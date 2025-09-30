Реджеп Ердоган: Браво на Доналд Тръмп!

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган похвали "усилията и лидерството" на Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа, съобщава "Ройтерс".

Той направи изказването си, след като американският лидер си осигури подкрепата на израелския премиер Бенямин Нетаняху за мирно предложение на САЩ.

След разговори между Тръмп и Нетаняху във Вашингтон, Белият дом публикува 20-точков план, който предвижда незабавно прекратяване на огъня, размяна на заложници, държани от "Хамас", за палестински затворници, държани от Израел, поетапно изтегляне на Израел от Газа, разоръжаване на "Хамас" и преходно правителство, ръководено от международен орган.

Не е ясно дали "Хамас" ще приеме сделката.

"Приветствам усилията и лидерството на президента на САЩ Доналд Тръмп, насочени към спиране на кръвопролитията в Газа и постигане на прекратяване на огъня", изтъкна Ердоган, който миналата седмица се срещна с Тръмп в Белия дом за първи път от шест години насам.

Турция ще продължи да допринася за процеса "с оглед на установяването на справедлив и траен мир, приемлив за всички страни", добави той.

Турция е един от най-гласовитите критици на двугодишното нападение на Израел срещу Газа, което нарича "геноцид". Тя спря всякаква търговия с Израел, призова за международни действия срещу Нетаняху и неговото правителство и многократно е настоявала за решение с две държави.

Източник от турското външно министерство вчера съобщи, че в телефонен разговор външният министър Хакан Фидан е обсъдил предложението на Тръмп с колеги от Саудитска Арабия, Катар и Йордания.