Ломчани, идвайте си в Лом!

Градът замира, но ломчани по света бол. Не са паралии, но билетите за самолети, не са по-високи от тези за Балеарските острови. Там обаче не говорят български. А гроздето и плодовете имат вкус на мед. Пейзажите като дунавските само Кустурица ги оцени. Ломските деца са наследили хора научени от поколения. Ще се просълзите, като ги видите. А хората, тези които са останали са "avec le coeur sur la main" - сърцето в протегната длан. Навсякъде в Западна Европа вилнеят безредици. Има сблъсъци с емигранти.
Кражби, убийства и пребити жени. В Лом всичко е спокойно. А на Запад спокойствие вече няма и едва ли някога ще има! Така че мислете, преди да купите билети за Балеарските острови!
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #9
16:02 18.09.2025
2 Лом
16:06 18.09.2025
3 един БЪЛГАРИН
16:10 18.09.2025
4 Ломския
16:13 18.09.2025
5 Ром от Лом
Коментиран от #7, #16
16:15 18.09.2025
6 зевзек
16:22 18.09.2025
7 Пампоров
До коментар #5 от "Ром от Лом":Циганите са цигани. Те са най-големите расисти в света. За тях другите хора са гаджо или гадже-нисшо същество, скот, както и дас-роби. Затова не признават законите и правилата на гаджо, където и да живеят. Затова пък по цял свят ги преследват. В Средновековието са ги изтребвали, като в Швейцария това било регламентирано със закон, според който убийството на циганин не е престъпление. Във Финландия и Чехословакия са ги стерилизирали до скоро. Даже и държава не могат да си направят, щото няма да има върху кого да паразитират.
Коментиран от #14
16:28 18.09.2025
8 Бялджип
Коментиран от #11
16:32 18.09.2025
9 Видьо Видев
До коментар #1 от "честен ционист":И така ще е, докато изборите в България са противоконституционни!
В нарушение на ал2. от чл6.
Вместо гласуването с неотбелязана преференция да се отчита за недействително,
както е в ЕС,
А у нас се привилегироват партийните олигарси-водачи на листи!
И ще продължават да дерибействат ТУТУ, Слави, Копейкин и ШИШИ!
16:43 18.09.2025
10 Някои
16:47 18.09.2025
11 име
До коментар #8 от "Бялджип":Добре, ама що не даде личен пример, ами си кеса във Африканция?!
Коментиран от #13
16:52 18.09.2025
12 ром от лом
16:53 18.09.2025
13 Бялджип
До коментар #11 от "име":Ако прочетеш книгата му, сам ще си отговориш на този въпрос.
16:55 18.09.2025
14 Сиганин
До коментар #7 от "Пампоров":Има ли по голем сиганин от бъл харина?
17:21 18.09.2025
15 Шаран БГ
На № 8 "Бялджип" Сега, от позицията , която има и по ръзсъжденията му съм склонен да повярвам, че е по-вече българин от много български граждани тук. Защото хората по света се омесиха" невероятно много и за Европа това е доста неприятно. Божидар е имал все пак възможността и късмета да живее в една " по-нормална" Франция.
Не знам, какви са му наблюденията над днешния Лом и неговите хора. Като че ли голяма част от тях са по скоро
"avec le coeur dans le calecons" – със сърце в гащите. Ако бе хартисал тук, едва ли щеше да му е до писане на "мъдри" слова и щеше да си е обикновен "цигански" българин от Лом !!
17:26 18.09.2025
16 Ром на цигански означава
До коментар #5 от "Ром от Лом":"човек" т.е. циганин, тъй като според тях само те са хора. Всички останали сме "дас" което означава роб. Роби ни наричат защото работим без някой да ни принуждава насила и не крадем при явна възможност. За тях това е необяснимо и глупаво. Не е редно да наричаме циганите цигани на цигански език, освен ако и ние не сме цигани.
17:28 18.09.2025