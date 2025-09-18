Новини
Ломчани, идвайте си в Лом!

18 Септември, 2025 16:00

Мислете, преди да купите билети за Балеарските острови!

Снимка: БГНЕС
Божидар Чеков Божидар Чеков писател
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Градът замира, но ломчани по света бол. Не са паралии, но билетите за самолети, не са по-високи от тези за Балеарските острови. Там обаче не говорят български. А гроздето и плодовете имат вкус на мед. Пейзажите като дунавските само Кустурица ги оцени. Ломските деца са наследили хора научени от поколения. Ще се просълзите, като ги видите. А хората, тези които са останали са "avec le coeur sur la main" - сърцето в протегната длан. Навсякъде в Западна Европа вилнеят безредици. Има сблъсъци с емигранти.

Кражби, убийства и пребити жени. В Лом всичко е спокойно. А на Запад спокойствие вече няма и едва ли някога ще има! Така че мислете, преди да купите билети за Балеарските острови!


Оценка 1.7 от 18 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  честен ционист

    Отговор
    Да сравняваш Балеарските острови с Лом си е кощунство.

    Коментиран от #9

    16:02 18.09.2025

  Лом

    Отговор
    е 99% цигански град. Жалко за града, отива си...

    16:06 18.09.2025

  един БЪЛГАРИН

    Отговор
    Видяхте ли скандала пред парламента? Цялата държава гледа как вместо политици, имаме махленски скандалджии...Простотия, резил и никакъв морал... А именно тези хора решават съдбата на България.....

    16:10 18.09.2025

  Ломския

    Отговор
    Тази снимка е правена при поставянето на надписа,сега е счупен.Автора от къде знае какво е положението в Лом???

    16:13 18.09.2025

  Ром от Лом

    Отговор
    Циганите са роми . Честни и почтени , много откровени , добри и работливи , много обичливи. Те са пътеводна звезда и пример за подражание. Високоморални , етични и културни хора. Гостоприемни номади , дошли на македонския полуостров заедно с прабългарите за да им подковават конете и да ги забавляват с типичните ромски пенсни , танци и други мурафети.

    Коментиран от #7, #16

    16:15 18.09.2025

  зевзек

    Отговор
    те на Балеарските острови и испански не говорят, имат някакъв техен език, каталан може би, иначе автора не чете новини от България явно, ако четеше, щеше да знае, че Лом присъства стабилно в криминалната хроника, с побоища, грабежи, и инциденти всеки ден

    16:22 18.09.2025

  Пампоров

    Отговор

    До коментар #5 от "Ром от Лом":

    Циганите са цигани. Те са най-големите расисти в света. За тях другите хора са гаджо или гадже-нисшо същество, скот, както и дас-роби. Затова не признават законите и правилата на гаджо, където и да живеят. Затова пък по цял свят ги преследват. В Средновековието са ги изтребвали, като в Швейцария това било регламентирано със закон, според който убийството на циганин не е престъпление. Във Финландия и Чехословакия са ги стерилизирали до скоро. Даже и държава не могат да си направят, щото няма да има върху кого да паразитират.

    Коментиран от #14

    16:28 18.09.2025

  Бялджип

    Отговор
    Авторът има право, защото е българин. Израснал в този край, на Дунав, после избягал във Франция и там се утвърдил като бизнесмен и стойностен български французин. С удоволствие си купих и прочетох книгата му "Билет за връщане", за която го поздравявам. Мнението на такива хора тежи повече от празните парламентарни дърдорковци и журналистите-мисирки в България. Българи като него и други подобни, често са повече българи от живеещите тук...

    Коментиран от #11

    16:32 18.09.2025

  Видьо Видев

    Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    И така ще е, докато изборите в България са противоконституционни!
    В нарушение на ал2. от чл6.
    Вместо гласуването с неотбелязана преференция да се отчита за недействително,
    както е в ЕС,
    А у нас се привилегироват партийните олигарси-водачи на листи!

    И ще продължават да дерибействат ТУТУ, Слави, Копейкин и ШИШИ!

    16:43 18.09.2025

  Някои

    Отговор
    Статии на ФА кти са меко казано притеснителни. Вярно, че е криза, ама мак толкова

    16:47 18.09.2025

  име

    Отговор

    До коментар #8 от "Бялджип":

    Добре, ама що не даде личен пример, ами си кеса във Африканция?!

    Коментиран от #13

    16:52 18.09.2025

  ром от лом

    Отговор
    идем с айшето. Джилязу има ли за бране?

    16:53 18.09.2025

  Бялджип

    Отговор

    До коментар #11 от "име":

    Ако прочетеш книгата му, сам ще си отговориш на този въпрос.

    16:55 18.09.2025

  Сиганин

    Отговор

    До коментар #7 от "Пампоров":

    Има ли по голем сиганин от бъл харина?

    17:21 18.09.2025

  Шаран БГ

    Отговор
    Не съм чел "чековата" книга. Следя почти всяка негова изява. За мен е един трезвомислещ човек.
    На № 8 "Бялджип" Сега, от позицията , която има и по ръзсъжденията му съм склонен да повярвам, че е по-вече българин от много български граждани тук. Защото хората по света се омесиха" невероятно много и за Европа това е доста неприятно. Божидар е имал все пак възможността и късмета да живее в една " по-нормална" Франция.
    Не знам, какви са му наблюденията над днешния Лом и неговите хора. Като че ли голяма част от тях са по скоро
    "avec le coeur dans le calecons" – със сърце в гащите. Ако бе хартисал тук, едва ли щеше да му е до писане на "мъдри" слова и щеше да си е обикновен "цигански" българин от Лом !!

    17:26 18.09.2025

  Ром на цигански означава

    Отговор

    До коментар #5 от "Ром от Лом":

    "човек" т.е. циганин, тъй като според тях само те са хора. Всички останали сме "дас" което означава роб. Роби ни наричат защото работим без някой да ни принуждава насила и не крадем при явна възможност. За тях това е необяснимо и глупаво. Не е редно да наричаме циганите цигани на цигански език, освен ако и ние не сме цигани.

    17:28 18.09.2025