Огнян Дъскарев: Убийството на Чарли Кърк вече мобилизира и обедини американската десница зад Тръмп

Човек, когото могъщият Запад (целият!) ругае и проклина всеки ден от десет години, пак ще го смачка!

Убийството на Чарли Кърк вече мобилизира и обедини американската десница зад Тръмп.

Това отбеляза във "Фейсбук" Огнян Дъскарев.

През юни 2015 г. Тръмп се появи на първия етаж на Trump Tower и обяви, че ще се състезава за президентството през 2016 г. Незабавно светът отговори с лавина от подигравки, ругатни и оскърбления. Без изобщо да знае и да подозира за съществуването на милионите неокомунисти, които го мразеха със злоба, Тръмп спокойно ги смачка с мощен юмрук в лицата.

Стана президент в 2016 г. за огромно нещастие на неокомунистите!

Неокомунистите започнаха медийна, съдебна, разузнавателна война против него. Следващите няколко години са мрачни, пълни с неокомунистическа омраза, измами и лъжи против президента.

Но той победи, защото разследването на специалния прокурор Робърт Мълър, който го мразеше, както и всичките му 16 сътрудници се провалиха жалко. Мълър изхарчи най-малко 35 милиона долара на данъкоплатците и за около 3 години не успя да докаже, че Кремъл е помогнал на Тръмп да стане президент. (Мълър свърши в дом за дементно болни).

Прескачам още няколко тежки години на китайския вирус, който всъщност свали Тръмп, както и гигантските измами на изборите в 2020 г.

Съдебната война против Тръмп достигна кресчендо и маймунарник, когато той беше осъден да плати десетки милиони долари на жена, която нападнал, но тя не можа да си спомни дори годината, когато това уж се е случило. Не мисля, че има жена, която би забравили такова нещо. В друго дело после той беше осъден да плати стотици милиони, но странно, в съда не се появи нито един измамен! Тръмп беше осъден да плати стотици милиони за измама, но без измамени и без измама! Това е уникално съдебно дело, защото е завършена световна неокомунистическа наглост и лъжа.

Последваха два опита за убийство, в първото Тръмп за 11 милисекунди не изгуби живота си, защото Бог го спаси.

Последваха изборите през ноември 2024 година, когато от половината Америка, цялата Западна Европа и почти цялата Източна Европа се разнесоха гръмовни стенания, скърцания със зъби, отчаяни ридания, оглушително тръшкане, глухи и редовни удари на глави в стени.

Тръмп спечели убедително изборите, завърна се триумфално в Белия дом, извърши най-голямото политическо завръщане в САЩ, съкруши и натика в калта неокомунистите на Запад и на Изток.

Последваха осем бурни месеца в 2025 година на неокомунистически провали и клевети. Например реципрочните мита, които президентът обяви на 2 април 2025 г. Неокомунистите се разскачаха безредно по света (уж икономисти, но неокомунисти), и се разкрещяха, че Америка се самоубива, че ще увеличи до небето инфлацията, дори че американците ще загубят пенсиите си, заради митата на Тръмп! Да, това добре го прочетохте.

На 02.04.25, когато Тръмп обяви реципрочните мита, Дау Джоунс беше малко над 42 хиляди, днес е 46.211.

Чуждите и местните инвестиции в САЩ за следващите години за осем месеца управление на Тръмп днес са най-малко пет трилиона и шестотин и тринадесет милиарда долара. Това добре го запомнете.

Преди дни беше убит Чарли Кърк, прочут християнски и консервативен активист, който помогна на Тръмп, защото убеди десетки милиони млади американци да гласуват за него. За организацията му след убийството бяха подадени искания за 62 хиляди нови дружества в САЩ. Това значи, че на следващи избори десетки хиляди нови организации ще действат за избирането на кандидатите на десницата.

Убийството на Кърк е повратна точка за Америка, защото за десетки милиони американци стана ясно, че левицата е способна на всичко, за да вземе властта.

Мисля, че неокомунистите направиха колосална грешка с убийството на Чарли Кърк. Едва ли разумен човек в САЩ сега вярва на лъжите им, че съжаляват и отричат политическото насилие, извършвано главно и именно от неокомунистите. (Има и дясно политическо насилие).

В книгатаси Days Of Rage за левичарския терор в САЩ от 70-те и 80-те Bryan Burrough пише, че „хората напълно забравиха, че в 1972 в САЩ имаше повече от 1900 терористични нападения... малцина сега го вярват... всеки ден в 1972 здания бяха разрушавани, полицаи убивани... ФБР съобщи, че за 18 месеца през 1971 и 1972 в САЩ бяха извършени 2500 бомбени атентата, почти по пет на ден!“ Стр 5 от книгата.

Това прочетохте ли го добре??

Наследниците на левичарските терористи от 70-те в САЩ сега са Black Lives Matter and Antifa. Antifa вече беше обявена за терористична група, но BLM кога?

Убийството на Чарли Кърк според мен вече мобилизира и обедини американската десница зад Тръмп, което най-вероятно значи, че хората на Тръмп ще спечелят убедително междинните избори в 2026 година.

