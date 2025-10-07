Калина Андролова: Българските политици купуват покровителството на САЩ с продажбата на националния интерес

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Прочетох статията в „Уолстрийт Джърнъл“, аз съм абонирана за тази медия. И много внимателно следя наратива ѝ. Разбира се, както обикновено става в провинциите, всичко е много шум за нищо.

Наистина за НИЩО! Всички знаем, че българският държавен апарат винаги се е опитвал да търгува благоразположението на американския държавен апарат чрез раздаване на нещо. Ама не защото на нашите много им се дава.

Това коментира във "Фейсбук" Калина Андролова.

А защото САЩ винаги са заявявали своите бизнес интереси във всички части на света.

В момента Тръмп прави абсолютно същото, както и всички други американски президенти, просто го прави по-рязко, по-цветно и по-шумно.

Аз вече много пъти писах, че Тръмп е икономически бърз влак, който се опитва да пробие във всяка възможна точка на американско влияние по света, и да настани свои фирми на позиции, които носят доход.

Тръмп е решил, че военният чадър за сигурност на САЩ досега не е имал реципрочен икономически отговор от тези, които са опазвани в американската сфера на влияние.

Затова още през миналия свой мандат, Тръмп заяви позицията си на висок глас и тогава на европейците им прилоша.

А в този мандат на Тръмп, на европейците им се наложи и да плащат – директно и брутално бяха принудени. Но да се върна на статията на „Уолстрийт Джърнъл“. Това е медия, която обича да гони Тръмп и да търси проблеми около него. Затова цялата статия е посветена на някакъв си Джентри Бийч, който обикалял и се представял за близък на Тръмп-младши, опитвайки да търси възможности за големи бизнеси в разни точки на света.

Опозицията в България не казва, че „Уолстрийт Джърнъл“ посочва Бойко Борисов за най-влиятелният човек в държавата. А пищи, че Борисов търсел американски „инвестиции“ за т.нар. „Балкански поток“, като обмен за хора по „Магнитски“.

Много пъти съм казвала, че българската опозиция е НЕГРАМОТНА, ЗЛА и фанфарно БЕЗРЕЗУЛТАТНА.

Българската опозиция в лицето на ПП/ДБ обикновено напада ГРУБО, без да знае какъв резултат ще предизвика атаката. Например, помня как седмици наред ПП/ДБ и обръчи от граждански групови субекти изговаряха тезата, че строежът на „Турски поток“ на наша територия, тоест т.нар. по домашному „Балкански поток“, е тежка корупционна схема, реализирана под натиска на Русия.

Тази схема, според нашите пишман демократи, обслужвала геополитическите интереси на руснаците за заобикаляне на украинската тръба, и така косвено се спомогнало за войната в Украйна. Ужасно нелепатаТЕЗА/НАПАДЕНИЕ се ползваше от соросоидните мрежи за дълбок стратегически удар срещу Борисов, тъй като много добре знаем, че в САЩ и Европа всичко, свързано с руския интерес, се третира като ПРЕСТЪПНО и много ВРАЖДЕБНО!

Помня как ПП се кефиха много на находката си (вербален джумбиш, нищо смислено) и шумяха високо с „пеньоарите си“ си, че са улучили Борисов навътре и смъртоносно. Добре, ама Борисов няма да стои и да чака да го стрелят. Той също може да стреля, да отбягва ударите и да обезоръжава.

Една битка се води най-малко от двама. Не можеш да си биеш сам със себе си.

Така че Борисов е реагирал баш както си трябва. Предизвикал е разговор за тръбата, за инвестиции, за възможности, дето се казва, създал е добро впечатление, пък нека отвън да им дръпнат каишките на Кики-Мики и присъдружните.

Така Борисов хем демонстрира разрив с руснаците, хем отваря врата за американския интерес. Нека припомня за хиляден път, че Кирил и Асен вкараха „Булгартрансгаз“ в ПВУ като задължително условие за траншовете: а именно ИЗВАЖДАНЕТО му от ЗАБРАНИТЕЛНИЯ СПИСЪК за ПРИВАТИЗАЦИЯ на БЕХ! Не Борисов! "Продължаваме промяната“ направиха това.

Със сигурност с мисълта за разпродажба! И сега пищим, олеле, каква схема бил извадил Борисов. Друго си е Кики и Асен да извикат „Джемкорп“ да си избере какво да разруши наоколо, нали?

Друго си е да отнесе един милиард само за РАЗГОВОРИ за малки модулни реактори! Друго си е лабораторийка да обследва минералните води, друго си е да инвестираме в буболечки, ларви и пр. видове протеини на бъдещето! Абе, друго си е, ако Кики и Асен, бяха довели ИНВЕСТИТОРИ за "Турски поток"!!! Не им стигна времето. Иначе и табелата на границата, че влизаш в България, щяха да продадат.

Дето се казва, да сме глобализирана територия наистина, камък върху камък да не остане. Колкото до „Лукойл“, съвсем ясно е, че натискът срещу компанията е нарочен. Само да напомня, че ТРУДНО би могло да се отнеме рафинерия на частната „Лукойл“, втората по големина нефтодобивна компания в Русия, която руският държавен интерес отдавна иска ДА СИ ПРИБЕРЕ към „Роснефт“, като част от поредицата стъпки за РЕВИЗИРАНЕТО НА ПРИВАТИЗАЦИОННИТЕ СДЕЛКИ от времената на Елцин.

Нито Борисов, нито Пеевски могат да задължат „Лукойл“ да продава на инвеститор, посочен от тях. „Лукойл“ възниква през 90-те години на миналия век. Сами се сещате в какви времена. Но дори днес в Русия разни хора, ключови фигури, се скъсват да падат от прозорците и да загиват от липса на равновесие.

ЕС спира вноса на руски газ и нефт. Добре, Слава Богу, ние собствено и самостоятелно нищо не спираме, не отменяме, не конфискуваме, а се прегрупираме в общата политика за ЕС.

Казвам Слава Богу, понеже решенията ни винаги са неадекватни и незащитими от рационален ъгъл, пример – договорът с БОТАШ, морален упадък на българската държавническа самоувереност. Но аз искам да видя този, дето е решил да изгони „Лукойл“ от България, как ще запази равновесие, освен ако някоя УДОБНА за руснаците фирма не смени собствеността. А може би сме толкова активни, именно заради решението на ЕС и бързаме да съдействаме за варианти, декорирани чрез друг флаг.

Така че какво е казал Бойко Борисов на срещата с Тръмп-младши е толкова комуникационно... Естествено, че ще говори и за „Магнитски“, след като „Магнитски“ е бухалка за ограничаване, създаваща редица усложнения. Една от крупните грешки на ПП/ДБ е демонизирането на Пеевски.

Много по-лесно е да работиш, да се разбереш, да общуваш, и даже да воюваш с някой, който не е демонизиран. Демонизацията създава мощ, прилепва всесилност на образа, носи страх и налива бъдеще.

Пеевски е политик.

Може да има силна политическа воля, може да разполага с мрежи, може да има формално и неформално влияние. Но нека ПП да не му наливат извънмерно количество керосин в двигателя за полет! По-лесно, по-интелигентно и по-учтиво е, ако говоренето за Делян Пеевски не е демонизиращо.

Врагът ти е такъв, какъвто ти му казваш, че е; с врага можеш и да постигнеш нещо, ако потърсиш връзка с неговата интелигентност, а не извикваш единствено отговор на омраза.