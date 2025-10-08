Тръмп говори за "военна зона": какво се случва в Чикаго

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Тръмп изпраща Националната гвардия в Чикаго, който приличал на "военна зона". Губернаторът на Илинойс говори за "противоконституционна инвазия". Какво се случва в града, в който живеят и много българи?

Около триста военни от националната гвардия на САЩ в Илинойс бяха изпратени в Чикаго - решение, одобрено от президента Доналд Тръмп. Очаква се още няколкостотин да бъдат прехвърлени от Тексас.

Губернаторът на Илинойс Джей Би Прицкър нарече случващото се "противоконституционна инвазия от федералното правителство". Щатът Илинойс вече повдигна и обвинение в съда. Малко по-рано изпращането на националната гвардия в щата Орегон беше спряно от друго съдилище. Беше забранено и изпращането на военни от Калифорния към Орегон. Според губернатора на Илинойс Тръмп се възползва от гвардията и я използва като политическо оръжие в опитите си да милитаризира големи градове в САЩ.

Седмици наред американският президент заплашва, че ще изпрати гвардията в Чикаго - най-големия град в щата Илинойс. Губернаторът Прицкър и кметът на Чикаго Брандън Джонсън се възпротивиха на това решение, подобно на колегите си в други градове и щати, които се управляват от политици от Демократическата партия.

Чикаго е военна зона?

Националната гвардия във всеки щат е под контрола на губернатора - при случай на война или извънредна ситуация обаче президентът може да поеме контрола над нея. Тръмп твърди, че Чикаго приличал на военна зона - там било по-лошо от почти всеки друг град на света. По същия начин Тръмп говореше и за Лос Анджелис, и за Вашингтон, където също бяха изпратени войници от Националната гвардия.

Всъщност в Чикаго седмици наред се провеждат протести срещу акциите на имиграционните власти. През миналата седмица агентите на Имиграционната и митническа служба на САЩ (Immigration and Customs Enforcement - ICE) нахлуха в жилищен блок в Чикаго през нощта - някои от агентите се спуснаха на мястото от хеликоптери. Свидетели разказват, че от блока са изкарани и деца, чиито ръце били завързани със свински опашки. "Тази операция определено няма нищо общо нито със сигурността, нито с имиграцията - това е демонстрация на авторитаризъм и тирания", каза кметът на Чикаго Брандън Джонсън.

В Чикаго живее и голяма българска диаспора. В щата Илинойс е концентрирана най-голямата българска общност в САЩ.

Предизвикват ли агентите на имиграционните служби протестите

Критици твърдят, че агентите на ICE са все по-агресивни и сякаш имат за цел да провокират ответна реакция от хората. Администрацията на Тръмп обаче представя демонстрациите срещу имиграционните власти като доказателство за нуждата от изпращане на националната гвардия - за да защитава агентите на ICE.

Кметът на Чикаго обособи зони, в които е забранено допускането на агентите на имиграционната служба - училища, обществени паркове, библиотеки. По думите на Джонсън целта е да се поставят някакви граници на федералното правителство, което "е извън контрол".

Американски медии съобщават, че войниците от националната гвардия на Тексас вече пътуват към Илинойс. В същото време съдът даде срок на администрацията на Тръмп до сряда да отговори на иска за спиране на изпращането на гвардията в Чикаго. Очаква се да има изслушване по него в четвъртък.

Тръмп иска да задейства Закона за бунтовете от 19 век

Американският президент вече многокократно намекна, че може и да задейства т.нар. Закон за бунтовете, който му предоставя възможността да изпраща армията където пожелае в страната. Идеята е, че така федералното правителство може да спре "бунт". Тръмп заяви наскоро, че засега не смята, че е наложително да задейства този закон, но че ако се наложи - ще го направи. "Ако убиват хора и съдилищата, губернаторите или кметовете се опитват да ни спрат, то тогава, разбира се, ще го направя", каза Тръмп.

Все по-често самият Тръмп и други хора от администрацията използват думата "бунт" във връзка с протестите в градовете, където изпращат националната гвардия или агенти на ICE. "Трябва да направим градовете си по-безопасни", каза той. Опонентите му обаче смятат, че тези мерки постигат тъкмо обратното.