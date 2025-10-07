Новини
Калина Андролова: Българските политици купуват покровителството на САЩ с продажбата на националния интерес

7 Октомври, 2025

А в този мандат на Тръмп, на европейците им се наложи и да плащат – директно и брутално бяха принудени

Калина Андролова: Българските политици купуват покровителството на САЩ с продажбата на националния интерес - 1
Снимка: БГНЕС
Калина Андролова Калина Андролова политически анализатор, публицист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Прочетох статията в „Уолстрийт Джърнъл“, аз съм абонирана за тази медия. И много внимателно следя наратива ѝ. Разбира се, както обикновено става в провинциите, всичко е много шум за нищо.

Наистина за НИЩО! Всички знаем, че българският държавен апарат винаги се е опитвал да търгува благоразположението на американския държавен апарат чрез раздаване на нещо. Ама не защото на нашите много им се дава.

Това коментира във "Фейсбук" Калина Андролова.

А защото САЩ винаги са заявявали своите бизнес интереси във всички части на света.

В момента Тръмп прави абсолютно същото, както и всички други американски президенти, просто го прави по-рязко, по-цветно и по-шумно.

Аз вече много пъти писах, че Тръмп е икономически бърз влак, който се опитва да пробие във всяка възможна точка на американско влияние по света, и да настани свои фирми на позиции, които носят доход.

Тръмп е решил, че военният чадър за сигурност на САЩ досега не е имал реципрочен икономически отговор от тези, които са опазвани в американската сфера на влияние.

Затова още през миналия свой мандат, Тръмп заяви позицията си на висок глас и тогава на европейците им прилоша.

А в този мандат на Тръмп, на европейците им се наложи и да плащат – директно и брутално бяха принудени. Но да се върна на статията на „Уолстрийт Джърнъл“. Това е медия, която обича да гони Тръмп и да търси проблеми около него. Затова цялата статия е посветена на някакъв си Джентри Бийч, който обикалял и се представял за близък на Тръмп-младши, опитвайки да търси възможности за големи бизнеси в разни точки на света.

Опозицията в България не казва, че „Уолстрийт Джърнъл“ посочва Бойко Борисов за най-влиятелният човек в държавата. А пищи, че Борисов търсел американски „инвестиции“ за т.нар. „Балкански поток“, като обмен за хора по „Магнитски“.

Много пъти съм казвала, че българската опозиция е НЕГРАМОТНА, ЗЛА и фанфарно БЕЗРЕЗУЛТАТНА.

Българската опозиция в лицето на ПП/ДБ обикновено напада ГРУБО, без да знае какъв резултат ще предизвика атаката. Например, помня как седмици наред ПП/ДБ и обръчи от граждански групови субекти изговаряха тезата, че строежът на „Турски поток“ на наша територия, тоест т.нар. по домашному „Балкански поток“, е тежка корупционна схема, реализирана под натиска на Русия.

Тази схема, според нашите пишман демократи, обслужвала геополитическите интереси на руснаците за заобикаляне на украинската тръба, и така косвено се спомогнало за войната в Украйна. Ужасно нелепатаТЕЗА/НАПАДЕНИЕ се ползваше от соросоидните мрежи за дълбок стратегически удар срещу Борисов, тъй като много добре знаем, че в САЩ и Европа всичко, свързано с руския интерес, се третира като ПРЕСТЪПНО и много ВРАЖДЕБНО!

Помня как ПП се кефиха много на находката си (вербален джумбиш, нищо смислено) и шумяха високо с „пеньоарите си“ си, че са улучили Борисов навътре и смъртоносно. Добре, ама Борисов няма да стои и да чака да го стрелят. Той също може да стреля, да отбягва ударите и да обезоръжава.

Една битка се води най-малко от двама. Не можеш да си биеш сам със себе си.

Така че Борисов е реагирал баш както си трябва. Предизвикал е разговор за тръбата, за инвестиции, за възможности, дето се казва, създал е добро впечатление, пък нека отвън да им дръпнат каишките на Кики-Мики и присъдружните.

Така Борисов хем демонстрира разрив с руснаците, хем отваря врата за американския интерес. Нека припомня за хиляден път, че Кирил и Асен вкараха „Булгартрансгаз“ в ПВУ като задължително условие за траншовете: а именно ИЗВАЖДАНЕТО му от ЗАБРАНИТЕЛНИЯ СПИСЪК за ПРИВАТИЗАЦИЯ на БЕХ! Не Борисов! "Продължаваме промяната“ направиха това.

Със сигурност с мисълта за разпродажба! И сега пищим, олеле, каква схема бил извадил Борисов. Друго си е Кики и Асен да извикат „Джемкорп“ да си избере какво да разруши наоколо, нали?

Друго си е да отнесе един милиард само за РАЗГОВОРИ за малки модулни реактори! Друго си е лабораторийка да обследва минералните води, друго си е да инвестираме в буболечки, ларви и пр. видове протеини на бъдещето! Абе, друго си е, ако Кики и Асен, бяха довели ИНВЕСТИТОРИ за "Турски поток"!!! Не им стигна времето. Иначе и табелата на границата, че влизаш в България, щяха да продадат.

Дето се казва, да сме глобализирана територия наистина, камък върху камък да не остане. Колкото до „Лукойл“, съвсем ясно е, че натискът срещу компанията е нарочен. Само да напомня, че ТРУДНО би могло да се отнеме рафинерия на частната „Лукойл“, втората по големина нефтодобивна компания в Русия, която руският държавен интерес отдавна иска ДА СИ ПРИБЕРЕ към „Роснефт“, като част от поредицата стъпки за РЕВИЗИРАНЕТО НА ПРИВАТИЗАЦИОННИТЕ СДЕЛКИ от времената на Елцин.

Нито Борисов, нито Пеевски могат да задължат „Лукойл“ да продава на инвеститор, посочен от тях. „Лукойл“ възниква през 90-те години на миналия век. Сами се сещате в какви времена. Но дори днес в Русия разни хора, ключови фигури, се скъсват да падат от прозорците и да загиват от липса на равновесие.

ЕС спира вноса на руски газ и нефт. Добре, Слава Богу, ние собствено и самостоятелно нищо не спираме, не отменяме, не конфискуваме, а се прегрупираме в общата политика за ЕС.

Казвам Слава Богу, понеже решенията ни винаги са неадекватни и незащитими от рационален ъгъл, пример – договорът с БОТАШ, морален упадък на българската държавническа самоувереност. Но аз искам да видя този, дето е решил да изгони „Лукойл“ от България, как ще запази равновесие, освен ако някоя УДОБНА за руснаците фирма не смени собствеността. А може би сме толкова активни, именно заради решението на ЕС и бързаме да съдействаме за варианти, декорирани чрез друг флаг.

Така че какво е казал Бойко Борисов на срещата с Тръмп-младши е толкова комуникационно... Естествено, че ще говори и за „Магнитски“, след като „Магнитски“ е бухалка за ограничаване, създаваща редица усложнения. Една от крупните грешки на ПП/ДБ е демонизирането на Пеевски.

Много по-лесно е да работиш, да се разбереш, да общуваш, и даже да воюваш с някой, който не е демонизиран. Демонизацията създава мощ, прилепва всесилност на образа, носи страх и налива бъдеще.

Пеевски е политик.

Може да има силна политическа воля, може да разполага с мрежи, може да има формално и неформално влияние. Но нека ПП да не му наливат извънмерно количество керосин в двигателя за полет! По-лесно, по-интелигентно и по-учтиво е, ако говоренето за Делян Пеевски не е демонизиращо.

Врагът ти е такъв, какъвто ти му казваш, че е; с врага можеш и да постигнеш нещо, ако потърсиш връзка с неговата интелигентност, а не извикваш единствено отговор на омраза.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    52 3 Отговор
    Вчера Бойко Борисов си призна всичко пред Бареков.В нормална държава вече трябва да е арестуван.

    13:03 07.10.2025

  • 2 Силиций

    29 0 Отговор
    Като прочете заглавието човек - и вече е научил най-новата история на РБ в едно изречение.

    13:04 07.10.2025

  • 3 срамна мисирка е

    55 3 Отговор
    Най-голямата КАЛИНКА пак защитава мафиотите които унищожиха държавата и народа , за една коричка леб !!

    Коментиран от #8

    13:05 07.10.2025

  • 4 Селянин

    53 0 Отговор
    Защо Лойко все още не е арестуван?

    13:06 07.10.2025

  • 5 честен ционист

    48 2 Отговор
    Баце продаде душите на неродените ви деца.

    13:06 07.10.2025

  • 6 Чудя

    30 0 Отговор
    се какво се разсмърдя , а то ето !

    13:07 07.10.2025

  • 7 Бимбо

    52 2 Отговор
    Голям бойковски цървул е тази жена

    13:07 07.10.2025

  • 8 Ами така е

    29 1 Отговор

    До коментар #3 от "срамна мисирка е":

    Няма вече кой да и даде от онова сиренце ши маа само леб

    13:12 07.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 КОЗЯТА ПЪТЕКА

    41 2 Отговор
    Тази защо защитава престъпника и омаловъжава престъпните намерения на Боко?

    13:13 07.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Гост

    19 0 Отговор
    бойчо иска да оправи мъжа си пеефски, че не му се живее сама в огромната къща, чувства се самотна. Разберете я, всичко ще продаде да не се разпадне сем. пеефски.

    13:18 07.10.2025

  • 13 Тома

    19 1 Отговор
    И ако изборите са днес тиквата и шайката му са първи.За това недей те да жалите българите.

    13:23 07.10.2025

  • 14 Инж1

    7 13 Отговор
    Типично по соц-шаблон!!! Тогава комунистите "продаваха" националните ни интереси на СССР!!!!
    16-та република и т.н. И затова в 1989г. - ФАЛИТ!!!!

    Коментиран от #15, #16

    13:26 07.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Тъй тъй

    14 1 Отговор

    До коментар #14 от "Инж1":

    Пак комунистите виновни.
    МАлоумието не прощава, драги.

    13:30 07.10.2025

  • 17 Саша Грей

    27 3 Отговор
    Баба Калина е същински Матросов на амбразурата. Но не заради Борисов, а заради човекът, който плаща в момента - Шиши. Така е поне от половин година, а в случая защитава това, че именно Шиши е човекът, засегнат в разговорите на Буци с американците, въпреки твърденията на Буци, че това е Горанов.
    Та, баба прави всичко за любовта, но и за пари.

    Коментиран от #26

    13:35 07.10.2025

  • 18 селяк

    13 1 Отговор
    А златото на България кой продаде? За 1 процент?

    13:36 07.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Хасковски каунь

    23 0 Отговор
    Това е безумие от един самозабравил се индивид. Да пазаряваш държавна структуроопределяща мощност за сваляне но санкчии по Магнитски на друг подобен индивид.
    ПОЗОР!

    Коментиран от #30

    13:38 07.10.2025

  • 21 Още един политически брокер на ГЕРБ

    15 0 Отговор
    Подобно на Диана Дамянова и авторката на тази оправдателна или може би разяснителна статия не е нищо друго освен един добре платен политически брокер на Бойко Борисов и неговата партия. И от такива хора има нужда, но мнението им е предсказуемо и в него няма нищо интересно.

    13:40 07.10.2025

  • 22 икономист

    14 0 Отговор
    Не е проблема , че е говорил със сина на Тръмп , проблема е заради КОЙ е обещал всичко това ? Разпродадоха ни на парче , но политиците винаги са богати на наш гръб с общите ресурси на държавата .Само вижте кй е собственик на Златни Пясъци , не на един хотел , а на целия курорт . Трябва конфискация в полза на държавата ,няма друго решение тогава тръгваме мощно напред като държава .

    13:41 07.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 алхимик

    13 0 Отговор
    По същата логика се зарти огромното предприятие Българтабак

    13:42 07.10.2025

  • 25 мунчо в затвора!

    0 6 Отговор
    Малоумните простоидиоти с лая си по Шиши само му вдигат рейтинга и увеличават силата му, докато не ги ликвидира и тях като агент Сава.

    13:42 07.10.2025

  • 26 мунчо в затвора!

    0 9 Отговор

    До коментар #17 от "Саша Грей":

    Баба Калина в десетки постове разкрива престъпната същност на чудовището мунчо и затова трябва да й свалим шапка.

    13:44 07.10.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 идиоти вън

    10 0 Отговор
    Баце промоутъра, промотира наглостта и продажността на нашенските политици!!!!!

    13:49 07.10.2025

  • 29 Николаос 66

    1 0 Отговор
    Затова те наказва Господ

    13:51 07.10.2025

  • 30 Пецо

    7 0 Отговор

    До коментар #20 от "Хасковски каунь":

    Позор баце е народа които го търпи това. Не е луд тоя дето яде баницата, а тоя дето му я дава

    13:57 07.10.2025

  • 31 Един

    1 0 Отговор
    СЕФТЕ!!!

    13:57 07.10.2025

  • 32 банкеръ

    5 3 Отговор
    По същата логика , Костов разпродаде за жълти стотинки цяла България .Онази кривоустата Кунева ни затвори реакторите на АЕЦ Козлодуй .Няма давност за престъпления срещу държавата .Няма ли да им потърсим отговорност на Костовото ОПГ

    14:03 07.10.2025

  • 33 Никой

    8 0 Отговор
    Тази, така омайно облиза най влиятелния корупционер в България до сега , че плюнка не и остана .

    14:03 07.10.2025

  • 34 Перо

    4 0 Отговор
    Домусчиев пръв се откупи със измислен завод в средните щати!

    14:10 07.10.2025

  • 35 Българина от минало време

    5 1 Отговор
    Държавна Авиокомпания или БГА Балкан притежава 7 вътрешни летища със съответната инфраструктура , открити линии до 90% от държавите в света , 52 собствени самолета .Това нещо е продадено от Костов на Гад ЗЕЕВИ за 150 000 долара . Нямам какво повече да кажа .

    14:11 07.10.2025

  • 36 Гей Веган

    7 0 Отговор
    Тази защо не се казва Калина Андролова - Пеевска?

    14:12 07.10.2025

  • 37 Айде

    3 0 Отговор
    Глупости пак! Ако нашите криминални престъпници са политици, значи цялата нация сме космонавти!

    14:25 07.10.2025

  • 38 Ицо Хазарта

    2 0 Отговор
    Много пъти съм казвала, че българската опозиция е НЕГРАМОТНА, ЗЛА и фанфарно БЕЗРЕЗУЛТАТНА.
    Така е.
    Навсякъде, където поне на теория има демокрация, има ляво и дясно.
    Щом българската опозиция са пишман демократи, другите (Гроб и НН на Пеевски) са или леви, или фашисти. По-скоро второто.
    Иначе авторката само прави ветър и оправдава двете прасенца.

    14:32 07.10.2025

  • 39 илоки

    1 0 Отговор
    Веднага мога да ви кажа този парцал на кого е и какво забърсва. Само такъв "качествен" боклук може да извърти такова Люйнски и на 2 те свини едновременно, което си чисто майсторство. Дето се вика тренирай че може да се наложи и още един тромпет да надуеш. Слава Богу елементарни са, прозрачни, мИрси.

    14:40 07.10.2025