Новини
България »
Всички градове »
От ДСБ настояват за изборна реформа и очертават четири ключови приоритета

От ДСБ настояват за изборна реформа и очертават четири ключови приоритета

11 Януари, 2026 15:40 688 27

  • дсб-
  • изборна реформа-
  • ключови приоритети

„Демократи за силна България“ потвърждават готовността си за коалиционно явяване на предстоящите предсрочни избори с „Да, България“ и „Продължаваме промяната“ като алтернатива на статуквото и с общ стремеж за силна, сигурна и благоденстваща България в рамките на устойчив и стратегически независим Европейски съюз

От ДСБ настояват за изборна реформа и очертават четири ключови приоритета - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Националното ръководство на ПП „Демократи за силна България“ подчертава, че предстоящата година ще бъде сред най-трудните за страната, заради геополитически, корупционни и икономически рискове. Според партията, преодоляването им изисква ясна стратегия, дългосрочна визия и политическа смелост, информират от Dariknews.bg.

Ключовите приоритети на партията са четири:

Икономика, която инвестира, а не „усвоява“ – фокус върху модерна индустрия, наука и стратегически инвестиции, връщане на човешкия капитал и използване на държавата като инвеститор в бъдещето.

Сигурна и богата Европа, която България изгражда, а не догонва – активно участие в европейските структури за сигурност и отбрана, ясно позициониране на страната като съучредител на общата европейска стратегия за защита.

Правова държава, а не дълбока държава – дългосрочни реформи в съдебната система и службите за сигурност, извеждане на публичните органи от политически зависимости и гарантиране на независим контрол.

Администрация, която служи, а не управлява – професионална, политически неутрална държавна служба, под демократичен контрол, без задкулисни мрежи и самостоятелни решения.

Партията акцентира и върху необходимостта от изцяло машинно гласуване и електронно отчитане на изборите като единствена гаранция за честен и прозрачен изборен процес. Националното ръководство настоява за освобождаване на част от ръководствата на ДАНС и областните директори на МВР, за да се възстанови доверието в изборите.

„Демократи за силна България“ потвърждават готовността си за коалиционно явяване на предстоящите предсрочни избори с „Да, България“ и „Продължаваме промяната“ като алтернатива на статуквото и с общ стремеж за силна, сигурна и благоденстваща България в рамките на устойчив и стратегически независим Европейски съюз.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фен

    20 3 Отговор
    ДСБ - Софиянски - Антоан Николов... Помните ли? Тежки милионери, на гърба на софиянци. И сега, искат още!?🤔 Ами гласувайте за тях, тогава.

    15:42 11.01.2026

  • 2 КостовЯги

    20 2 Отговор
    Тези са част от по-малката част на жълтопаветното обединение. Файтон пълнят ли, че предлагат все едно са победители на избори?

    Коментиран от #18

    15:46 11.01.2026

  • 3 Коня Солтуклиева

    14 1 Отговор
    И нито гък за външна политика, Украйна и Русия?!
    ".... Да се снишим, другари, докато мине бурята!..." :))

    15:48 11.01.2026

  • 4 Точно

    12 4 Отговор
    Тези фалшиви из роди спряха бюджета и по точно парите за заплати и пенсии, обаче опростиха данъците на богатите и отново ще плащат тока дори на бизнеса, а парите за народа ги дадоха на Украйна заедно с тиквите, срещу които уж се борят. Също заедно с тиквите ни продадоха на Урсула и сега стоят и гледат отстрани как народа страда , но мислите им са единствено как отново да го яздят! Тези са за затвора, а не за парламента и никога няма да гласувам за тях!

    15:48 11.01.2026

  • 5 Хохо Бохо

    16 3 Отговор
    Да бе, видяхме ви конституционните промени. Такъв батак сътворихте щот сте алчни ама неумни.....тотално неумни

    15:49 11.01.2026

  • 6 си дзън

    10 5 Отговор
    Да се забрани на руснаците с купеното българско гражданство да гласуват
    на избори България! Ще станем втори Крим!

    15:49 11.01.2026

  • 7 Промяна

    14 1 Отговор
    А ВИЕ КОИ БЯХТЕ ИМАТЕ ЛИ САМОСТОЯТЕЛНИ СПЕЧЕЛЕНИ ИЗБОРИ КОЛКО ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ СА ЗАД ВАС ВЪН КОСТОВИСТИ ВЪН 10 %ПРАГ ЗА ВЛИЗАНЕ НА КОАЛИЦИИ ГЛАСУВАНЕ ЗА ЛИЧНОСТИ ТЪРСЕНЕНА ПЕРСОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ

    15:51 11.01.2026

  • 8 Селянин

    9 3 Отговор
    Костов е номер 1 за Народния съд! И никакви асоциации с комунистическия, защото сам той и палачите на България са от това котило, продало страната ни на хазарската паплач!

    15:54 11.01.2026

  • 9 Хаха

    7 2 Отговор
    Със стари труженички, просто идиотите и Продай България ще правят нов бардак! И пак едно и също бла, бля и нищо конкретно! Как ще го постигнете с наше МВР или с ала бала с Президента? За 121 депутата означава манипулиране на машинките и вота и ала бала с баща ви Радвфф и Бойко Борисов!
    Ако европейския съюз се разпадне, кой ще поеме вината за еврозоната? Там сме защото Вашата партия продаде за кой ли път българския интерес? Та питам КОЙ ЩЕ ПОЕМЕ ВИНАТА?

    15:59 11.01.2026

  • 10 Наивник на средна възраст

    8 2 Отговор
    В разрив с тази тема бих искал да попитам - защо нашите и западните медии не отразяват унищожаването от Русия на 78 вагона пълни със стратегическо въоръжение за Киев,при това на територията на полша близо до град Жешов?? Защо мълчите - оръжие за 5 милиарда долара и анонс от страна на Русия за унищожаване на какъвто и да е воен товар за крайна,прии това на територията на алиаса преди дори да влезе в Украйна??? Ко стана - да няма понаакани?

    15:59 11.01.2026

  • 11 Вашето мнение

    7 0 Отговор
    ДСБ осигурява предпрането, в следващия парламент пак ще пере тиквонии и шиши. Някой още вярва ли на тия психясали жълтопаветнси слуги на нпо?

    15:59 11.01.2026

  • 12 Питане

    8 0 Отговор
    Това не бяха ли "ШАРЛАТАНИТЕ" дето ще вземат най-малко 121 парламентаристи ???

    Коментиран от #24

    16:01 11.01.2026

  • 13 ДрайвингПлежър

    7 0 Отговор
    Всички безродници, предатели и майцепродажници се обединяват - беше им малко това което докараха на държавата - вече искат изцяло да я закрият!

    16:03 11.01.2026

  • 14 душманите на народа са пепедебейците

    5 3 Отговор
    Тия ограбиха от вас и даваха на Зеленски .

    16:03 11.01.2026

  • 15 Наивник на средна възраст

    1 1 Отговор
    Прибави и Ново Начало и Герб,бъди обективен и всеобхватен,ко лайкаш избирателно по команда?

    16:16 11.01.2026

  • 16 Епа

    3 0 Отговор
    На тия като им гледаме кметя, нема смисъл. Василка ще ги закопа

    16:21 11.01.2026

  • 17 само питам

    2 0 Отговор
    а бе кои бяха тия не бяха ли отрочета на агенти- доносници на ДС комунестичуска номенщлатура и бивши паргизани

    16:22 11.01.2026

  • 18 Не файтон

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "КостовЯги":

    Не файтон, а каруца , и нея не могат да напълнят, обаче претенции бол.

    16:23 11.01.2026

  • 19 Урсула от Брюксел

    2 0 Отговор
    Когато кажем другаря римлянина Костоф разбираме партията,и когато кажем партията разбираме другаря римлянина костоФ.В това уродливо творение е бъкано като с глисти в буца с безброй видни някога марксисти-ленинци(сега евроатлантици) и уродливото им поколение.Достойни наследници на БКП.

    16:24 11.01.2026

  • 20 Българин

    1 0 Отговор
    От ДСБ настояват за изборна реформа и очертават четири ключови приоритета:
    1) Връщане на потомците на Българските Селяните - станали Граждани по пустеещите Села и раздаване на отнетата земя от Комунистите по ТКЗС!
    2) На всеки Гражданин върнал се в къшата със спомени за неговите дядовци и баби, държавата да им даде по един трактор, кон, магаре, каруца, крава, коза и агънце.
    3) Москва да върне българското злато заминало за Москва през 60 те години на миналия век, понеже Москва го пазела от атомни бомби, а си украсила с него в Кремъл Замъците!
    4) Да се върне Златния Български Лев - залепен за Златото!
    5) Да се Възвърне Вярата в наш Бог Слънце - Исус Христос, като Загрея - Изгрее на Хоризонта Сутрин Рано
    6) На всеки един завърнал се от града Селянин в запустелите Села, държавата да му осигури Българска Булка, за да прави Род, за да има Велик и Славен Български Народ!
    7) Ей.... Чо+ВЕК ти пълен с вечна енергия, ако видиш бъдещето си предварително, значи нямаш бъдeще, та поразгледай се наоколо и ако не ме намериш, погледни в миналото и ме потърси.

    16:25 11.01.2026

  • 21 Усещат че

    1 0 Отговор
    ГЕРБ отново ще бъде първа политическа сила и започват да проявяват претенции но това няма да им помогне. Всичко ще се нареди така както си беше ако излязат и компромати ще стане още по-интересно за втория и третия.
    Не съм от никоя партия като информация така че не ме пришивайте към някой от тях.

    16:28 11.01.2026

  • 22 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 0 Отговор
    НАЙ ВАЖНИЯ ПРИОРИТЕТ Е ...................... АЛА БАЛА (С) или (ПРЕZ) PEZИДЕНТА , МИСТЪР МУНЧО .................... НАЛИ ТОЙ Е КРЪСТНИКА НА ШАРЛАТАНИТЕ ...................... ФАКТ !

    16:29 11.01.2026

  • 23 Феникс

    1 0 Отговор
    1-ви : ала бала портокала, без Гумен
    2-ри сужбите са наши
    3-ти: машините да препрограмираме
    4-ти бегом марш към островите

    16:30 11.01.2026

  • 24 Почти

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Питане":

    Сънуват 160 депутата и промяна на конституцията, ясно в угода на кои господари. Натискат за флашките в машините, и пеят мантри никой да не ходи за гъби, за да имат основание за по голяма фалшификация. Другата мантра за бунаци е, че сравнявали отрязъците. Това може да покаже колко хора са гласували, но не и как АйТи- тата на ПеПейците са променили вота.

    16:31 11.01.2026

  • 25 Епааа

    0 0 Отговор
    Политиците от всички партии и раси
    Оказаха се педеpастаси.
    Затуй демокрацията родна
    Толкова години е безплодна.
    ИФПЕР
    Едни си търкат подметките
    Други си оправят сметките

    За да не умреш от глад стани депутат.

    На работа отиваш за да си почиваш

    16:33 11.01.2026

  • 26 избори

    1 0 Отговор
    Този смешен пишман генерял Атанас Атанасов до биологичния ли край ще го държите в парламента. Членове на ДСБ помислете нормално за кого гласувате. Оправете си къщичката и после искайте да управлявате държава.

    16:34 11.01.2026

  • 27 Урсула от Брюксел

    0 0 Отговор
    Нали Бойкиев ви направи изборна реформа бе?

    16:37 11.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол