Владислав Панев: За мафията и боклука

7 Октомври, 2025 16:01 580 9

Затова е казано, че в Ада няма пазачи на казана с българите

Владислав Панев финансов анализатор
"За нас боклукът е злато", казвали представители на Камората по време на кризата с боклука в Неапол преди десетилетия. Оборотите само от тази дейност достигали над милиард евро. Като отпадъците от домакинствата били само една част и по-скоро за камуфлаж. Основната била внос на токсични отпадъци от северна Италия и заравянето им в депата около Неапол. Това предизвикало скок в заболяванията от рак. Районът станал известен като триъгълника на смъртта.

Това припомня във "Фейсбук" Владислав Панев.

България също я има в тази история. През 2019 г. пръв разкрих как камиони с италиански отпадъци изсипват боклуци на площадката на Брикел в Гълъбово, контролирана от Христо Ковачки. Естествено с цел да бъдат изгаряни и да тровят не неаполитанците, където по това време контролът вече е затегнат. А местните хора. Това е само една от далаверите на компаниите, свързвани с Ковачки. Но може би най-опасната за човешкото здраве. След изобличенията ми заведе дело за клевета срещу мен, което наскоро загуби окончателно.

Сега темата е отново мафията и отново боклук. Само, че в София. Тече изнудване с мафиотски черти да плащаме много повече за извозването му. Схемата включва палеж на камиони на конкуренцията (заверено дело за това няма), чупене на кофи, разнасяне на отпадъци до кризисните райони. Като в Октопод. Ако се поддадем на този рекет, резултатът ще бъде всеки собственик на имот в София да плаща стотици левове повече такса смет. И най-лошото е, че мнозинството в СОС, водено от ГЕРБ и с главен ПР Карлос Контрера са видимо доволни от това развитие. И с кеф се надяват кмета и администрацията да клекнат. Дали заради криворазбрана политика, дали заради комисиони. Политическо противоборство трябва да има. Но неговата цел не може да бъде разрушителна. Затова е казано, че в Ада няма пазачи на казана с българите.


  • 1 оня с коня

    2 0 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    16:03 07.10.2025

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 3 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофт-иГЕH

    16:03 07.10.2025

  • 3 българка

    3 0 Отговор
    Хареса ми предложението на един читател - софиянци да си изхвърлят боклука на адрес ул. "Врабча" № 23. Надявам се да знаете КОЙ се е скатал там.

    Коментиран от #5

    16:07 07.10.2025

  • 4 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    Вълкът е наел роми с каруци да разхвърлят боклук в Люлин.

    16:09 07.10.2025

  • 5 Последния Софиянец

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "българка":

    Там има три реда еничари.Ще те бият

    16:10 07.10.2025

  • 6 Некой си

    2 1 Отговор
    А, бе, да питам само.
    Като планираш смяна на доставчика на такава ключова услуга, конкурентни оферти от гугъл ли събираш?
    В цяла Европа сметоизвозването се държи от ОПГ. За справка - вълкът ПРОДЪЛЖАВА ДА ЧИСТИ ЧАСТИ ОТ МЮНХЕН!!!
    Та, нашият дс-терзия на какво разчита - софиянци да му ръкопляскат, щото се изрепчил на лошите батки?
    Ама ще стане като с транспортния протест - тихомълком вдигнаха заплащанията, щото пак без план Б, В и Г тръгнаха хубаците кинтекс детската градина.

    16:15 07.10.2025

  • 7 Роден в НРБ

    2 2 Отговор
    Панев освен от боклук разбира и от дечица. Обиколил е цела африка да се снима с тях (дано е само това)

    16:19 07.10.2025

  • 8 Кирил

    1 0 Отговор
    Време е МВР с огромната си численост да запретват ръкави.

    16:22 07.10.2025

  • 9 Даа!

    0 0 Отговор
    Знам го от първо лице,защото мой първи братовчед,работи над 15 г,в бившата общинска фирма" Чистота" ,която беше филиал на Комунални услуги към Столична община.Беше ръководител на едно от поделенията и.Подържаха общо автопарк от 350 водоноски - ЗИЛ,водоноски - Шкода- 160 бр,отделно сметоизвозващи машини над 230 бр.През пролетно - есенен период.Миене и метене с техниката.Зимно време, снегопочистване,товарене със спец техника на снега и изсипването му в перловска река.Имаха собствена лугобаза,в която зареждаха от Поморие морска луга със стотици тонове,отделно морска сол -10-12 хиляди тона.И цялото това " удоволствие" струваше на Столична община 27 милиона годишно.С подръжка и ремонт на маш.парк,заплати на водачи,техн.персонал и общи работници- метач - мияч 450 души.А града светеше,миеха го късно вечерта,и сутрин ухае на чисто,на измито.Пък някой нека да ме обори,че Държавата е лош стопанин.Измислица на онези,който превърнаха държавната собственост,в тяхна частна собственост.

    16:27 07.10.2025