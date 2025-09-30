Новини
Реджеп Ердоган: Браво на Доналд Тръмп!

30 Септември, 2025 10:47 1 276 5

Ердоган направи изказването си, след като американският лидер си осигури подкрепата на израелския премиер Бенямин Нетаняху за мирно предложение за Газа

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган похвали "усилията и лидерството" на Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа, съобщава "Ройтерс".

Той направи изказването си, след като американският лидер си осигури подкрепата на израелския премиер Бенямин Нетаняху за мирно предложение на САЩ.

След разговори между Тръмп и Нетаняху във Вашингтон, Белият дом публикува 20-точков план, който предвижда незабавно прекратяване на огъня, размяна на заложници, държани от "Хамас", за палестински затворници, държани от Израел, поетапно изтегляне на Израел от Газа, разоръжаване на "Хамас" и преходно правителство, ръководено от международен орган.

Не е ясно дали "Хамас" ще приеме сделката.

"Приветствам усилията и лидерството на президента на САЩ Доналд Тръмп, насочени към спиране на кръвопролитията в Газа и постигане на прекратяване на огъня", изтъкна Ердоган, който миналата седмица се срещна с Тръмп в Белия дом за първи път от шест години насам.

Турция ще продължи да допринася за процеса "с оглед на установяването на справедлив и траен мир, приемлив за всички страни", добави той.

Турция е един от най-гласовитите критици на двугодишното нападение на Израел срещу Газа, което нарича "геноцид". Тя спря всякаква търговия с Израел, призова за международни действия срещу Нетаняху и неговото правителство и многократно е настоявала за решение с две държави.

Източник от турското външно министерство вчера съобщи, че в телефонен разговор външният министър Хакан Фидан е обсъдил предложението на Тръмп с колеги от Саудитска Арабия, Катар и Йордания.


  • 1 Та Ердо

    4 7 Отговор
    е тръгнал по пътя на Байдън, само алцхаймера му липсва.

    10:55 30.09.2025

  • 2 Доналд Джон Тръмп

    5 8 Отговор
    Русия похарчи милиони и милиони долари, бомби, снаряди и войници, а не спечелиха почти никаква земя. Резултата милиони убити и осакатени руснаци. Поне малко не му ли дожаля на моя приятел Путин.
    25 септември 2025, 20:40 часа
    Снимка: Getty Images
    Думите от заглавието са на американския президент Доналд Тръмп. Той ги изрече по време на срещата си с турския президент Реджеп Ердоган в Белия дом.

    Коментиран от #3

    10:55 30.09.2025

  • 3 Прав е бай Дончо

    6 7 Отговор

    До коментар #2 от "Доналд Джон Тръмп":

    Ноември 2023 г.в Истанбул на една среща и се засякоха Сергей Наришкин директор на руското външно контразузнаване и Уйлям Бърнс тогава директор на ЦРУ ,Бърнс е показал данни за чудовищните руски загуби и Наришкин отговорил " г-н Путин не се интересува от жертвите на нашата армия" ,което накарало Бърнс да се вкамени от потрес...Дори не е чудовищно а немислимо и близо до здравия разум

    10:56 30.09.2025

  • 5 Прокурорите са долни бандити

    0 0 Отговор
    Пернишки Терористи избива хора в Германия,Вейл ам Рейн, България въобще не реагира!

    Мирослав Германов

    11:31 30.09.2025

