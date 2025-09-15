Израелската атака срещу Катар представлява опасна промяна в регионалния конфликт

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Днес катарската столица е домакин на извънредна среща на арабски и ислямски лидери. Конференцията беше свикана от Катар след израелски удари, насочени към лидерите на Хамас по време на среща в Доха.

Това представлява израелско нарушение не само на катарския суверенитет, но и на арабския суверенитет, излагайки регионалната сигурност на безпрецедентна заплаха. Днешната среща беше предшествана от среща на арабските външни министри в катарската столица, на която беше очертан дневният ред на лидерите за деня, който се очаква да доведе до решения, които биха могли да променят арабско-израелските отношения и тези между Персийския залив и САЩ.

В безпрецедентна ескалация в Близкия изток, катарската столица Доха беше подложена на израелска военна атака преди няколко дни, насочена към жилищна сграда, в която живеят лидерите на Хамас. Тази атака, която предизвика широко международно осъждане, представлява сериозно нарушение на националния суверенитет на Катар и превърна медийното и политическото напрежение в пряка, макар и ограничена, военна конфронтация.

Заявената цел на Израел е била да убие лидерите на Хамас, които според него са отговорни за нападението от 7 октомври. Атаката е била насочена към среща в Доха, на която е било обсъдено предложението на САЩ за прекратяване на огъня, при което са убити няколко души.

Но много анализатори виждат тази атака като опит на Израел да осуети посредническите усилия между Катар и Египет, тъй като Израел атакува онези, които го натискат да постигне споразумение за размяна на затворници и прекратяване на огъня.

Египет смята, че израелско-катарските отношения не могат да бъдат отделени от палестино-израелския конфликт. Въпреки че Катар не поддържа официални дипломатически отношения с Израел, двете страни си сътрудничат тясно по различни въпроси, най-вече по медиацията в ивицата Газа. Неотдавнашното нападение срещу Доха обаче коренно променя това мнение. Очаква се израелската атака да има дълбоки последици върху хода на катарско-американо-израелските отношения,

Катар е обезпокоен от неспособността на Вашингтон да защити стратегически съюзник, който е предоставил територията си за домакин на най-голямата американска военна база в региона. Това ще накара Катар да преоцени отношенията си с Вашингтон, потенциално намалявайки очакванията от американския си партньор и търсейки други гаранции за сигурност.

От друга страна, отношенията между Катар и Израел сега са заложени на карта. Израелската атака не само уби лидерите на Хамас, но и разруши „доверието“ в способността на Израел да спазва правилата и границите. Тази атака поставя Катар в трудна позиция, принуждавайки Доха да преосмисли продължаващата си роля на посредник, особено след като Израел започна да използва това посредничество, за да извършва атаки срещу враждебни лидери. Това неизбежно ще доведе до оттеглянето на Катар от ролята му на посредник.

Освен това, израелската атака срещу Доха предизвика вълна от мащабно официално и народно осъждане от страна на арабските страни, като много от тях я смятат за грубо нарушение на суверенитета на Катар и явно нарушение на международното право и Устава на ООН.

Това създава опасен прецедент в международните отношения и заплашва стабилността на целия регион. Атаката не е насочена единствено срещу Катар, а по-скоро представлява послание за неподчинение към цялата международна общност.

Много наблюдатели смятат, че израелската атака представлява „пряка заплаха“ не само за сигурността на държавите от Съвета за сътрудничество в Персийския залив (ССЗ), но и за арабската национална сигурност като цяло. Те подчертават, че сигурността и стабилността на Държавата Катар е основен стълб на националната сигурност на Персийския залив и арабските страни и че всяка атака срещу нея не може да бъде пренебрегната, предвид пряката заплаха, която тя представлява за регионалната сигурност като цяло.

Тази израелска атака показва, че Израел е станал несъществен спрямо всички международни и регионални правила и че тези израелски действия отразяват опит на правителството на Нетаняху да се проектира като „суперсила в Близкия изток“, способна да променя и нарушава правилата по свое желание.

Тази визия се потвърждава от изявленията на израелския министър на отбраната, който заплаши, че ако Катар не изгони лидерите на Хамас от територията си, Израел ще повтори ударите си. Тази заплаха беше повторена и от постоянния представител на Израел в ООН, като той отиде още по-далеч, намеквайки, че всяка страна в региона, която е домакин на лидери на Хамас, ще бъде изложена на израелски удари, което предизвика напрежение и остра размяна на реплики между него и постоянните арабски посланици в ООН.

Кайро, 15 септември 2025 г.