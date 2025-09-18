Ломчани, идвайте си в Лом!

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Градът замира, но ломчани по света бол. Не са паралии, но билетите за самолети, не са по-високи от тези за Балеарските острови. Там обаче не говорят български. А гроздето и плодовете имат вкус на мед. Пейзажите като дунавските само Кустурица ги оцени. Ломските деца са наследили хора научени от поколения. Ще се просълзите, като ги видите. А хората, тези които са останали са "avec le coeur sur la main" - сърцето в протегната длан. Навсякъде в Западна Европа вилнеят безредици. Има сблъсъци с емигранти.

Кражби, убийства и пребити жени. В Лом всичко е спокойно. А на Запад спокойствие вече няма и едва ли някога ще има! Така че мислете, преди да купите билети за Балеарските острови!