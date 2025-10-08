Доналд Тръмп поиска кметът на Чикаго и губернаторът на Илинойс да бъдат арестувани

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова кметът на Чикаго Брандън Джонсън и губернаторът на Илинойс Джей Би Прицкер, да бъдат арестувани. Това предаде агенция Ройтерс.
Той обвини двамата демократи, че не са защитили федералните имиграционни служители.
Коментарите на Тръмп идват в момент, когато президентът нареди изпращането на войски от Националната гвардия в Чикаго, третият по големина град в страната, въпреки възраженията на местни и щатски власти.
Кметът на Чикаго трябва да е в затвора, защото не защити служителите по имиграцията! Губернатор Прицкер също!", пише Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.
Припомняме, че по-рано щатът Илинойс и град Чикаго заведоха дело срещу Тръмп, за да блокират разполагането на националната гвардия в региона.
Войници от Националната гвардия "може да бъдат разположени" в петък в Мемфис – град, управляван от Демократическата партия в контролирания от републиканците южен щат Тенеси, съобщи днес началничката на местната полиция Серелин Дейвис, цитирана от Франс прес, пише БТА.
"Неуточнен брой военнослужещи от Националната гвардия вече са в Мемфис, но вероятно на 10 октомври, след няколко дни, в града ще пристигне първата група войници от Националната гвардия", заяви Дейвис.
На 15 септември Тръмп подписа указ за разполагане на войници от Националната гвардия в Мемфис, като част от кампанията си за борба срещу "престъпността в големите американски градове", управлявани от опонентите му от Демократическата партия, припомня АФП.
Тази операция "ще включва Националната гвардия, ФБР" и други федерални институции, заяви американският президент. Очаква се в града да бъдат разположени общо 700 военни.
По време на изслушване в Сената вчера, главният прокурор и министър на правосъдието Пам Бонди увери, че "Националната гвардия ще бъде там, където трябва да бъде, за да гарантира безопасността на американците".
Миналата неделя протестиращи преминаха с шествие по улиците на Мемфис в знак на протест срещу планираното разполагане на военните. "Борете се с бедността, не с бедните", скандираха те.
В очакване на възможно разполагане в Мемфис, около 200 войници от Националната гвардия от Тексас (в южната част на страната) пристигнаха в Чикаго, в северната част на страната. Те може да бъдат разположени в Чикаго още днес, съобщи "Ню Йорк Таймс", позовавайки се на свой военен източник.
Тръмп описа северния град като "военна зона" и поиска прилагане на същото решение, както в други градове, управлявани от демократите – войници по улиците – нещо, което е много рядко срещано в САЩ.
Миналия уикенд президентът републиканец одобри разполагането на 700 войници от Националната гвардия в Чикаго, с което се противопостави на местните власти от Демократическата партия.
Те оспориха законността на указа в съда, обвинявайки Тръмп, че "наказва политически си врагове" под претекст опазване на сигурността.
"Американците, където и да живеят, не трябва да живеят под заплаха от окупация от американските военни сили само защото техният град или щат е изпаднал в немилост пред президента", заявиха в съдебния си иск властите в Чикаго и щата Илинойс.
От началото на втория си мандат Тръмп изпрати, или е говорил за изпращането на войници в 10 града, включително Балтимор, Вашингтон, Ню Орлиънс и калифорнийските градове Оукланд, Сан Франциско и Лос Анджелис.
В неделя федерален съдия временно блокира разполагането на сили на Националната гвардия в Портланд в северозападния щат Орегон. Тя постанови, че в Портланд не е имало "безредици или заплаха за националата сигурност", противно на твърденията на администрацията на Тръмп.
1 Краснов
Коментиран от #13, #36
19:24 08.10.2025
2 си дзън
19:25 08.10.2025
3 Пич
19:26 08.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Българин
Коментиран от #15
19:26 08.10.2025
6 Последния Софиянец
19:27 08.10.2025
7 честен ционист
19:27 08.10.2025
8 Опааа, гражданска война
19:27 08.10.2025
9 Спецназ
Само че там не е България със Варненския и Прокурорите да
са назначени от "КОЙ"- ОТ НЕГО!
19:32 08.10.2025
10 Кривоверен алкаш
19:32 08.10.2025
11 Историк
Коментиран от #26
19:33 08.10.2025
12 Майна
19:33 08.10.2025
13 Милен
До коментар #1 от "Краснов":Е па на кой му пука?
19:35 08.10.2025
14 🤣......
Коментиран от #33
19:37 08.10.2025
15 Майна
До коментар #5 от "Българин":Почти позна.
Тръмп ще разруши това циониски образувание , в което се превърна САЩ . И федералния ( частен) резерв.. ! Стискам му палци и на тези зад него.
Коментиран от #18, #34
19:37 08.10.2025
16 В синергия с блатото за пресушаване,
19:38 08.10.2025
17 Абсурдистан
19:40 08.10.2025
18 Българин
До коментар #15 от "Майна":Нали се сещаш, че това не се прави без нечията благословия...Тръмп е от лобито на ционистите, които всъщност се борят за един силен и мощен Израел и са в смъртна схватка с лобиро на глобалистите, които не се интересуват от Израел а искат глобален еврейски диктат над народите...Определено Тръмп е по-добрата опция за човечеството, спомни си например как се гавреше със СЗО по време на Ковид-кризата...
Коментиран от #23, #27
19:45 08.10.2025
19 Каунь
19:48 08.10.2025
20 КРАВАРНИКА СЕ РАЗМЪРДА 😂
19:49 08.10.2025
21 Дух
19:51 08.10.2025
22 Артилерист
Между другото с тез томаховки има един нюанс, за който почти не се говори. Става дума, че те имат и ядрена бойна глава, която на външен вид по нищо не се различава от конвенционалната. Това създава опасен риск за непредвиден отговор (от "Мъртвата ръка", примерно), докато неидентифицираната Томаховка е в полет по траекторията си...
19:59 08.10.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Соваж бейби
20:08 08.10.2025
25 Хм...
Това е въпросът!
20:13 08.10.2025
26 А ЕС какво е?
До коментар #11 от "Историк":Неизбираните чиновници в администрациите на Брюксел управляват целият съюз. Урсуландия определя дали и с кого да имаме война!
Някой питал ли ме е, дали искам война?
Коментиран от #38
20:38 08.10.2025
27 Майна
До коментар #18 от "Българин":Чел си нещо , но ти липсва и аналитичен поглед, и информация върху много събития от първия му мандат. Аман от подобни "коментатори"
Коментиран от #35, #37
20:59 08.10.2025
28 Бай Х@й 🇧🇬🇺🇸
20:59 08.10.2025
29 Майна
Коментиран от #41
21:11 08.10.2025
30 Тръмп
Разединявайки САЩ точно в момента на войната, в който Московийката почва да издиша, Тръмп за пореден път подкрепя Путин!
Само вижте как и нашите копейки са навирили гребените!
Коментиран от #31, #32
21:40 08.10.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 ЛЕЛИИИИ
До коментар #30 от "Тръмп":КОПЕЙКИТЕ ИДВАТ
ЛЕЛИИИИИ
ША НА ИЗЯДАТ
НЯМА БЕ СПОКО
КОЙ ЯДЕ РАЗВАЛЕНО
21:46 08.10.2025
33 АБЕ ДА ГИ ПРАТИ
До коментар #14 от "🤣......":ТОМАХАВКИ ИМА
АМА ДЕКА СА ИНДИЕНЦИТЕ
АЛОООО НЯМА ИНДИЕНЦИ
АБЕ ТИ КАТО ПОЛУМ.....АНГАЛЧЕ ДА ТА ПИШЕМ ИНДИЕНЕЦ БЕ БАТЕ
КО ШИ КАИШ
ТОМАХАВКИТЕ ОТ НАС
21:52 08.10.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 БДИМ БЕ ОФЛЮХ
До коментар #1 от "Краснов":СЛЕДИМ ЗЕЛЕНСКИ ДА НЕ СЕ СКАТАЕ НЯКЪДЕ
21:55 08.10.2025
37 Българин
До коментар #27 от "Майна":Черен член-за теб от мен...
21:57 08.10.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Републиканец
22:20 08.10.2025
41 бай Даньо
До коментар #29 от "Майна":Българските морони твърдо в агитката на клоуна Тръмпо нъл тъй мaйнa?
22:26 08.10.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 В В.П.
23:43 08.10.2025
44 В В.П.
23:48 08.10.2025