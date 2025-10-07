Владислав Панев: За мафията и боклука

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

"За нас боклукът е злато", казвали представители на Камората по време на кризата с боклука в Неапол преди десетилетия. Оборотите само от тази дейност достигали над милиард евро. Като отпадъците от домакинствата били само една част и по-скоро за камуфлаж. Основната била внос на токсични отпадъци от северна Италия и заравянето им в депата около Неапол. Това предизвикало скок в заболяванията от рак. Районът станал известен като триъгълника на смъртта.

Това припомня във "Фейсбук" Владислав Панев.

България също я има в тази история. През 2019 г. пръв разкрих как камиони с италиански отпадъци изсипват боклуци на площадката на Брикел в Гълъбово, контролирана от Христо Ковачки. Естествено с цел да бъдат изгаряни и да тровят не неаполитанците, където по това време контролът вече е затегнат. А местните хора. Това е само една от далаверите на компаниите, свързвани с Ковачки. Но може би най-опасната за човешкото здраве. След изобличенията ми заведе дело за клевета срещу мен, което наскоро загуби окончателно.

Сега темата е отново мафията и отново боклук. Само, че в София. Тече изнудване с мафиотски черти да плащаме много повече за извозването му. Схемата включва палеж на камиони на конкуренцията (заверено дело за това няма), чупене на кофи, разнасяне на отпадъци до кризисните райони. Като в Октопод. Ако се поддадем на този рекет, резултатът ще бъде всеки собственик на имот в София да плаща стотици левове повече такса смет. И най-лошото е, че мнозинството в СОС, водено от ГЕРБ и с главен ПР Карлос Контрера са видимо доволни от това развитие. И с кеф се надяват кмета и администрацията да клекнат. Дали заради криворазбрана политика, дали заради комисиони. Политическо противоборство трябва да има. Но неговата цел не може да бъде разрушителна. Затова е казано, че в Ада няма пазачи на казана с българите.