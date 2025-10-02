Ливан: дойде ли краят на Хизбула?

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

На мястото, където някога се издигаше многоетажна жилищна сграда, сега зее огромна дупка. Една година по-късно, купчините от отломки в центъра на жилищен квартал в южната част на Бейрут все още напомнят за момента, който промени целия регион, припомня АРД.

"Загубихме една велика и значима личност, арабски лидер, който беше победоносен и непоколебим", казва Муса Али Гамлуш, който държи ресторант на ъгъла. Кварталът се счита за крепост на привържениците на шиитската милиция Хизбула.

Целта на израелската атака миналата година беше лидерът на Хизбула Хасан Насрала, който се намираше в подземен бункер, припомня АРД. Неговото убийство шокира поддръжниците му далеч извън границите на Ливан.

Насрала беше важен символ за много ливанци

Насрала беше почитан от мнозина като духовен лидер. Снимки на брадатия мъж с черен тюрбан и днес висят на много балкони. Повече от три десетилетия Насрала води Хизбула в така наречената им борба срещу Израел. Последната война той започна през октомври преди две години - според собствените му думи - от солидарност с палестинците в ивицата Газа.

За своите шиитски последователи, но и за много ливанци, лидерът беше олицетворение на съпротивата срещу Израел - на това мнение е и Рия, която политически не се идентифицира с Хизбула. 30-годишната жена с разпусната коса и дизайнерски очила казва, че Насрала е бил важна личност в Ливан от детството ѝ. "Сякаш са убили герой", казва тя пред Нина Амин от АРД.

Една година след смъртта на Насрала израелската армия продължава да напада Ливан и да окупира позиции в южната част на страната въпреки примирието, договорено с Хизбула с посредничеството на САЩ през ноември миналата година. Разположените в южната част на страната миротворчески сили на ООН документират почти ежедневни нарушения на споразуменията.

Хизбула продължава да се бори

Хизбула, от друга страна, е военно отслабена, а новият ѝ лидер Наим Касим изобщо не се доближава до харизмата на Насрала. Въпреки това в речта си миналата седмица Касим демонстрира борбен дух: "Приоритетите трябва да бъдат да се спре атаката, да се борим с Израел, да прогоним окупаторите, да започнем възстановяването."

Милицията категорично отказва да сложи оръжие. Но точно това иска да постигне ливанското правителство. Международният натиск също е голям. Особено от страна на САЩ. Без разоръжаване няма да постъпват пари в разпадащата се държава. Особено ливанската армия се нуждае спешно от инвестиции, ако в бъдеще трябва да защитава страната сама.

Има ли опасност от нова гражданска война? Халил Хелу, пенсиониран генерал от ливанската армия, се съмнява в това: "Ако Хизбула неочаквано сложи оръжия, няма да има проблем. Ако не се съгласят, все пак няма да са в състояние да извършат преврат, с който да свалят ливанското правителство."

Страх от нови израелски атаки

Независимо кого попитате в Ливан - никой не иска нова гражданска война, разказва АРД. В южната част на Бейрут обаче привържениците на шиитската милиция се противопоставят на идеята да се разоръжат. Не и докато Израел продължава да атакува Ливан, смята Фатима Наим: "Ако предадем оръжията си, сме загубени. Оръжието е единствената опора, която ни остава."

Фатима изразява това, от което се страхуват много ливанци - израелската армия може да продължи да бомбардира Ливан и да окупира още части от юга. Ливанската армия сама няма да е в състояние да защити страната.

Автор: Нина Амин ARD