Новини
Мнения »
Костадин Филипов: “Случаят” около снимките с Доналд и Мелания Тръмп е колкото комичен, толкова и сериозен и скандален

Костадин Филипов: “Случаят” около снимките с Доналд и Мелания Тръмп е колкото комичен, толкова и сериозен и скандален

2 Октомври, 2025 10:01 1 865 21

  • росен желязков-
  • гордана силяновска-давкова-
  • снимка-
  • доналд тръмп-
  • мелания тръмп

Манипулирани или не, снимките на Росен Желязков и на Гордана Силяновска-Давкова с Доналд Тръмп се нуждаят от потвърждение

Костадин Филипов: “Случаят” около снимките с Доналд и Мелания Тръмп е колкото комичен, толкова и сериозен и скандален - 1
Снимка: Фейсбук
Труд Труд медия
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

“Случаят” около снимките с Доналд и Мелания Тръмп е колкото комичен и смешен, толкова и сериозен и скандален. Ако е верен. Първата закачка дойде откъм “моите хора” край Вардар, някои от които поставиха под съмнение достоверността на срещата между техния държавен глава Гордана Силяновска-Давкова с президента на САЩ Донлад Тръмп и съпругата му Мелания.

Това пише за "Труд" Костадин Филипов.

Съмненията бяха придружени от ирония, породени от публикуваната снимка на Силяновска с Тръмп, на която той и първата дама изглеждаха като восъчни фигури, а не като живи хора. Шегата взе да става сериозна когато бяха издирени и публикувани и други снимки, на които президентът на САЩ и Мелания са се фотографирали с други политици и гости на вечерята, която по традиция стопанинът на Белия дом дава за участниците на сесията на Общото събрание на световната организация.

Все пак седалището на ООН е на територията на Съединените щати, в Ню Йорк, и проява на гостоприемство и на активна многостранна дипломация е това, което Тръмп, а и неговите предшественици правеха и правят.

От друга страна, вечерята е добър шанс онези от държавниците, които водят своите делегации за участие в работата на Общото събрание и които не са успели да влязат в претрупания дневен ред на президента и да се видят с него, там да успеят да си уредят среща и макар за малко, да разменят дума-две. И да се снимат, разбира се, като доказателство, че такова виждане е имало и че най-влиятелният мъж на планетата им оказва честта. После идва ред на съответните членове на делегацията и сътрудниците, отговорни за връзките с медиите, които подготвят задължителното прессъобщение, което в повечето случаи съдържа няколко шаблонни и високопарни заключения, идващи по-скоро да прикрият липсата на сериозен разговор, отколкото да хвърлят светлина върху истинското съдържание на „проявата“.

Като правило, всичко това - и общата снимка, и излъченото съобщение, са предназначени за вътрешна употреба и за публиката в държавите, от които идват щастливците, застанали, в нашия случай, до Доналд Тръмп и съпругата му Мелания. Сигурно има и малко лично и политическо его, но главното е избирателите и данъкоплатците да останат доволни от факта, че техният човек - премиер, президент или нещо друго, е имало смисъл да направи това дълго пътуване и да го увенчае с резултат. Но ако всичко това ви звучи като израз на някакъв провинциализъм и дори примитивизъм, в случая -балкански, това си остава за ваша сметка. Снимката си е снимка. По старата и известна максима: един фотос говори повече от хиляда думи.

Но да се върнем на нашия казус. На всички фотоси двамата - Доналд и Мелания са в една единствена поза, с еднаква широка усмивка на президента и обрана, но приветлива и лека закачлива на съпругата му. Все пак, дама и при това стилна. Пък и ролята ù е вторична, дори бих казал, по-скоро е протоколна. Бил съм в доста музеи, някои със световна слава, в които експонатите са восъчни фигури. Най-близкият подобен е в Скопие, наречен Музей на революционната борба. Та, гледайки фотосите все пак се натрапва впечатлението, че става дума за монтаж.

От президентството в Скопие, естествено, опровергаха намека, че Гордана Силановска-Давкова всъщност стои покрай восъчни фигури. Някои от приближените на властта тамошни мои колеги журналисти се опитаха по този повод да си разчистят стари сметки от други „фактури“ с онези медии, предимно сайтове, които си позволиха да се усъмнят в достоверността на срещата на Силяновска с Тръмп. Позната история. И не е за първи път. На всичко отгоре, от вчера сутринта, понеделник, 29 септември, край Вардар вече са официално в предизборна кампания за местния вот на 19 октомври и 2 ноември. Случай като този за опозицията е просто електорална тема, поднесена на тепсия.

Нещо такова като съмнения и вълнения, без да сме в предизборна ситуация, имаше и у нас, което пък наистина налага едно официално уточнение от премиерския екип на Росен Желязков. Не изключвам оттам отново да проявят високомерие и да решат, че значението на срещата на премиера ни с президента на САЩ е толкова велико събитие, че не си заслужава да се отговаря на подмятания и питания от страна на невежите български мисирки. Да им се слиза на ниското ниво, както се казва. Е, имам самочувствието да не съм „мисирка“ и затова настоявам за уточнение от страна на екипа на Желязков. Нищо не би им струвало, ако са наясно с отговорността, която носят към обществото. Така се прави.

От друга страна си дадох сметка, че като нищо на фотосите могат да са живите Тръмп и Мелания, които като опитни и школувани персони да поддържат една и съща поза за различните си гости. И в същото време да изглеждат като застинали восъци с цел да хвърлят в смут такива наивници като българските и македонските журналисти. Които, разбира се, само това чакат. И си спомних един подобен случай, който имах с покойния ни вече първи демократичен президент д-р Желю Желев. Работех върху документален филм за БНТ за двадесетата годишнина от нашето признаване на Република Македония под заглавие „Българското „да“ за Македония“. Трябва да е било някъде в края на 2011 г. или началото на 2012 г. Ролята на президента Желев в този важен акт бе съществена и затова нямаше да мога да мина без негово участие. Порових се в архива на телевизията и намерих едно чудесно интервю с Желев, направено от незабравимия Сашо Авджиев. Взехме го и го монтирахме. Когато продуцентката Петя Тетевенска видя почти готовия вариант ме попита: „Коста, това интервю откъде е, с Желев ли говорихте?“. Обясних ù. „Виж, президентът Желев е жив и здрав, по-добре би било да направите сега разговор с него!“, каза тя. Приех препоръката, свързах се с кабинета на Желев, човекът ни посрещна и разговаряхме.

Направи ми впечатление, че Желев дума по дума, жест по жест, придихание по придихание повтаря това, което преди години беше направил пред Сашо Авджиев. Дори вметките на руски думи, свързани с натиска върху Борис Елцин да признае новата държава Република Македония бяха на същите места. И толумбичките и бозата, или баклавата и кафето, при срещата със Сюлейман Демирел - също. Но и Русия, и Турция признаха Република Македония, заслугата до голяма степен за което бе тъкмо на Желю Желев. Монтирахме записа и Петя отново дойде да го гледа. Внимателно проследи монтажа и кротко ми каза: „Коста, нали те бях помолила да запишете Желев сега...“ Ама това е нов запис, онзи ден го направихме, отговорих. Разбрахме се, и тя се беше заблудила... После си спомних, че когато в Скопие Желев бе дошъл да получи най-голямата награда на Република Македония за чуждестранен политик - „8 септември“, повтори пак абсолютно същото, което беше казал на Авджиев и години по-късно пред нашата камера. Само че там, в президентската резиденция на Водно край Скопие, всичко стана двойно по-дълго и отегчително заради наложения официален преводач, напълно излишен, впрочем.

А за финал просто ще си призная, че в този текст бях решил повече да говоря за намерението на премиера Християн Мицкоски да реши проблема с европейския път на страната си с помощта на външни „центрове на мощ“. Затова и заглавието е такова. Вероятно това ще стане следващия път, макар че още сега мога да му препоръчам да не гледа навън, а да направи необходимото сам.

Че има ли в момента в Северна Македония по-силен и важен център на мощ от него самия?


България
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ШЕФА

    33 1 Отговор
    Ама вие какво очаквате от доказан престъпник като Росен Бюлетината,освен да лъже и краде за хотели и водопади ?

    10:04 02.10.2025

  • 2 честен ционист

    29 29 Отговор
    Роско са го запознали с пластмасовата Мелания и дръвения Бай Дончо.

    10:04 02.10.2025

  • 3 гражданин

    38 1 Отговор
    Премиерът ни толкова много падна в очите на народа , че повече няма на къде !!Жалка и смешна е всяка негова поява !!

    Коментиран от #5

    10:05 02.10.2025

  • 4 Варна

    30 1 Отговор
    Този индивид от Росен е най големия позор,по голям от неговото Гуро ББ който е световен шампион по кражби,лъжи и нац.предателство.

    10:06 02.10.2025

  • 5 мнение

    26 1 Отговор

    До коментар #3 от "гражданин":

    Това не е никакъв премиер, щом могат да му заповядат да се снима с някакви декори, смятайте колко ви представлява и каква тежест има на международната сцена.

    10:07 02.10.2025

  • 6 правилно

    23 2 Отговор
    Сламеният желязков е нормално да се снима с восъчния Доналд.

    10:08 02.10.2025

  • 7 Един

    24 1 Отговор
    Случаят се оказва верен и не е комичен! Това нещо, което ни управлява и взима решения за живота ни за десетилетия напред е безкрайно жалко и инфантилно!!!

    10:08 02.10.2025

  • 8 Тиквата

    25 1 Отговор
    Жалка история,този ако беше поне малко мъж щеше да се скрие в дън земя и повече никога да не му видим наглата и мазна крадлива физиономия.

    10:08 02.10.2025

  • 9 12340

    9 0 Отговор
    Пусни снимките на AI, да видим ко ша каже той!? :)

    Коментиран от #21

    10:10 02.10.2025

  • 10 Последния Софиянец

    11 1 Отговор
    Доналд Тръмп в момента е с бяла коса.

    10:10 02.10.2025

  • 11 Порно

    11 2 Отговор
    Истината е че бай Дончо и Мелани са се снимали с със 148 политици за около 20 минути! След това фотографите на Белия дом са избрали снимка, и към нея са монтирали всички 148 навлека. Така че, действително са се снимали с човека, но снимките които са публикувани са фалш. А това, че били обсъждали двустранни въпроси, не се нужда е от коментар. Всеки е имал малко повече от 8 секунди да застане до бай Дончо и да се разкара , за да освободи място за следващия

    10:14 02.10.2025

  • 12 Да бе , да ! 😜

    17 1 Отговор
    Смеете се на натовските росеновци (Плевнялиев и Желязков) ?! Ама и внуците ви ще плащат десетките милиарди заеми , които изтеглиха . Че ви заробиха и енергийно ( откъм газ и електричество ) от Турция . А вие се смеете ?! А децата ви ще плащат .

    10:15 02.10.2025

  • 13 Хасковски каунь

    7 1 Отговор
    Забранено е всичко свързано с тази карикатура.

    10:15 02.10.2025

  • 14 Ами то си е така

    9 1 Отговор
    Сламен човек до восъчен президент.

    10:16 02.10.2025

  • 15 чалгар

    9 0 Отговор
    При този всичко е менте, даже и водопадът.

    Коментиран от #17

    10:19 02.10.2025

  • 16 Случатя не е верен и е абсолютна лъжа

    4 0 Отговор
    Истината е друга: Тръмп и Мелания са се снимали с восъчна статуя на Росен Желязков.
    Българската делегация е носела такава в случай, че Росен е зает а някой президент или министър-председател иска да се снима с него.

    10:23 02.10.2025

  • 17 Един

    6 0 Отговор

    До коментар #15 от "чалгар":

    Сакън! Водопада си е съвсем истински. Ходи му на гости да го видиш.

    10:24 02.10.2025

  • 18 гост

    6 0 Отговор
    Торанага Хаяши водопадения властелин как са е усмихнал... Сигурно си представя как си кисне краката на водопада.

    10:26 02.10.2025

  • 19 Магазини ОриБебе

    1 0 Отговор
    Ето го оригинала с Антани Албенезе

    10:37 02.10.2025

  • 20 Мишел

    0 0 Отговор
    На снимката Желязков е с живите Тръмп и Мелания. На всички предни снимки Тръмп и Мелания само копират тази поза, нали?
    Желязков ще се гордее пред околните с тази снимка.
    А Тръмп никога няма да си прахосва мандата за снимки с нищо не значещи хора.

    10:39 02.10.2025

  • 21 :))

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "12340":

    Ето какво казва!
    За по-подробен анализ, иска оригиналния файл със снимката...
    Който Хаяши Сан едва ли ще даде! :))

    10:50 02.10.2025