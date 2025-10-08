Новини
Доналд Тръмп поиска кметът на Чикаго и губернаторът на Илинойс да бъдат арестувани

Доналд Тръмп поиска кметът на Чикаго и губернаторът на Илинойс да бъдат арестувани

8 Октомври, 2025 19:23

Коментарите идват в момент, когато президентът нареди изпращането на войски от Националната гвардия в Чикаго, третият по големина град в страната, въпреки възраженията на местни и щатски власти

Доналд Тръмп поиска кметът на Чикаго и губернаторът на Илинойс да бъдат арестувани - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова кметът на Чикаго Брандън Джонсън и губернаторът на Илинойс Джей Би Прицкер, да бъдат арестувани. Това предаде агенция Ройтерс.

Той обвини двамата демократи, че не са защитили федералните имиграционни служители.

Коментарите на Тръмп идват в момент, когато президентът нареди изпращането на войски от Националната гвардия в Чикаго, третият по големина град в страната, въпреки възраженията на местни и щатски власти.

Кметът на Чикаго трябва да е в затвора, защото не защити служителите по имиграцията! Губернатор Прицкер също!", пише Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

Припомняме, че по-рано щатът Илинойс и град Чикаго заведоха дело срещу Тръмп, за да блокират разполагането на националната гвардия в региона.

Войници от Националната гвардия "може да бъдат разположени" в петък в Мемфис – град, управляван от Демократическата партия в контролирания от републиканците южен щат Тенеси, съобщи днес началничката на местната полиция Серелин Дейвис, цитирана от Франс прес, пише БТА.

"Неуточнен брой военнослужещи от Националната гвардия вече са в Мемфис, но вероятно на 10 октомври, след няколко дни, в града ще пристигне първата група войници от Националната гвардия", заяви Дейвис.

На 15 септември Тръмп подписа указ за разполагане на войници от Националната гвардия в Мемфис, като част от кампанията си за борба срещу "престъпността в големите американски градове", управлявани от опонентите му от Демократическата партия, припомня АФП.

Тази операция "ще включва Националната гвардия, ФБР" и други федерални институции, заяви американският президент. Очаква се в града да бъдат разположени общо 700 военни.

По време на изслушване в Сената вчера, главният прокурор и министър на правосъдието Пам Бонди увери, че "Националната гвардия ще бъде там, където трябва да бъде, за да гарантира безопасността на американците".

Миналата неделя протестиращи преминаха с шествие по улиците на Мемфис в знак на протест срещу планираното разполагане на военните. "Борете се с бедността, не с бедните", скандираха те.

В очакване на възможно разполагане в Мемфис, около 200 войници от Националната гвардия от Тексас (в южната част на страната) пристигнаха в Чикаго, в северната част на страната. Те може да бъдат разположени в Чикаго още днес, съобщи "Ню Йорк Таймс", позовавайки се на свой военен източник.

Тръмп описа северния град като "военна зона" и поиска прилагане на същото решение, както в други градове, управлявани от демократите – войници по улиците – нещо, което е много рядко срещано в САЩ.

Миналия уикенд президентът републиканец одобри разполагането на 700 войници от Националната гвардия в Чикаго, с което се противопостави на местните власти от Демократическата партия.

Те оспориха законността на указа в съда, обвинявайки Тръмп, че "наказва политически си врагове" под претекст опазване на сигурността.

"Американците, където и да живеят, не трябва да живеят под заплаха от окупация от американските военни сили само защото техният град или щат е изпаднал в немилост пред президента", заявиха в съдебния си иск властите в Чикаго и щата Илинойс.

От началото на втория си мандат Тръмп изпрати, или е говорил за изпращането на войници в 10 града, включително Балтимор, Вашингтон, Ню Орлиънс и калифорнийските градове Оукланд, Сан Франциско и Лос Анджелис.

В неделя федерален съдия временно блокира разполагането на сили на Националната гвардия в Портланд в северозападния щат Орегон. Тя постанови, че в Портланд не е имало "безредици или заплаха за националата сигурност", противно на твърденията на администрацията на Тръмп.




