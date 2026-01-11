От ДСБ настояват за изборна реформа и очертават четири ключови приоритета:

Националното ръководство на ПП „Демократи за силна България“ подчертава, че предстоящата година ще бъде сред най-трудните за страната, заради геополитически, корупционни и икономически рискове. Според партията, преодоляването им изисква ясна стратегия, дългосрочна визия и политическа смелост, информират от Dariknews.bg.
Ключовите приоритети на партията са четири:
Икономика, която инвестира, а не „усвоява“ – фокус върху модерна индустрия, наука и стратегически инвестиции, връщане на човешкия капитал и използване на държавата като инвеститор в бъдещето.
Сигурна и богата Европа, която България изгражда, а не догонва – активно участие в европейските структури за сигурност и отбрана, ясно позициониране на страната като съучредител на общата европейска стратегия за защита.
Правова държава, а не дълбока държава – дългосрочни реформи в съдебната система и службите за сигурност, извеждане на публичните органи от политически зависимости и гарантиране на независим контрол.
Администрация, която служи, а не управлява – професионална, политически неутрална държавна служба, под демократичен контрол, без задкулисни мрежи и самостоятелни решения.
Партията акцентира и върху необходимостта от изцяло машинно гласуване и електронно отчитане на изборите като единствена гаранция за честен и прозрачен изборен процес. Националното ръководство настоява за освобождаване на част от ръководствата на ДАНС и областните директори на МВР, за да се възстанови доверието в изборите.
„Демократи за силна България“ потвърждават готовността си за коалиционно явяване на предстоящите предсрочни избори с „Да, България“ и „Продължаваме промяната“ като алтернатива на статуквото и с общ стремеж за силна, сигурна и благоденстваща България в рамките на устойчив и стратегически независим Европейски съюз.
1 Фен
15:42 11.01.2026
2 КостовЯги
Коментиран от #18
15:46 11.01.2026
3 Коня Солтуклиева
".... Да се снишим, другари, докато мине бурята!..." :))
15:48 11.01.2026
4 Точно
15:48 11.01.2026
5 Хохо Бохо
15:49 11.01.2026
6 си дзън
на избори България! Ще станем втори Крим!
15:49 11.01.2026
7 Промяна
15:51 11.01.2026
8 Селянин
15:54 11.01.2026
9 Хаха
Ако европейския съюз се разпадне, кой ще поеме вината за еврозоната? Там сме защото Вашата партия продаде за кой ли път българския интерес? Та питам КОЙ ЩЕ ПОЕМЕ ВИНАТА?
15:59 11.01.2026
10 Наивник на средна възраст
15:59 11.01.2026
11 Вашето мнение
15:59 11.01.2026
12 Питане
Коментиран от #24
16:01 11.01.2026
13 ДрайвингПлежър
16:03 11.01.2026
14 душманите на народа са пепедебейците
16:03 11.01.2026
15 Наивник на средна възраст
16:16 11.01.2026
16 Епа
16:21 11.01.2026
17 само питам
16:22 11.01.2026
18 Не файтон
До коментар #2 от "КостовЯги":Не файтон, а каруца , и нея не могат да напълнят, обаче претенции бол.
16:23 11.01.2026
19 Урсула от Брюксел
16:24 11.01.2026
20 Българин
1) Връщане на потомците на Българските Селяните - станали Граждани по пустеещите Села и раздаване на отнетата земя от Комунистите по ТКЗС!
2) На всеки Гражданин върнал се в къшата със спомени за неговите дядовци и баби, държавата да им даде по един трактор, кон, магаре, каруца, крава, коза и агънце.
3) Москва да върне българското злато заминало за Москва през 60 те години на миналия век, понеже Москва го пазела от атомни бомби, а си украсила с него в Кремъл Замъците!
4) Да се върне Златния Български Лев - залепен за Златото!
5) Да се Възвърне Вярата в наш Бог Слънце - Исус Христос, като Загрея - Изгрее на Хоризонта Сутрин Рано
6) На всеки един завърнал се от града Селянин в запустелите Села, държавата да му осигури Българска Булка, за да прави Род, за да има Велик и Славен Български Народ!
7) Ей.... Чо+ВЕК ти пълен с вечна енергия, ако видиш бъдещето си предварително, значи нямаш бъдeще, та поразгледай се наоколо и ако не ме намериш, погледни в миналото и ме потърси.
16:25 11.01.2026
21 Усещат че
Не съм от никоя партия като информация така че не ме пришивайте към някой от тях.
16:28 11.01.2026
22 ЕДГАР КЕЙСИ
16:29 11.01.2026
23 Феникс
2-ри сужбите са наши
3-ти: машините да препрограмираме
4-ти бегом марш към островите
16:30 11.01.2026
24 Почти
До коментар #12 от "Питане":Сънуват 160 депутата и промяна на конституцията, ясно в угода на кои господари. Натискат за флашките в машините, и пеят мантри никой да не ходи за гъби, за да имат основание за по голяма фалшификация. Другата мантра за бунаци е, че сравнявали отрязъците. Това може да покаже колко хора са гласували, но не и как АйТи- тата на ПеПейците са променили вота.
16:31 11.01.2026
25 Епааа
Оказаха се педеpастаси.
Затуй демокрацията родна
Толкова години е безплодна.
ИФПЕР
Едни си търкат подметките
Други си оправят сметките
За да не умреш от глад стани депутат.
На работа отиваш за да си почиваш
16:33 11.01.2026
26 избори
16:34 11.01.2026
27 Урсула от Брюксел
16:37 11.01.2026