Борисов, и ГЕРБ, а това означава да се съобразяват с Пеевски. Като самостоятелна сила са слаби, а подкрепата им видимо се топи.
Дори Румен Радев да реши да се заяви с политически проект, който да оглави, той няма да се появи преди втората половина 2026 г. Изключение биха били форсмажорни събития, които да го извадят от президентството. Но дори тогава негативният вот към управляващите няма да му осигури свободата да управлява самостоятелно - зависимостите около него са твърде сериозни.
Ако някой чака скандал между Бойко Борисов и Делян Пеевски, който да взриви сегашната конструкция, ще остане разочарован. Те са прекалено опитни, за да се изправят официално и медийно един срещу друг и да си открият фронтовете за враговете.
Следователно - дори и да се стигне до нови избори - резултатът ще е познатият. Същите управляващи, но с една важна разлика: ДПС ще бъде втора политическа сила. А част от днешните партии ще гледат Партийния дом само през екрана.
Разбира се, ако управляващите прекалено изнаглеят и се самозабравят, ще бъдат наказани както отвътре с мощни протести, така и отвън. Намесата на външни фактори може много бързо да им развали спокойствието и да преформатира властовата консистенция.
Промените в България ще дойдат отвън - като част от процес, който се развива в целия свят, а не като нещо отделно и изолирано за нас тук.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хаха
Значи е време някой да ги гръмне като Трактора 😁
18:02 14.09.2025
2 бай Бай
Ако са досегашните, много ясно, че ще си наредят пак подобно разпределение.
НО не това е изборът на хората.....
18:03 14.09.2025
3 По Чандлър
18:03 14.09.2025
4 Последния Софиянец
18:04 14.09.2025
5 Майна
18:05 14.09.2025
6 Майна
18:06 14.09.2025
7 35 години
18:06 14.09.2025
8 Геерги
18:07 14.09.2025
9 Познатите играчи
Възраждане са единствените, които заявяват исканията на българите
18:08 14.09.2025
10 Да , бе
18:10 14.09.2025
11 Майна
Сам се похвали
Вижте какво пишат руските за откриване на заводи за " смърт"!
Той е пълен мизерник
18:13 14.09.2025
12 президент по неволя
аз й отвръщам тихичко: "но котенце, не е така. българите ме обичат. нали дигнах юмрук срещу бойко и показах силата си като направих няколко лицеви опори"
а тя ми вика: "лицевите опори ги можеш, ама друго освен юмруче отдавна не можеш да дигаш"
18:13 14.09.2025
13 Има....
18:16 14.09.2025
14 пешо
18:20 14.09.2025
15 Кьовеши
18:20 14.09.2025
16 Хаха
18:21 14.09.2025
17 Радевата деса
18:21 14.09.2025
20 ПРЕДАТЕЛИ
18:33 14.09.2025
21 Застой за народа
18:39 14.09.2025
22 Тъпотата !
Винги е предвидима !
Тарикатлъка !
Също !
Поради което много лесно може да се прецени !
Дали Опозицията наистина го иска х!
или е достатъчно Тъ ! Па! За да направи това !
18:40 14.09.2025
23 Така ли???!!!
18:52 14.09.2025