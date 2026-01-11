От ДСБ настояват за изборна реформа и очертават четири ключови приоритета:

Националното ръководство на ПП „Демократи за силна България“ подчертава, че предстоящата година ще бъде сред най-трудните за страната, заради геополитически, корупционни и икономически рискове. Според партията, преодоляването им изисква ясна стратегия, дългосрочна визия и политическа смелост, информират от Dariknews.bg.

Ключовите приоритети на партията са четири:

Икономика, която инвестира, а не „усвоява“ – фокус върху модерна индустрия, наука и стратегически инвестиции, връщане на човешкия капитал и използване на държавата като инвеститор в бъдещето.

Сигурна и богата Европа, която България изгражда, а не догонва – активно участие в европейските структури за сигурност и отбрана, ясно позициониране на страната като съучредител на общата европейска стратегия за защита.

Правова държава, а не дълбока държава – дългосрочни реформи в съдебната система и службите за сигурност, извеждане на публичните органи от политически зависимости и гарантиране на независим контрол.

Администрация, която служи, а не управлява – професионална, политически неутрална държавна служба, под демократичен контрол, без задкулисни мрежи и самостоятелни решения.

Партията акцентира и върху необходимостта от изцяло машинно гласуване и електронно отчитане на изборите като единствена гаранция за честен и прозрачен изборен процес. Националното ръководство настоява за освобождаване на част от ръководствата на ДАНС и областните директори на МВР, за да се възстанови доверието в изборите.

„Демократи за силна България“ потвърждават готовността си за коалиционно явяване на предстоящите предсрочни избори с „Да, България“ и „Продължаваме промяната“ като алтернатива на статуквото и с общ стремеж за силна, сигурна и благоденстваща България в рамките на устойчив и стратегически независим Европейски съюз.